Thắt chặt an ninh tại phiên tòa xét xử vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai

Sáng 26.5, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 2 bị cáo trong vụ dùng súng cướp ngân hàng ở Gia Lai.



Lực lượng công an được điều động để đảm bảo an ninh khu vực diễn ra phiên tòa xét xử vụ án cướp ngân hàng ở Gia Lai ẢNH: ĐỨC NHẬT

Ngay từ sáng sớm, hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an đã được huy động đến khu vực tòa án để triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh. Lực lượng cảnh sát được bố trí dày đặc tại cổng ra vào, hành lang, cầu thang và bên trong phòng xử án.

Nhiều người dân cũng tập trung trước khu vực tòa để theo dõi phiên xét xử. Các cơ quan báo chí được yêu cầu hạn chế di chuyển, tác nghiệp tại một số khu vực nhằm tránh ảnh hưởng đến việc truyền hình trực tiếp phiên tòa.

Lực lượng công an được huy động để áp giải các bị cáo ẢNH: ĐỨC NHẬT

Khoảng 7 giờ 40 phút, xe chuyên dụng chở Phạm Anh Tài (36 tuổi, ở phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) và Lê Văn Ân (35 tuổi, ở phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi) tiến vào cổng sau của tòa án. Hai bị cáo được áp giải bằng 2 xe thùng chuyên dụng riêng biệt dưới sự giám sát nghiêm ngặt của lực lượng cảnh sát.

Khi cửa xe mở ra, các bị cáo nhanh chóng được đưa vào phòng xét xử. Phạm Anh Tài giữ vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc lạnh gần như không biểu lộ cảm xúc, trong khi Lê Văn Ân liên tục ngoái nhìn phía sau như tìm kiếm người thân.

Phạm Anh Tài giữ vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc lạnh ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo hồ sơ vụ án, cả hai bị cáo đều có nhân thân phức tạp, từng liên quan nhiều vụ án hình sự nghiêm trọng. Trong quá trình chuẩn bị thực hiện vụ cướp ngân hàng, các bị cáo luôn mang theo súng đã lên đạn, sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện. Vì vậy, lực lượng chức năng áp dụng biện pháp áp giải nghiêm ngặt, còng tay và xích chân đối với các bị cáo trong suốt quá trình di chuyển đến tòa.

Bị cáo Lê Văn Ân được áp giải đến phòng xử án ẢNH: ĐỨC NHẬT

Ngay từ đầu buổi sáng, nhiều người thân, bạn bè của các bị cáo cũng có mặt tại khu vực tòa án để theo dõi phiên xét xử. Một số người đứng bên ngoài tòa án, liên tục hướng ánh nhìn về phía khu vực xe chở phạm nhân khi lực lượng chức năng đưa các bị cáo vào bên trong.

Đến 8 giờ sáng, phiên tòa chính thức bắt đầu. Các bị cáo bị đưa ra xét xử về các tội cướp tài sản; tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng và rửa tiền.