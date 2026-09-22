Chủ nhân hit 'Gangnam Style' bị xử phạt vì liên quan thuốc hướng thần

Theo Maeil Business Newspaper của Hàn Quốc, Tòa án quận Tây Seoul ngày 15.9 đã ban hành lệnh xử phạt PSY, tên thật Park Jae Sang, số tiền 5 triệu won, tương đương khoảng 95 triệu đồng, do vi phạm luật Y tế.

PSY nhận án phạt 5 triệu won vì nhờ quản lý nhận hộ thuốc

Vụ việc bắt nguồn từ cáo buộc PSY được kê đơn thuốc mà không trực tiếp đến gặp bác sĩ thăm khám, sau đó để quản lý và những người khác thay mình đến bệnh viện nhận thuốc hướng thần. Kết quả điều tra cho thấy sự việc diễn ra trong khoảng thời gian từ năm 2022 đến năm 2025. PSY được một bệnh viện đại học ở Seoul kê đơn từ xa đối với một số loại thuốc, trong đó có Xanax và Stilnox. Đây là những loại thuốc thường được sử dụng trong điều trị các vấn đề như rối loạn lo âu, trầm cảm và rối loạn giấc ngủ.

Phía PSY thừa nhận quản lý từng đến bệnh viện lấy thuốc hộ nhưng khẳng định nam ca sĩ sử dụng thuốc theo chỉ định của bác sĩ để điều trị chứng rối loạn giấc ngủ Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, do có nguy cơ gây phụ thuộc và nghiện, các loại thuốc này thuộc nhóm thuốc hướng thần được quản lý nghiêm ngặt. Theo luật Y tế hiện hành của Hàn Quốc, về nguyên tắc, nhân viên y tế chỉ được kê đơn sau khi trực tiếp thăm khám cho bệnh nhân. Đồng thời, người không phải bệnh nhân được thăm khám cũng không được tùy ý nhận thuốc thay. Pháp luật chỉ cho phép người khác nhận thuốc thay trong một số trường hợp đặc biệt, chẳng hạn bệnh nhân mất ý thức hoặc gặp vấn đề nghiêm trọng về khả năng vận động, không thể trực tiếp đến cơ sở y tế. Cơ quan điều tra xác định PSY không thuộc bất kỳ trường hợp ngoại lệ nào nêu trên. Việc để quản lý nhận thuốc thay vì vậy bị xem là vi phạm quy định. Theo luật pháp Hàn Quốc, hành vi này có thể bị phạt tối đa một năm tù hoặc phạt tiền lên tới 10 triệu won.

Tháng 5.2026, cảnh sát hoàn tất quá trình điều tra và chuyển vụ việc sang cơ quan công tố. Tổng cộng 6 người bị chuyển hồ sơ để điều tra, trong đó có PSY, quản lý đi cùng nam ca sĩ và bác sĩ tại bệnh viện đại học đã kê đơn thuốc. Đến tháng 7, cơ quan công tố quyết định xử lý các cá nhân liên quan theo những hướng khác nhau. Do tính chất vụ việc được đánh giá tương đối nhẹ, PSY và bác sĩ liên quan bị truy tố theo thủ tục rút gọn. Bốn người còn lại, gồm quản lý của nam ca sĩ và các nhân viên y tế khác, được hưởng quyết định hoãn truy tố. Trong hệ thống tư pháp Hàn Quốc, lệnh xử phạt theo thủ tục rút gọn thường được áp dụng đối với các hành vi vi phạm ít nghiêm trọng. Tòa án có thể căn cứ vào hồ sơ bằng văn bản để đưa ra mức phạt mà không cần mở phiên xét xử công khai. Nếu không đồng ý với quyết định này, PSY có thể yêu cầu xét xử chính thức trong vòng 7 ngày kể từ khi nhận được thông báo.

Trong quá trình điều tra trước đó, phía PSY thừa nhận quản lý từng thay anh đến lấy thuốc. Tuy nhiên, đại diện của nam ca sĩ khẳng định PSY mắc chứng rối loạn giấc ngủ mãn tính và sử dụng thuốc theo chỉ định của bác sĩ, đồng thời phủ nhận việc mạo danh để lấy thuốc hoặc nhờ người khác nhận đơn thuốc thay mình vì mục đích khác.

PSY ra mắt làng giải trí vào năm 2001. Những năm đầu sự nghiệp, nam ca sĩ từng đối mặt với nhiều tranh cãi, trong đó có vụ sử dụng cần sa và vấn đề liên quan đến nghĩa vụ quân sự khiến anh phải nhập ngũ trở lại. Năm 2012, sự nghiệp PSY bước sang một trang mới khi Gangnam Style trở thành hiện tượng toàn cầu. Thành công của ca khúc không chỉ giúp nam ca sĩ thay đổi hình ảnh trong mắt công chúng mà còn tạo nền tảng để anh sau này thành lập Công ty giải trí P Nation.