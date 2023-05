Chủ mưu vụ cướp tiền Bitcoin trên cao tốc bị đề nghị tù chung thân

Ngày 11.5, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ án "cướp tài sản" là tiền ảo Bitcoin trị giá hơn 37 tỉ đồng, liên quan đến bị cáo Hồ Ngọc Tài (33 tuổi), Trần Ngọc Hoàng (39 tuổi) và 14 đồng phạm.

16 bị cáo đều bị Viện KSND tối cao truy tố ở khung hình phạt 18 - 20 năm tù hoặc tù chung thân.

Bị cáo Hồ Ngọc Tài PHAN THƯƠNG

Ở phần luận tội, đại diện Viện KSND TP.HCM giữ quyền công tố tại tòa xác định bị cáo Hồ Ngọc Tài cầm đầu, chủ mưu, rủ rê, lên kế hoạch, chuẩn bị công cụ, phương tiện, cách thức, uy hiếp người bị hại là anh N. để cướp tài sản là tiền ảo Bitcoin, quy đổi tiền Việt là hơn 37 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, đại diện Viện KSND TP.HCM nêu, bị cáo Hoàng cùng Tài bàn bạc kế hoạch và tiến hành các bước cùng Tài xuyên suốt vụ án cướp Bitcoin, rủ rê, lôi kéo một số bị cáo khác tham gia. Các bị cáo còn lại, tùy vai trò tham gia đã đóng vai trò giúp sức tích cực hoặc hạn chế.

Đồng thời, theo đại diện Viện KSND TP.HCM, các bị cáo còn có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là phạm tội có tổ chức.

Từ đó, đại diện Viện KSND TP.HCM đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Tài, Hoàng tù chung thân; Trương Chí Hải 18 - 20 năm tù; Mai Xuân Phốt, Trịnh Tuấn Anh, Nguyễn Quốc Dũng (cựu công an tại TP.HCM), mỗi bị cáo 18 - 20 năm tù; Nguyễn Văn Đức 16 - 18 năm; Bùi Quang Chung 14 - 16 năm tù; Phạm Văn Hùng, Phạm Văn Thành 14 - 16 năm tù; Nguyễn Chí Thanh 12 - 14 năm tù; Phạm Hồ Bảo Duy 10 - 12 năm tù; Dương Khải An 9 - 11 năm tù; Chung Trần Phương Duy, Phạm Hoàng Việt 8 - 10 năm tù; Nguyễn Anh Tuấn (cựu công an phường tại Q.5, TP.HCM) từ 7 - 9 năm tù. Tổng hợp hình phạt đối với bị cáo Phạm Hoàng Việt ở một vụ án khác, buộc Việt chấp hành hình phạt chung là 12 năm 6 tháng - 14 năm 6 tháng tù.

Về trách nhiệm dân sự, đại diện Viện KSND TP.HCM đề nghị HĐXX buộc các bị cáo nộp lại số tiền thu lợi bất chính từ hành vi phạm tội; buộc các bị cáo liên đới bồi thường cho 3 bị hại liên quan hơn 37 tỉ đồng.

Đại diện Viện KSND TP.HCM luận tội đối với 16 bị cáo PHAN THƯƠNG

Thua tiền ảo, tổ chức cướp lại tiền ảo

Theo cáo trạng, khi đầu tư Bitcoin ở TP.HCM và Đà Nẵng, Tài và Hoàng quen doanh nhân là anh N.. Năm 2018, nghe anh N. tư vấn nên Tài đã bán hết 1.000 Bitcoin (trị giá khoảng 100 tỉ đồng), chuyển sang mua tiền ảo mới nổi như Aureus, Ifans... trên các sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế, nhưng thua lỗ hết.

Nghi ngờ anh N. lừa tiền điện tử của mình nên Tài, Hoàng đã rủ rê, lôi kéo 14 bị cáo khác, trong đó có 2 cựu công an tại TP.HCM là Nguyễn Quốc Dũng (41 tuổi, từng là cán bộ thuộc một phòng nghiệp vụ của Công an TP.HCM) và Nguyễn Anh Tuấn (29 tuổi, từng là cán bộ công an phường tại Q.5, TP.HCM) lên kế hoạch chiếm đoạt tiền điện tử của anh N.

Ngày 17.5.2020, Tài, Hoàng và đồng phạm tạo ra va quẹt xe trên cao tốc Dầu Giây - TP.HCM (đoạn thuộc địa phận Đồng Nai), sau đó khống chế, uy hiếp, đe dọa anh N. thực hiện lệnh chuyển tiền điện tử của anh N. cho Tài.

Theo kết quả giám định, số tiền điện tử của anh N. bị chiếm đoạt là 168 Bitcoin, quy đổi tổng trị giá hơn 37 tỉ đồng cùng một số tài sản khác khoảng 45 triệu đồng.