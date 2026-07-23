Chủ nhà hàng hai sao Michelin đối mặt án tù vì món ăn làm từ kiến

Các công tố viên ở Hàn Quốc đã yêu cầu tòa án tuyên án một năm tù giam đối với chủ sở hữu nhà hàng hai sao Michelin vì đã phục vụ món tráng miệng phủ kiến đen, một loại côn trùng không được phép tiêu thụ theo luật an toàn thực phẩm địa phương.

Yêu cầu được đưa ra hôm thứ hai tuần này, cũng bao gồm việc phạt công ty điều hành nhà hàng 20 triệu won (khoảng 350 triệu đồng), theo hãng tin Yonhap. Chủ sở hữu nhà hàng và công ty bị truy tố về tội vi phạm luật vệ sinh an toàn thực phẩm của nước này.

Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm đã mở cuộc điều tra sau khi phát hiện những bài đăng về món ăn có kiến trên mạng xã hội, không phải thông qua một cuộc kiểm tra định kỳ. Nhà hàng, đạt hai sao Michelin và nằm ở khu Gangnam giàu có của Seoul, được cho là đã phục vụ món sorbet rắc kiến cho những khách hàng muốn thưởng thức hương vị này.

Món sorbet kiến đen và nguyên liệu ẢNH: CMH - Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm

Theo luật pháp Hàn Quốc, chỉ có 10 loài côn trùng, bao gồm châu chấu, sâu bột và nhộng tằm, được phép sử dụng làm nguyên liệu thực phẩm. Kiến không nằm trong số đó. Các doanh nghiệp muốn sử dụng côn trùng không được phép phải xin phép tạm thời trước, một thủ tục mà nhà hàng đã không tuân theo. Vi phạm luật có thể bị phạt tối đa 5 năm tù hoặc 50 triệu won tiền phạt.

Các công tố viên cáo buộc nhà hàng đã nhập khẩu kiến khô từ Mỹ và Thái Lan từ năm 2021 và sử dụng chúng trong các món ăn trong khoảng 4 năm, bán món tráng miệng phủ kiến khoảng 12.200 lần với tổng doanh thu khoảng 120 triệu won. Các công tố viên ước tính tổng cộng khoảng 49.000 con kiến đã được sử dụng. Nhà hàng đã phản bác con số này tại tòa, lập luận rằng chỉ khoảng 60% khách hàng chấp nhận món tráng miệng phủ kiến khi được mời, có nghĩa là ước tính của bên công tố, dựa trên tất cả khách hàng, là quá cao. Họ cũng nói rằng chỉ một số ít món ăn trong thực đơn 15 món của nhà hàng có chứa kiến, và các nhà hàng ở các quốc gia như Đan Mạch, Anh và Úc đều sử dụng kiến như một nguyên liệu.

Theo báo cáo, đầu bếp của nhà hàng đã giải thích với công tố viên rằng ông ta từng sử dụng kiến để tăng độ chua cho các món ăn khi làm việc ở Mỹ và châu Âu, và không nhận ra rằng việc làm đó là bất hợp pháp ở Hàn Quốc.

Phiên tuyên án dự kiến diễn ra vào ngày 2.9.