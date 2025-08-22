Chủ nhân bản hit 'Người âm phủ' công bố hợp tác với Onionn

Tối 20.8, OSAD chính thức comeback với single Nhớ người yêu, mở đường cho album O_O sắp ra mắt, hợp tác với Onionn. OSAD tiết lộ chính anh là người chủ động nhắn tin đề nghị Onionn hợp tác. Quyết định này đến từ việc OSAD nhận ra nếu cứ tự làm việc thì anh đang tự giới hạn bản thân.

Tuy nhiên, hành trình hợp tác không hề trải đầy hoa hồng. "Khi mới làm chung, hai anh em cãi nhau khá nhiều đấy, rồi còn tranh luận xem nên làm theo hướng nào", OSAD chia sẻ.

Dù thân thiết ngoài đời, cả hai phải mất thời gian tìm hiểu về phong cách làm việc của nhau. Onionn thậm chí phải thuyết phục OSAD thử nghiệm những điều mới mẻ. "Cảm ơn OSAD đã tin tưởng mình. Tính đến thời điểm hiện tại, đây là album thứ 3 mình trực tiếp sản xuất và mình có sự kỳ vọng rất lớn vào OSAD. Mình tin rằng O_O là album thú vị nhất mình từng làm trong sự nghiệp", Onionn bày tỏ.

Làm nhạc đúng với cá tính

Để khởi động cho album, OSAD đã tung ra single mở màn mang tên Nhớ người yêu. Với giai điệu vinahouse trẻ trung, sôi động và ca từ gần gũi, dễ nhớ, ca khúc nhanh chóng tạo cảm giác muốn nhún nhảy cho người nghe. Bên cạnh MV visualize (tập trung vào phần hình ảnh), bộ đôi còn tung phiên bản MV khung dọc độc đáo với phong cách tinh nghịch, phóng khoáng, khẳng định cá tính riêng biệt.

Album O_O sẽ là một hành trình cảm xúc rõ nét, khi nửa đầu là một OSAD nghịch ngợm quen thuộc, còn nửa sau sẽ là một phiên bản trưởng thành và sâu sắc hơn. OSAD tâm sự: "Tôi luôn cố gắng làm nhạc đúng với con người mình. Cách để nổi bật không phải là giống ai đó, mà là dám là chính mình".

Chia sẻ với Thanh niên, OSAD cho biết: “Tôi tự tin rằng album sẽ mang một màu sắc và cá tính âm nhạc đặc thù được tạo nên bởi OSAD và Onionn mà chắc chắn mọi người sẽ không thể tìm thấy ở đâu khác. Qua album này, bằng những góc nhìn gần gũi và đời thường, tôi muốn truyền tải những thông điệp và cảm hứng đến với người nghe. Và tôi tin rằng nếu mọi người dành thời gian và nghe hết album O_O, tôi sẽ chinh phục được đôi tai của khán giả”.

OSAD bắt đầu được biết đến rộng rãi sau khi ra mắt bản hit Người âm phủ vào năm 2018 Ảnh: NVCC

OSAD tên thật là Mai Quang Nam, sinh năm 1997 tại Hưng Yên. Anh từng là sinh viên chuyên ngành Cơ khí chế tạo máy tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Tuy nhiên, niềm đam mê âm nhạc đã thôi thúc anh rẽ hướng, dấn thân vào con đường nghệ thuật một cách chuyên nghiệp. OSAD bắt đầu được biết đến rộng rãi sau khi ra mắt bản hit Người âm phủ vào năm 2018. Ca khúc này đã tạo nên một hiện tượng trên mạng xã hội, hiện vượt hơn 100 triệu lượt xem, đưa tên tuổi của anh đến gần hơn với công chúng.

