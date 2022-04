Chủ nhà bứt tốc cho SEA Games 31

Lên tận cửa khẩu nhận thiết bị điện tử

Hôm qua, đại diện của Tổng cục TDTT, bộ môn bơi và nhà thầu đã lên tận cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) để đợi thông quan phần còn lại của trang thiết bị điện tử môn bơi của đại hội. Cách đây ít ngày, một phần của thiết bị đã kịp về đến Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình nhưng còn thiếu một số hạng mục quan trọng nhất. Những hạng mục này chạy bằng pin, trong đó có súng phát lệnh, nên không thể di chuyển bằng máy bay mà phải đi bằng đường bộ.

Một thành viên ban tổ chức (BTC) nói: “Tận mắt nhìn thiết bị chuyển đến cửa khẩu bằng ô tô mà chúng tôi mừng hơn bắt được vàng. Còn 1 thiết bị cực kỳ quan trọng nữa là bục xuất phát, chúng tôi cũng đang nín thở chờ đợi. Nhà thầu nói thùng hàng chở bục xuất phát đã lên máy bay, hy vọng kịp về VN ngày 30.4 và lắp đặt đầu tháng 5. Công tác bàn giao phải được hoàn tất trước ngày 4.5, vì ngày 6.5 các đội thể thao dưới nước của khu vực đã đến Hà Nội. Nói không ngoa, đây chính là giai đoạn bứt tốc của BTC”.

Một công tác hậu cần khác cũng từng khiến BTC mất ăn mất ngủ, nay đã tìm được phương án giải quyết êm đẹp vào giờ chót là phương tiện di chuyển phục vụ các đoàn tại SEA Games 31. Ngày 29.4, chia sẻ với Báo Thanh Niên, Tiểu ban hậu cần SEA Games 31 cho hay đã lo đủ xe cho đại hội, kịp báo cáo các đoàn tại Hội nghị khẳng định từ ngày 1 - 5.5 tới. Việc có số lượng ô tô cần thiết còn giúp BTC kịp chuẩn bị cho công tác an ninh bởi đại diện Bộ Công an đề nghị Tiểu ban hậu cần phải sớm cung cấp số lượng phương tiện, danh sách lái xe phục vụ để kiểm tra sức khỏe. Đồng thời, Bộ Công an sẽ phối hợp với Bộ Quốc phòng kiểm soát thiết bị flycam...

Cần đẩy nhanh tiến độ, hoàn tất công việc

Trong cuộc họp rà soát lại công tác chuẩn bị đại hội ngày 28.4, ông Trần Đức Phấn, Phó tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT, Trưởng đoàn thể thao VN, cho hay các khâu quan trọng khác liên quan truyền thông, lễ tân, khánh tiết đang được hoàn tất những công đoạn cuối cùng. Về công tác y tế, đại diện Bộ Y tế cho biết thời gian qua đã ban hành các hướng dẫn nhằm làm thông thoáng của điều kiện về kiểm soát dịch bệnh, tạo thuận lợi cho việc nhập cảnh của đoàn thể thao các quốc gia đến tham dự SEA Games. Bên cạnh đó, sẽ có kế hoạch cụ thể về phối hợp với các cơ sở y tế tại 12 tỉnh thành nơi tổ chức các môn thi đấu để chủ động xử lý khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.





Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: “Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho SEA Games 31 đã cơ bản hoàn thành, đảm bảo đúng tiến độ. Các tiểu ban, các địa phương tiếp tục rà soát một số phần việc được giao theo kế hoạch, nếu phát hiện điểm nghẽn gì cần phải kịp thời báo cáo để kịp thời xử lý theo thẩm quyền. Về công tác truyền thông, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã chỉ đạo “phải đi trước một bước, làm được, nói chuẩn” nên các địa phương cần vận dụng linh hoạt, sáng tạo để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là thông qua cổ động trực quan. Gắn với đó phải tổ chức các sự kiện, tập trung xây dựng tuyến phố xanh - sạch - đẹp, văn minh, lịch thiệp trong giao tiếp để lại trong mắt bạn bè quốc tế những hình ảnh đẹp”.

Bộ trưởng đề nghị TP.Hà Nội làm việc với Tổng cục TDTT để hoàn thiện những việc vẫn còn chưa hoàn thành liên quan lễ khai mạc SEA Games 31. Mọi khâu ráp nối phải được thực hiện khẩn trương để sự kiện được vận hành thành công, không để xảy ra sự cố tại SEA Games 31.