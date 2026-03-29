Truy tố Tài 'đen' cùng đồng phạm vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai

Viện KSND tối cao mới đây ban hành cáo trạng truy tố Phạm Anh Tài (tức Tài "đen", 36 tuổi) và Lê Văn Ân (35 tuổi) cùng về các tội "cướp tài sản", "tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" và "rửa tiền".
Hai bị can được xác định là nghi phạm gây ra vụ cướp ngân hàng với kịch bản "như phim", xảy ra tại phòng giao dịch Trà Bá - Vietcombank, tỉnh Gia Lai.
Lên kế hoạch cướp ngân hàng suốt 3 tháng
Hồ sơ cho thấy, Tài "đen" bị truy nã từ năm 2018 khi cùng đàn em dùng súng AK bắn chết hai người ở quán bar. Ân cũng là nghi phạm trong một vụ án cố ý gây thương tích, đang lẩn trốn. Dù đang trốn truy nã, cả hai thường xuyên kết nối với nhau.
Cuối năm 2023, Tài mua 4 khẩu súng cùng 54 viên đạn rồi cất giấu tại nơi lẩn trốn ở Quảng Ngãi. Đến tháng 10.2025, Tài rủ Ân đến phòng trọ ở Gia Lai, lên kế hoạch cướp ngân hàng.
Sau khi khảo sát, nhóm bị can chọn phòng giao dịch Trà Bá của Ngân hàng Vietcombank là nơi gây án.
Tài "đen" chuẩn bị súng, phân công mỗi người một khẩu, đồng thời vạch sẵn kế hoạch tẩu thoát bằng cách thay đổi quần áo để tránh bị nhận diện, thay đổi biển số và màu sơn của xe máy, sử dụng nhiều loại xe…., nhằm xóa dấu vết.
Quá trình chuẩn bị kéo dài hơn 3 tháng. Hai bị can chuẩn bị súng đạn, ba lô, quần áo và 4 xe máy lắp biển số giả.
Chiều 19.1, cả hai thay quần áo, chuẩn bị hai khẩu súng đã lên sẵn đạn giấu trong người. Ân đi xe máy Exciter lắp biển số giả chở Tài đến phòng giao dịch ngân hàng.
Tài đi vào phía quầy giao dịch, tháo găng tay, cầm súng giơ về phía nhân viên, hô to "đứng im, đứng im". Cùng lúc, Ân rút và hô "ngồi im hết không tao bắn".
Thấy các nhân viên bỏ chạy, Tài trèo qua vách ngăn quầy giao dịch, xông vào bên trong nhặt các cọc tiền rồi ném ra ngoài. Ân nhặt tiền nhét vào ba lô rồi cùng nhau tẩu thoát. Tổng số tiền bị cướp là hơn 1,8 tỉ đồng.
Kế hoạch tẩu thoát "như trong phim"
Vụ án này, trước khi gây án, hai bị can đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ, khiến các lực lượng điều tra phải mất nhiều thời gian triệt phá.
Nhóm đối tượng chọn khu vực đồi thông cách ngân hàng khoảng 5 km làm nơi cất giấu, tiêu hủy và đào hố chôn xe máy. Tài "đen" còn đậy sẵn tấm ván trên miệng hố, để sau khi cướp ngân hàng thì chạy xe về, chôn giấu nhanh nhất có thể.
Gây án xong, cả hai chôn chiếc xe máy, đốt áo khoác, ba lô, giày dép, mũ bảo hiểm. Tiền cướp được, các bị can bỏ vào 2 chiếc gùi, giả là người dân tộc thiểu số đi làm rẫy, lái xe đến khu vực Biển Hồ hòng phi tang xe cùng chiếc xẻng đã dùng đào hố chôn xe trước đó.
Để tẩu tán tài sản, Tài và Ân mang tiền cướp được đến TP.HCM mua vàng. Cả hai sau đó mang vàng về khu vực tỉnh Bình Dương (cũ) bán. Song, thấy mua bán vàng bị lỗ, hai người quyết định dừng kế hoạch, quay về phòng trọ của Tài ở Quảng Ngãi.
Đến chiều 21.1, Tài và Ân chia nhau số tiền cướp được, mỗi người khoảng 910 triệu đồng rồi "đường ai nấy đi". Khoảng 2 tuần sau, hai bị can lần lượt bị bắt.
Theo Bộ Công an, ngay sau khi nhận được tin báo vụ cướp ngân hàng, Công an tỉnh Gia Lai đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, đồng thời phối hợp với công an các đơn vị địa phương truy vết.
Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng sử dụng vũ khí nóng, hành vi cực kỳ manh động, nguy hiểm, dư luận đặc biệt quan tâm.
Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, đã trực tiếp chỉ đạo các cục nghiệp vụ thuộc Bộ và công an các địa phương có liên quan triển khai lực lượng tập trung tổ chức điều tra.
Ngoài vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai, Bộ Công an xác định Tài, Ân và đồng bọn đã có các hành vi "giết người; cướp tài sản; cưỡng đoạt tài sản; tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng, che giấu tội phạm…" trong các vụ án, vụ việc rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng khác.
Bộ Công an đang phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.
