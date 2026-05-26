Vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai: Làm rõ nguồn súng đạn, ý định mua ma túy để 'rửa tiền'

Sáng 26.5, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Phạm Anh Tài (36 tuổi, ở phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) và Lê Văn Ân (35 tuổi, ở phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi) về hành vi dùng súng cướp ngân hàng xảy ra trên địa bàn.

Bị cáo Phạm Anh Tài (trái) và Lê Văn Ân (phải) bị đưa ra xét xử về hành vi cướp ngân hàng ẢNH: ĐỨC NHẬT

Tại phần xét hỏi, Hội đồng xét xử tập trung làm rõ quá trình chuẩn bị gây án, nguồn gốc súng đạn cũng như việc các bị cáo tìm cách "rửa tiền" sau vụ cướp.

Ý định mua ma túy để "rửa tiền"

Đối với Phạm Anh Tài, cáo trạng xác định bị cáo giữ vai trò chủ mưu trong vụ cướp. Hội đồng xét xử đã yêu cầu Tài làm rõ số súng đạn và việc mua ma túy để "rửa tiền".

Tài khai nhận trong thời gian trốn truy nã từ giữa năm 2023, Tài mua 4 khẩu súng cùng nhiều viên đạn, hộp tiếp đạn để cất giấu sử dụng. Đến tháng 3.2025, Tài nhờ người quen đứng tên mua một căn nhà cấp 4 tại xã Chư Păh (tỉnh Gia Lai) để làm nơi lẩn trốn và cất giấu số vũ khí này.

Khi được áp giải đến tòa và trong quá trình xét xử tại tòa, bị cáo Tài luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc lạnh ẢNH: ĐỨC NHẬT

Tại tòa, Tài khai trong thời gian trốn truy nã luôn đeo khẩu trang khi ra ngoài để tránh bị phát hiện.

Khi biết Ân cũng đang bị công an truy tìm, Tài rủ Ân về sống cùng rồi lên kế hoạch cướp ngân hàng. Tài nhiều lần dẫn Ân đi khảo sát phòng giao dịch, hướng dẫn Ân tập bắn súng K54, thống nhất cách gây án và phi tang dấu vết.

Để chuẩn bị cho vụ cướp, Tài bán dây chuyền vàng lấy 28 triệu đồng, đưa cho Ân 10 triệu đồng mua các vật dụng phục vụ gây án. Trước ngày cướp, Tài chuẩn bị sẵn 2 khẩu súng K54 và K59 đã lên đạn, trực tiếp giao cho Ân sử dụng.

Tài khai nhận bản thân là chủ mưu và bị lừa mất 700 triệu đồng vì mang tiền cướp được đi mua ma túy ẢNH: ĐỨC NHẬT

Chiều 19.1.2026, khi xông vào phòng giao dịch ngân hàng, Tài cầm súng khống chế nhân viên rồi trèo qua quầy gom tiền ném ra ngoài cho Ân bỏ vào ba lô trước khi cả hai tẩu thoát.

Sau vụ cướp, Tài cùng Ân vào TP.HCM mua vàng để "rửa tiền". Tài khai đã mua 5 chỉ vàng trị giá 84 triệu đồng rồi bán lại, sau đó dùng 42 triệu đồng mua xe đạp trợ lực điện và tiếp tục mua vàng nhằm che giấu nguồn gốc tài sản.

Đáng chú ý, tại phiên tòa, Tài khai còn có ý định dùng tiền cướp được để mua ma túy nhằm tiếp tục "rửa tiền". Theo lời khai, bị cáo được người quen giới thiệu số điện thoại của một người bán ma túy đá để giao dịch.

Tuy nhiên, Tài cho rằng đã bị người bán ma túy lừa mất 700 triệu đồng. Đến chiều 5.2.2026, Tài ra đầu thú và giao nộp 4 khẩu súng cùng nhiều viên đạn, hộp tiếp đạn cho cơ quan điều tra.

Bị cáo Tài cho biết rất ăn năn về hành vi của mình. Ngoài ra bị cáo Tài cũng đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Lê Văn Ân để sớm có cơ hội tái hòa nhập cộng đồng vì cho rằng Ân làm theo sự chỉ đạo của mình.

Hội đồng xét xử tập trung làm rõ nguồn gốc súng đạn trong vụ án ẢNH: ĐỨC NHẬT

Mang tiền về cho vợ

Theo cáo trạng, Lê Văn Ân tham gia cùng Tài lên kế hoạch cướp Phòng giao dịch Trà Bá thuộc Vietcombank Gia Lai.

Trả lời câu hỏi của Hội đồng xét xử, Ân cho biết đã từng từ chối đề nghị cướp ngân hàng của Tài vì lý do tại Việt Nam chưa có vụ cướp nào thành công. Tuy nhiên sau nhiều lần được Tài thuyết phục và thiếu tiền trả nợ, Ân đã đồng ý.

Trước khi cướp ngân hàng, Ân được Tài hướng dẫn sử dụng súng K54, tập bắn súng và nhiều lần cùng Tài đến khảo sát chi nhánh ngân hàng để theo dõi quy luật hoạt động.

Để chuẩn bị gây án, cả hai sử dụng 2 xe máy Exciter làm phương tiện di chuyển; chuẩn bị xẻng, đinh, ván gỗ, xăng, quần áo ngụy trang và nhiều vật dụng nhằm che giấu dấu vết. Ân còn tháo trộm biển số xe của người dân để gắn vào xe đi cướp.

Theo cáo trạng, Ân cùng Tài đào hố tại khu vực đồi thông gần Biển Hồ để chôn giấu phương tiện sau khi gây án. Trước ngày cướp, cả hai còn đốt quần áo, biển số và nhiều bộ phận xe máy để phi tang.

Chiều 19.1.2026, Ân mặc đồ ngụy trang, cầm súng K54 do Tài đưa, cùng xông vào phòng giao dịch ngân hàng. Tại đây, Ân dùng súng uy hiếp bảo vệ và những người có mặt để Tài trèo qua quầy gom tiền.

Sau khi có tiền, bị cáo Ân liền đem về cho vợ ẢNH: ĐỨC NHẬT

Sau khi cướp được tiền, cả hai bỏ trốn vào TP.HCM. Tại tòa, Ân khai do lo sợ ngân hàng kiểm soát số seri tiền nên đã đem tiền đi mua vàng rồi bán lại, sau đó tiếp tục mua vàng nhằm rửa tiền và tránh bị phát hiện.

Tuy nhiên, do mua bán vàng bị thua lỗ nên Ân mang tiền về cho vợ là chị T.T.T.L và nói là tiền đòi nợ được. Ngoài 70 triệu đồng đưa trực tiếp cho vợ, Ân còn giấu 830 triệu đồng trong các hộp bánh của một giỏ quà tết để đưa về nhà.

Sau đó, người thân phát hiện số tiền bất thường nên đã tự nguyện giao nộp 885 triệu đồng cho cơ quan điều tra. Ngày 4.2.2026, Ân bị công an bắt giữ.

Khi được nói lời sau cùng, bị cáo Tài mong rằng cho mình cơ hội bán căn nhà đang sở hữu để khắc phục số tiền đã mất khi mua ma túy. Riêng bị cáo Ân cho biết do hoàn cảnh khó khăn nên tham gia gây án, mong Hội đồng xét xử xem xét giảm án để bị cáo sớm được về với mẹ già, con nhỏ.