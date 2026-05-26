Chủ mưu vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai lĩnh 30 năm tù

Sáng 26.5, TAND tỉnh Gia Lai tuyên phạt bị cáo Phạm Anh Tài 30 năm tù, bị cáo Lê Văn Ân 26 năm tù cùng về các tội cướp tài sản, tàng trữ vũ khí quân dụng và rửa tiền trong vụ cướp ngân hàng xảy ra trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Hai bị cáo tham gia vụ cướp ngân hàng bị đưa ra xét xử ẢNH: ĐỨC NHẬT

Trước khi Hội đồng xét xử nghị án, bị cáo Lê Văn Ân (35 tuổi, ở phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi) thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, đồng ý với nội dung truy tố của Viện KSND và xin được hưởng sự khoan hồng để sớm trở về chăm sóc con nhỏ, mẹ già.

Bị cáo Phạm Anh Tài (36 tuổi, ở phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) bày tỏ sự ăn năn, đề nghị được bán nhà để khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại liên quan đến vụ án. Tài cũng xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho Ân vì cho rằng bản thân là người rủ rê, lôi kéo đồng phạm tham gia vụ cướp ngân hàng.

Theo nhận định của Hội đồng xét xử, Phạm Anh Tài có trình độ học vấn 9/12, làm lao động tự do, có 6 tiền án chủ yếu về tội cố ý gây thương tích. Từ năm 2005 đến 2010, bị cáo nhiều lần bị TAND TP.Quy Nhơn, TAND tỉnh Kon Tum và TAND TP.Kon Tum (cũ) tuyên phạt tù, với tổng mức án cao nhất là 6 năm 6 tháng tù.

Tài chấp hành xong án phạt tù vào năm 2016. Ngoài ra, năm 2018, bị cáo từng bị khởi tố, truy nã về tội giết người. Trong vụ án này, Tài bị xác định thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm.

Bị cáo Phạm Anh Tài với vai trò là chủ mưu trong vụ cướp ẢNH: ĐỨC NHẬT

Đối với bị cáo Lê Văn Ân, Hội đồng xét xử xác định bị cáo làm lao động tự do, trình độ học vấn 9/12, chưa có tiền án, tiền sự.

Theo cáo trạng, cả 2 bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự gồm thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; riêng bị cáo Tài được xem xét thêm tình tiết đầu thú. Tuy nhiên, cơ quan tố tụng xác định các bị cáo phạm tội có tổ chức do có sự bàn bạc, phân công vai trò, chuẩn bị phương tiện và che giấu hành vi phạm tội.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phạm Anh Tài 19 năm tù về tội cướp tài sản, 9 năm tù về tội tàng trữ vũ khí quân dụng, 7 năm tù về tội rửa tiền, tổng hợp hình phạt là 30 năm tù.

Bị cáo Ân thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, xin được hưởng khoan hồng ẢNH: ĐỨC NHẬT

Bị cáo Lê Văn Ân bị tuyên phạt 15 năm tù về tội cướp tài sản, 6 năm tù về tội tàng trữ vũ khí quân dụng, 5 năm tù về tội rửa tiền, tổng hợp hình phạt là 26 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, các bị cáo có trách nhiệm bồi thường số tiền hơn 903 triệu đồng.