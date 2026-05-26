Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Chủ mưu vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai lĩnh 30 năm tù

Đức Nhật
Đức Nhật
26/05/2026 12:30 GMT+7

TAND tỉnh Gia Lai tuyên phạt 2 bị cáo cướp ngân hàng ở Gia Lai tổng cộng 56 năm tù về các tội cướp tài sản, tàng trữ vũ khí quân dụng và rửa tiền.

Sáng 26.5, TAND tỉnh Gia Lai tuyên phạt bị cáo Phạm Anh Tài 30 năm tù, bị cáo Lê Văn Ân 26 năm tù cùng về các tội cướp tài sản, tàng trữ vũ khí quân dụng và rửa tiền trong vụ cướp ngân hàng xảy ra trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Chủ mưu vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai lĩnh 30 năm tù - Ảnh 1.

Hai bị cáo tham gia vụ cướp ngân hàng bị đưa ra xét xử

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Trước khi Hội đồng xét xử nghị án, bị cáo Lê Văn Ân (35 tuổi, ở phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi) thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, đồng ý với nội dung truy tố của Viện KSND và xin được hưởng sự khoan hồng để sớm trở về chăm sóc con nhỏ, mẹ già.

Bị cáo Phạm Anh Tài (36 tuổi, ở phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) bày tỏ sự ăn năn, đề nghị được bán nhà để khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại liên quan đến vụ án. Tài cũng xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho Ân vì cho rằng bản thân là người rủ rê, lôi kéo đồng phạm tham gia vụ cướp ngân hàng.

Theo nhận định của Hội đồng xét xử, Phạm Anh Tài có trình độ học vấn 9/12, làm lao động tự do, có 6 tiền án chủ yếu về tội cố ý gây thương tích. Từ năm 2005 đến 2010, bị cáo nhiều lần bị TAND TP.Quy Nhơn, TAND tỉnh Kon Tum và TAND TP.Kon Tum (cũ) tuyên phạt tù, với tổng mức án cao nhất là 6 năm 6 tháng tù.

Tài chấp hành xong án phạt tù vào năm 2016. Ngoài ra, năm 2018, bị cáo từng bị khởi tố, truy nã về tội giết người. Trong vụ án này, Tài bị xác định thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm.

Chủ mưu vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai lĩnh 30 năm tù - Ảnh 2.

Bị cáo Phạm Anh Tài với vai trò là chủ mưu trong vụ cướp

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Đối với bị cáo Lê Văn Ân, Hội đồng xét xử xác định bị cáo làm lao động tự do, trình độ học vấn 9/12, chưa có tiền án, tiền sự.

Theo cáo trạng, cả 2 bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự gồm thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; riêng bị cáo Tài được xem xét thêm tình tiết đầu thú. Tuy nhiên, cơ quan tố tụng xác định các bị cáo phạm tội có tổ chức do có sự bàn bạc, phân công vai trò, chuẩn bị phương tiện và che giấu hành vi phạm tội.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phạm Anh Tài 19 năm tù về tội cướp tài sản, 9 năm tù về tội tàng trữ vũ khí quân dụng, 7 năm tù về tội rửa tiền, tổng hợp hình phạt là 30 năm tù.

Chủ mưu vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai lĩnh 30 năm tù - Ảnh 3.

Bị cáo Ân thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, xin được hưởng khoan hồng

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Bị cáo Lê Văn Ân bị tuyên phạt 15 năm tù về tội cướp tài sản, 6 năm tù về tội tàng trữ vũ khí quân dụng, 5 năm tù về tội rửa tiền, tổng hợp hình phạt là 26 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, các bị cáo có trách nhiệm bồi thường số tiền hơn 903 triệu đồng.

Tin liên quan

Vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai: Làm rõ nguồn súng đạn, ý định mua ma túy để 'rửa tiền'

Vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai: Làm rõ nguồn súng đạn, ý định mua ma túy để 'rửa tiền'

Tại phiên tòa xét xử vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai, Hội đồng xét xử đã hỏi các bị cáo để làm rõ quá trình chuẩn bị súng đạn, mua vàng và mua ma túy để che giấu nguồn tiền.

Khám phá thêm chủ đề

cướp ngân hàng cướp ngân hàng ở Gia Lai Giết người rửa tiền Gia Lai xét xử vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận