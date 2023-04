Chủ nhà nghỉ lái ô tô tông chết người ném chất bẩn vào nhà

Sáng 18.4, trao đổi với Thanh Niên, thượng tá Nguyễn Anh Dũng, Phó trưởng Công an TP.Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc), cho biết Công an TP.Vĩnh Yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Lê Văn Vang (52 tuổi, trú H.Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) về tội giết người.

Ông Lê Văn Vang và chiếc xe tang vật

CÔNG AN CUNG CẤP

Bước đầu, Công an TP.Vĩnh Yên xác định khoảng 3 giờ ngày 1.4, anh Phạm Văn Cường (24 tuổi, trú H.Yên Bình, Yên Bái) lái xe máy chở chở theo anh Nông Đình Chiều (26 tuổi, trú H.Lục Yên, Yên Bái) đến nhà nghỉ Long Anh do ông Vang làm chủ. Tại đây, anh Chiều ngồi sau xe đã ném chất bẩn vào trong rồi bỏ chạy cùng Cường.

Phát hiện sự việc, ông Vang đã lái xe tải đuổi theo xe máy của anh Cường.

Đuổi đến khu vực ngã tư Tôn Đức Thắng - Nguyễn Tất Thành (P.Khai Quang, TP.Vĩnh Yên), ông Vang đã lái ô tô tông thẳng vào xe máy của anh Cường ở tốc độ khoảng gần 80 km/giờ. Cú tông khiến xe máy bị đổ, anh Cường và Chiều văng ra đường.

Tuy được người dân phát hiện, đưa đi cấp cứu nhưng anh Cường đã tử vong.

Bước đầu, Công an TP.Vĩnh Yên xác định ông Vang có vay tiền một số người nên nhiều lần bị ném chất bẩn vào nhà. Ngày 1.4, anh Chiều và Cường đến ném chất bẩn vào nhà nghỉ của ông Vang cũng nhằm gây áp lực để đòi nợ.