Vụ dùng súng cướp ngân hàng ở Gia Lai: Xét xử ‘Tài đen’ cùng đồng phạm

Đức Nhật
26/05/2026 04:41 GMT+7

TAND tỉnh Gia Lai đưa ra xét xử 2 bị cáo dùng súng cướp hơn 1,8 tỉ đồng của một ngân hàng trên địa bàn, sau đó chôn xe và đốt vật chứng nhằm xóa dấu vết phạm tội.

Sáng nay (26.5), TAND tỉnh Gia Lai sẽ mở phiên tòa xét xử 2 bị cáo gây ra vụ cướp ngân hàng từng gây xôn xao dư luận hồi đầu năm 2026.

Theo đó, Phạm Anh Tài (biệt danh Tài "đen", 36 tuổi, ở phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) và Lê Văn Ân (35 tuổi, ở phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi) bị đưa ra xét xử về các tội: cướp tài sản; tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng và rửa tiền.

Phạm Anh Tài được xác định là chủ mưu vụ dùng súng cướp ngân hàng tại Gia Lai

Trước đó, như Báo Thanh Niên đã thông tin, Phạm Anh Tài bị truy nã từ năm 2018 do liên quan vụ nổ súng tại một quán bar ở Kon Tum (nay thuộc tỉnh Quảng Ngãi) khiến 2 người tử vong. Trong khi đó, Lê Văn Ân cũng là nghi phạm trong một vụ cố ý gây thương tích và đang lẩn trốn.

Cuối năm 2023, Tài mua 4 khẩu súng cùng 54 viên đạn rồi cất giấu tại nơi ở. Đến tháng 10.2025, Tài rủ Ân đến Gia Lai thuê trọ và lên kế hoạch cướp ngân hàng.

Sau thời gian khảo sát, cả hai chọn phòng giao dịch Trà Bá của Vietcombank (ở phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) làm mục tiêu. Tài chuẩn bị súng, phương án tẩu thoát, thay đổi quần áo, biển số và màu sơn xe máy nhằm tránh bị phát hiện. Quá trình chuẩn bị kéo dài hơn 3 tháng, với 4 xe máy gắn biển số giả được sử dụng để phục vụ kế hoạch gây án.

Chiều 19.1.2026, Ân điều khiển xe Exciter chở Tài đến ngân hàng. Tài cầm súng uy hiếp nhân viên, trèo qua quầy giao dịch, gom tiền ném ra ngoài để Ân nhặt, bỏ vào ba lô rồi cùng nhau tẩu thoát. Tổng số tiền mà hai đối tượng chiếm đoạt được xác định hơn 1,8 tỉ đồng.

Sau khi bắt giữ Tài và Ân, cơ quan công an thu giữ nhiều súng đạn và tiền mặt

Sau khi gây án, cả hai mang xe máy cùng nhiều vật dụng lên khu vực đồi thông cách hiện trường khoảng 5 km để chôn giấu, đốt bỏ nhằm xóa dấu vết. Số tiền cướp được bỏ vào gùi, ngụy trang như người dân đi làm rẫy để di chuyển qua nhiều địa điểm khác nhau.

Sau đó, Tài và Ân mang tiền vào TP.HCM mua vàng rồi đem về tỉnh Bình Dương (cũ) bán nhằm hợp thức hóa tài sản. Tuy nhiên, việc mua bán thua lỗ khiến cả hai dừng lại và quay về Quảng Ngãi.

Đến chiều 21.1, Tài và Ân chia nhau số tiền cướp được, mỗi người khoảng 910 triệu đồng rồi bỏ trốn. Khoảng 2 tuần sau, cả hai lần lượt bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Truy tố Tài 'đen' cùng đồng phạm vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai

Viện KSND tối cao truy tố hai bị can trong vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai, với kịch bản gây án 'như phim', từng được dư luận đặc biệt quan tâm.

