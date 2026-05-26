Chủ nhà tiết lộ về 'lâu đài bay' giữa đại công trường Vành đai 2,5

Những ngày gần đây, khung cảnh giải phóng mặt bằng để phục vụ dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng, đi qua phường Khương Đình (Hà Nội) đang thu hút sự chú ý của người dân. Đặc biệt là hình ảnh ngôi nhà 4 tầng mỏng mảnh, cao chênh vênh sau khi bị cắt xén đã trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội.

Hàng loạt bài viết cho rằng ngôi nhà còn lại sau giải tỏa có vị trí đắc địa khi một mặt giáp với dự án Cao Xà Lá, một mặt hướng ra đường Vành đai 2,5. Thậm chí, nhiều ý kiến gọi vui đó là “lâu đài bay” giữa bãi đất trống sau giải tỏa.

Theo ghi nhận của Thanh Niên vào sáng 25.5, ngôi nhà 4 tầng này nằm trơ trọi giữa một đại công trường đang được giải tỏa, xung quanh vẫn còn một số ngôi nhà khác nhưng chỉ còn tầng 1 hoặc tầng 2. Căn nhà bị cắt xén nên phần thân dưới khá hẹp các tầng trên được cơi nới rộng tạo nên hình dáng mất cân đối, lạ mắt. Bên trong căn nhà đang có khoảng 4 - 5 công nhân lắp giàn giáo và dùng gạch để sửa chữa.

Đến chiều qua 25.5, tất cả đồ đạc xây dựng của công nhân và đồ đạc còn lại bên trong ngôi nhà đang được dọn ra bên ngoài.

Chia sẻ với Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Thắng (67 tuổi, chủ ngôi nhà) cho biết, ban đầu, chính quyền địa phương cho phép gia đình ông sửa chữa lại trên cấu trúc cũ để ổn định cuộc sống. Gia đình đã thuê thợ, lấp gạch, sửa chữa các hạng mục, làm lại cầu thang, xây lại các phòng từ 1 tuần nay.

Thế nhưng, "cơn bão" từ mạng xã hội đã thay đổi tất cả. Những hình ảnh về ngôi nhà "chênh vênh" lan truyền trên Facebook với nhiều ý kiến trái chiều về độ an toàn. "Chính quyền địa phương thông báo cho tôi phải dọn đồ đạc để phục vụ việc phá dỡ ngôi nhà trong tối 26.5", ông Thắng nói và cho hay, ông chấp hành chủ trương của chính quyền nhưng chi phí xây lại nhà quá lớn khiến ông rất lo lắng.

Ông Thắng cho biết, ngôi nhà trên mảnh đất được cha ông là cụ Nguyễn Văn Lừ (chiến sĩ từng trực tiếp tham gia bảo vệ Chủ tịch Hồ Chí Minh) mua lại của đồng đội sau khi tập kết ra Bắc từ những năm 1960.

Khoảng đầu những năm 2000, gia đình ông Thắng dồn hết tâm huyết để xây dựng ngôi nhà 3,5 tầng trên diện tích khoảng gần 90 m2. Trải qua hơn 25 năm, ngôi nhà là tổ ấm của 8 thành viên thuộc 3 thế hệ hiện nay chỉ còn khoảng 23 m2, khi có dự án đường Vành đai 2,5 đi qua.

Theo ông Thắng, với 2/3 diện tích mất đi, hiện nay ngôi nhà của gia đình ông còn khoảng 23 m2 cộng với 1 khoảng đất trống hơn 25 m2 ở đằng sau nhà. Việc phải đập phần còn lại đi để xây lại từ đầu là một thách thức đối với gia đình ông Thắng.

"Chúng tôi nhận được mức giá đền bù là 87 triệu đồng/m2 , hiện cả 8 thành viên trong gia đình phải đi thuê nhà để ở tạm", ông Thắng tiết lộ và hy vọng sau khi đập bỏ phần "chênh vênh" này, gia đình sẽ sớm được cấp phép xây dựng lại trên phần diện tích còn lại để 8 người sớm có nơi "an cư".

Ông Nguyễn Xuân Thanh (59 tuổi, quê Bắc Ninh), người nhận thầu xây dựng ngôi nhà của ông Thắng, cho biết thêm, ông đã nhận được đơn đặt hàng sửa chữa ngôi nhà với giá khoảng 500 triệu; bao gồm đập bỏ phần tường thừa bên trong, xây cầu thang, cải tạo lại ngôi nhà 4 tầng, mỗi tầng có 1 phòng và 1 nhà vệ sinh...

"Chúng tôi dự kiến sẽ hoàn thành việc sửa chữa trong khoảng 2 tháng nhưng nhận được thông tin phải dừng thi công", ông Thanh nói.

Sáng 26.5, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo UBND P.Khương Đình cho biết, liên quan đến ngôi nhà 4 tầng của ông Nguyễn Văn Thắng, phần diện tích còn lại của ngôi nhà nằm ngoài chỉ giới thu hồi đất nên lực lượng chức năng phá dỡ đúng quy định.

Theo vị lãnh đạo, cấu trúc ngôi nhà này sau khi bị cắt xén để giải phóng mặt bằng đã không còn đảm bảo về mặt an toàn, nằm chênh vênh một mình giữa khu đất trống nên không phù hợp với quy hoạch, không đủ điều kiện để sửa chữa.

Cũng theo lãnh đạo UBND P.Khương Đình, trong ngày hôm nay, lực lượng chức năng sẽ tiến hành phá dỡ ngôi nhà 4 tầng này. Với phần diện tích đất 23 m2 còn lại, vẫn đủ điều kiện để gia đình xây dựng lại công trình mới.

Dự án tuyến đường nối từ đường Nguyễn Trãi (QL6) - Đầm Hồng là một trong những đoạn tuyến thuộc dự án đường Vành đai 2,5. Công trình có chiều dài 1.520 m, quy mô mặt cắt ngang nền đường 40 m với tổng mức đầu tư 2.433 tỉ đồng. Theo thống kê của UBND P.Khương Đình, để thực hiện dự án sẽ phải giải phóng mặt bằng đối với 703 tổ chức, cá nhân, hộ gia đình với tổng diện tích đất thu hồi 60.902,1 m2.



