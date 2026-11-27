Tại đêm chung kết TikTok Awards Đông Nam Á 2026 tổ chức ở Bali, Indonesia, ông Đỗ Thành Long sinh năm 1970 nhận giải Changemaker of the Year (Nhà sáng tạo nội dung có ảnh hưởng tích cực của năm). Đây là hạng mục dành cho những nhà sáng tạo nội dung có hoạt động góp phần thúc đẩy tiến bộ xã hội và các phong trào cộng đồng ý nghĩa tại khu vực.

Trước khi được biết đến trên TikTok với tài khoản "Chú Long Quận 9", ông Đỗ Thành Long từng trải qua nhiều công việc lao động như sửa xe, lái xe, lơ xe. Hơn 20 năm qua, ông duy trì việc giúp đỡ người gặp sự cố trên đường phố TP.HCM, từ sửa xe máy hỏng đến hỗ trợ người đi đường gặp nạn. Những việc này được ông thực hiện miễn phí. Ông bắt đầu giúp đỡ người khác từ năm 18 tuổi, với những việc đơn giản như dắt người già qua đường, hỗ trợ người bị té ngã. Dần dần, việc giúp người trở thành thói quen và gắn bó với ông đến nay.

Ông Đỗ Thành Long đã có hơn 20 năm giúp đỡ người gặp sự cố trên đường phố TP.HCM Ảnh: BTC

"Chú Long Quận 9" đưa những việc làm thường ngày lên TikTok

Những hành động hỗ trợ người đi đường được ông Đỗ Thành Long ghi lại và đăng tải trên TikTok. Ông cho biết việc chia sẻ hình ảnh, video không nhằm xây dựng tên tuổi hay thương hiệu cá nhân. “Khi đưa hình ảnh, video lên mạng xã hội, tôi mong muốn có thêm thông tin xác thực để người đi đường tin tưởng nhận sự giúp đỡ từ mình. Cũng nhờ kênh TikTok, nhiều người biết đến, bắt đầu học theo tôi để giúp chính mình và giúp những người xung quanh. Đây mới chính là ý nghĩa thực sự của việc này”, ông chia sẻ.

Theo ông, mạng xã hội giúp những hành động hỗ trợ vốn diễn ra trên đường phố tiếp cận thêm nhiều người, đồng thời tạo điều kiện để cộng đồng cùng thực hiện những việc tương tự. Ông mong các bạn trẻ không nghĩ rằng làm việc thiện phải bắt đầu từ những điều lớn lao hay cần có điều kiện kinh tế.

“Tôi cũng muốn nhắn nhủ đến các bạn trẻ rằng họ có thể làm việc thiện mà không cần phải giàu có; chỉ cần một hành động nhỏ như dọn chiếc nón bảo hiểm rơi hay viên đá lớn giữa đường là đã giúp ích cho rất nhiều người rồi”, ông nói.

Ông Đỗ Thành Long mong những hành động giúp người của mình có thể truyền cảm hứng để nhiều người cùng làm việc tốt Ảnh: BTC

Giải thích về ý nghĩa của việc vinh danh các nhà sáng tạo nội dung tạo ảnh hưởng tích cực, ông Angga Anugrah Putra, Giám đốc vận hành nội dung TikTok Đông Nam Á, cho rằng giá trị của họ không nằm ở lượt xem hay lượt thích.

“Điều định nghĩa nên một người tạo ra thay đổi tích cực không nằm ở số lượt thích hay lượt xem, mà nằm ở tâm huyết đằng sau mỗi nội dung và tác động tốt đẹp mà họ mang lại cho cuộc sống của mọi người”, ông chia sẻ.

Ngoài ông Đỗ Thành Long, Việt Nam còn có Đỗ Kim Phúc được vinh danh tại TikTok Awards Đông Nam Á 2026 ở hạng mục Nhà sáng tạo nội dung thể thao của năm. Là vận động viên bóng đá nghệ thuật, anh được biết đến qua các nội dung trình diễn kỹ thuật bóng đá, đồng thời tham gia những hoạt động cộng đồng như dự án 1.000 trái bóng cho em, xây dựng sân thi đấu bóng đá cho trẻ em vùng cao và Quỹ Điều ước thể thao.

TikTok Awards Đông Nam Á 2026 quy tụ các nhà sáng tạo nội dung đến từ Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan.