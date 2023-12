Chủ nhà ngủ quên khóa cửa bị kẻ gian leo lầu lấy tài sản

Ngày 18.12, Công an P.Bình Hưng Hòa B (Q.Bình Tân, TP.HCM) tiếp nhận tin trình báo của người dân về vụ kẻ gian đột nhập nhà dân lấy trộm tài sản.



Camera an ninh ghi lại kẻ gian trèo rào đột nhập nhà dân CẮT TỪ CLIP

Theo thông tin ban đầu, anh H.Q.Q (44 tuổi, ngụ Q.Bình Tân) cho hay, sáng 18.12, anh Q. ngủ dậy thì thấy cửa phòng ở lầu 1 bị mở, một số tài sản trong nhà bị mất.

Xem lại camera an ninh nhà dân xung quanh thì thấy, gần 2 giờ cùng ngày, có một người đàn ông đeo khẩu trang chạy xe đạp vào hẻm 118 đường Liên khu 5-6, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân.

Khi đến gần cuối hẻm, người này đứng quan sát, phát hiện nhà anh Q. ngủ quên đóng cửa trên lầu 1. Lúc này, kẻ gian bám vào khung sắt, trèo lên lầu 1, đột nhập vào bên trong nhà anh Q. lấy trộm một số tài sản, rồi theo lối cũ thoát ra ngoài...

Cùng ngày, anh Q. đã đến trụ sở công an trình báo bị kẻ gian lấy 3 điện thoại, 1 ipad với tổng giá trị tài sản hơn 40 triệu đồng. Sau đó, Công an đã trích xuất camera an ninh tại khu vực để phục vụ công tác điều tra.

"Tối ngủ gia đình cũng bất cẩn quên khóa cửa lầu 1 nên kẻ gian trèo lên đột nhập từ đây vào nhà. Lúc đó, nếu người bên trong nhà phát hiện không biết kẻ trộm làm gì với mọi người nữa", anh Q. nói.

Lầu 1 nơi được cho kẻ gian đột nhập vào lấy tài sản T.K

Ngoài ra, người dân sống tại hẻm này cũng cho hay, cách 2 ngày trước khi xảy ra vụ trộm nhà anh Q., kẻ gian đã đánh bả giết chó của một số nhà dân ở hẻm trên với ý định trộm cắp, nhưng bất thành.



Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ, truy xét thủ phạm.