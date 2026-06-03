Chủ nhân hit 'Gangnam style' PSY bị điều tra

Nam ca sĩ Psy, người tạo nên cơn sốt toàn cầu với ca khúc Gangnam Style, bất ngờ trở thành tâm điểm truyền thông Hàn Quốc sau khi bị cảnh sát chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát để xem xét cáo buộc vi phạm Luật Dịch vụ Y tế.

Theo The Korea Times ngày 2.6, Sở Cảnh sát Seodaemun (Seoul) đã hoàn tất quá trình điều tra và chuyển hồ sơ của Psy cùng một số cá nhân liên quan sang cơ quan công tố. Vụ việc xuất phát từ nghi vấn nam ca sĩ nhận thuốc điều trị mất ngủ và rối loạn lo âu không đúng quy định trong nhiều năm.

Thông tin từ cơ quan điều tra cho biết Psy bị nghi đã nhận các đơn thuốc chứa Xanax và Stilnox trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2025. Đây là những loại thuốc hướng thần được quản lý nghiêm ngặt tại Hàn Quốc do có nguy cơ gây lệ thuộc nếu sử dụng không đúng chỉ định.

Nam ca sĩ nổi tiếng với điệu nhảy "cưỡi ngựa" trong MV Gangnam style Ảnh: AP

Tờ Aju Korea Daily đưa tin, cảnh sát cho rằng một số đơn thuốc được kê thông qua các hình thức khám bệnh không trực tiếp. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng đang xem xét việc quản lý của nam ca sĩ từng đến nhận thuốc thay anh tại cơ sở y tế.

Luật Dịch vụ Y tế Hàn Quốc quy định bệnh nhân thông thường phải được bác sĩ trực tiếp thăm khám trước khi kê đơn. Việc nhận thuốc thay hoặc kê đơn trong những trường hợp không đáp ứng đủ điều kiện có thể bị xem là hành vi vi phạm pháp luật.

Truyền thông Hàn Quốc cho biết tổng cộng 6 người đã bị chuyển hồ sơ trong vụ việc này, bao gồm Psy, người quản lý của anh và các nhân sự y tế liên quan. Tuy nhiên, việc chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát không đồng nghĩa với việc các cá nhân bị xác định có tội. Cơ quan công tố sẽ tiếp tục xem xét các chứng cứ trước khi quyết định có truy tố hay không.

PSY lên tiếng sau khi vướng rắc rối pháp lý

Sau khi thông tin được công bố, công ty quản lý P Nation đã lên tiếng giải thích. Phía công ty thừa nhận từng có trường hợp người khác nhận thuốc thay Psy, đồng thời cho rằng đây là một sai sót trong quá trình điều trị.

P Nation nhấn mạnh Psy thực sự mắc chứng mất ngủ kéo dài và đã được điều trị trong thời gian dài dưới sự theo dõi của bác sĩ chuyên môn. Công ty cũng khẳng định nam ca sĩ không có ý định lách luật hay lạm dụng thuốc.

Vụ việc của Psy đang thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận Hàn Quốc Ảnh: AP

Một số báo Hàn Quốc cho biết Psy đã bày tỏ sự hối tiếc về những bất cẩn liên quan đến quá trình nhận thuốc. Nam ca sĩ được cho là đã hợp tác với cơ quan điều tra trong suốt thời gian vụ việc được xem xét.

Ra mắt từ năm 2001, Psy từng xây dựng được chỗ đứng trong làng giải trí Hàn Quốc trước khi tạo nên hiện tượng quốc tế với Gangnam style vào năm 2012. Ca khúc này trở thành biểu tượng văn hóa đại chúng, dẫn đầu nhiều bảng xếp hạng trên thế giới và góp phần đưa Kpop đến gần hơn với khán giả quốc tế. MV Gangnam style cũng đi vào lịch sử YouTube khi trở thành video đầu tiên đạt 1 tỉ lượt xem trên nền tảng này.

Sau thành công của Gangnam style, Psy tiếp tục phát hành sản phẩm âm nhạc, tổ chức các buổi hòa nhạc quy mô lớn và thành lập công ty giải trí P Nation vào năm 2019. Công ty này hiện quản lý nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của Hàn Quốc và được đánh giá là một trong những đơn vị giải trí có tốc độ phát triển nhanh trong những năm gần đây.

Chính vì vậy, thông tin Psy vướng rắc rối pháp lý đã trở thành chủ đề được thảo luận rộng rãi trên các diễn đàn và mạng xã hội Hàn Quốc. Nhiều người bày tỏ sự bất ngờ khi một nghệ sĩ có hình ảnh tích cực như Psy lại bị điều tra, trong khi số khác cho rằng cần chờ kết luận chính thức từ viện kiểm sát trước khi đưa ra đánh giá.