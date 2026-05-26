Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Thắt chặt an ninh tại phiên tòa xét xử vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai

Đức Nhật
Đức Nhật
26/05/2026 08:30 GMT+7

Hàng chục cảnh sát được huy động bảo vệ nghiêm ngặt tại phiên tòa xét xử 2 bị cáo dùng súng cướp ngân hàng ở tỉnh Gia Lai sáng 26.5.

Sáng 26.5, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 2 bị cáo trong vụ dùng súng cướp ngân hàng ở Gia Lai.

Thắt chặt an ninh tại phiên tòa xét xử vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai - Ảnh 1.

Lực lượng công an được điều động để đảm bảo an ninh khu vực diễn ra phiên tòa xét xử vụ án cướp ngân hàng ở Gia Lai

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Ngay từ sáng sớm, hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an đã được huy động đến khu vực tòa án để triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh. Lực lượng cảnh sát được bố trí dày đặc tại cổng ra vào, hành lang, cầu thang và bên trong phòng xử án.

Nhiều người dân cũng tập trung trước khu vực tòa để theo dõi phiên xét xử. Các cơ quan báo chí được yêu cầu hạn chế di chuyển, tác nghiệp tại một số khu vực nhằm tránh ảnh hưởng đến việc truyền hình trực tiếp phiên tòa.

Thắt chặt an ninh tại phiên tòa xét xử vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai - Ảnh 2.

Lực lượng công an được huy động để áp giải các bị cáo

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Khoảng 7 giờ 40 phút, xe chuyên dụng chở Phạm Anh Tài (36 tuổi, ở phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) và Lê Văn Ân (35 tuổi, ở phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi) tiến vào cổng sau của tòa án. Hai bị cáo được áp giải bằng 2 xe thùng chuyên dụng riêng biệt dưới sự giám sát nghiêm ngặt của lực lượng cảnh sát.

Khi cửa xe mở ra, các bị cáo nhanh chóng được đưa vào phòng xét xử. Phạm Anh Tài giữ vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc lạnh gần như không biểu lộ cảm xúc, trong khi Lê Văn Ân liên tục ngoái nhìn phía sau như tìm kiếm người thân.

Thắt chặt an ninh tại phiên tòa xét xử vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai - Ảnh 3.

Phạm Anh Tài giữ vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc lạnh

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo hồ sơ vụ án, cả hai bị cáo đều có nhân thân phức tạp, từng liên quan nhiều vụ án hình sự nghiêm trọng. Trong quá trình chuẩn bị thực hiện vụ cướp ngân hàng, các bị cáo luôn mang theo súng đã lên đạn, sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện. Vì vậy, lực lượng chức năng áp dụng biện pháp áp giải nghiêm ngặt, còng tay và xích chân đối với các bị cáo trong suốt quá trình di chuyển đến tòa.

Thắt chặt an ninh tại phiên tòa xét xử vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai - Ảnh 5.

Bị cáo Lê Văn Ân được áp giải đến phòng xử án

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Ngay từ đầu buổi sáng, nhiều người thân, bạn bè của các bị cáo cũng có mặt tại khu vực tòa án để theo dõi phiên xét xử. Một số người đứng bên ngoài tòa án, liên tục hướng ánh nhìn về phía khu vực xe chở phạm nhân khi lực lượng chức năng đưa các bị cáo vào bên trong.

Đến 8 giờ sáng, phiên tòa chính thức bắt đầu. Các bị cáo bị đưa ra xét xử về các tội cướp tài sản; tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng và rửa tiền.

Tin liên quan

Vụ dùng súng cướp ngân hàng ở Gia Lai: Xét xử ‘Tài đen’ cùng đồng phạm

Vụ dùng súng cướp ngân hàng ở Gia Lai: Xét xử ‘Tài đen’ cùng đồng phạm

TAND tỉnh Gia Lai đưa ra xét xử 2 bị cáo dùng súng cướp hơn 1,8 tỉ đồng của một ngân hàng trên địa bàn, sau đó chôn xe và đốt vật chứng nhằm xóa dấu vết phạm tội.

Khám phá thêm chủ đề

cướp ngân hàng cướp tài sản xét xử sơ thẩm rửa tiền Gia Lai cướp ngân hàng ở Gia Lai xét xử vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận