Triệt phá đường dây rửa tiền cho các sòng bạc ở Campuchia

Phạm Đức
21/05/2026 16:45 GMT+7

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 người trong đường dây rửa tiền xuyên quốc gia cho các sòng bạc tại Campuchia và tội phạm lừa đảo mạng.

Ngày 21.5, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 người trong đường dây rửa tiền xuyên quốc gia, về các tội danh rửa tiền và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia, giao dịch hơn 50 tỉ đồng - Ảnh 1.

7 bị can bị khởi tố về tội rửa tiền và tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý

ẢNH: CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Theo tài liệu điều tra, đầu tháng 2.2026, Lê Việt Trinh (27 tuổi, trú xã Bình An, tỉnh Ninh Bình) kết nối với một tài khoản dùng chữ Trung Quốc qua mạng xã hội. Người này giới thiệu đang vận hành casino tại Campuchia, cần chuyển đổi tiền thu lợi bất hợp pháp từ cờ bạc sang tiền điện tử (USDT) để hợp thức hóa.

Dù biết rõ đây là hành vi vi phạm pháp luật, Trinh vẫn đứng ra thiết lập, điều hành đường dây rửa tiền chuyên nghiệp. Trinh tuyển dụng hàng loạt "đàn em" gồm: Kim Thị Linh (25 tuổi) và Trần Thị Kim Ngân (23 tuổi), cùng ngụ tại Hà Nội; Bùi Quang Long (25 tuổi, ngụ tại tỉnh Phú Thọ); Nguyễn Văn Năng (35 tuổi) và Nguyễn Thế Chinh (36 tuổi), cùng ngụ tại tỉnh Ninh Bình; Vũ Văn Tuấn (31 tuổi, ngụ tại Hải Phòng).

Để vận hành, Trinh trả lương cứng cho các chân rết từ 12 - 17 triệu đồng/tháng. Nhóm này mở hàng loạt tài khoản ngân hàng chính chủ, nhận thêm 2,5 triệu đồng cho mỗi tài khoản dùng để hứng tiền "bẩn". Toàn bộ hệ thống tài khoản này được đưa lên các hội nhóm mạng xã hội chuyên rửa tiền.

Khi dòng tiền lừa đảo hoặc tiền từ casino đổ về, nhóm của Trinh lập tức chuyển khoản lòng vòng qua nhiều tài khoản trung gian nhằm xóa dấu vết. Cuối cùng, dòng tiền "sạch" được chuyển trả cho các ông trùm bằng tiền mặt hoặc quy đổi thành tiền ảo USDT. Nhóm của Trinh hưởng lợi 2,5% trên tổng số tiền giao dịch.

Triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia, giao dịch hơn 50 tỉ đồng - Ảnh 2.

Cơ quan điều tra làm việc với kẻ cầm đầu đường dây rửa tiền Lê Việt Trinh

ẢNH: CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh làm rõ hệ thống tài khoản của Trinh chính là trạm trung chuyển dòng tiền cho hàng loạt vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Nhiều nạn nhân bị sập bẫy các chiêu trò đầu tư sinh lời qua mạng, mua thuốc online, đặt mua hàng hóa qua internet... Cơ quan chức năng xác định, chỉ từ tháng 2.2026 đến khi bị triệt xóa, đường dây này đã rửa trôi thành công hơn 50 tỉ đồng.

Không chỉ rửa tiền, nhóm tội phạm này còn sa vào tệ nạn. Đêm 6.5, tại một phòng trọ trên Hà Nội, Vũ Văn Tuấn và Bùi Quang Long đã rủ rê cả nhóm góp tiền mua ma túy đá (Methamphetamine) về sử dụng tập thể.

Ập vào kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang và xác định Tuấn, Long, Năng, Chinh đều dương tính với chất ma túy. Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh kết luận các mẫu vật thu giữ tại hiện trường đều là ma túy tổng hợp dạng đá.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng bị can trong đường dây rửa tiền xuyên quốc gia này.

'Ông trùm' thực phẩm chức năng giả rửa tiền hơn 12 tỉ đồng

Sau khi thu lời bất chính từ thực phẩm chức năng giả, Giám đốc Công ty Herbitech chỉ đạo rửa tiền bằng cách thanh toán tiền thuê đất để đầu tư nhà máy.

