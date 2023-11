Cần thông tin lại, vào tối 6.11, các rapper Droppy (tên thật Nguyễn Hà Duy), Dlow (Mai Thanh An) và producer Hổ (Trần Xuân Tuấn) đã đăng tải MV ca nhạc có tên "Lên đồ" trên kênh YouTube Droppy Official (có hơn 32.200 người đăng ký theo dõi).



Sau khi xem, dân mạng phát hiện trong MV này có cảnh phản cảm là một nam thanh niên bốc đầu xe. Rất nhiều ý kiến đã lên tiếng chỉ trích những người thực hiện MV này.

Cảnh nam thanh niên bốc đầu xe xuất hiện trong MV "Lên đồ" của các rapper Droppy, DLow và producer Hổ CHỤP MÀN HÌNH

Có ý kiến cho rằng chủ nhân của MV này dường như đang thách thức dư luận và các cơ quan chức năng bởi lẽ cách đây không lâu, Trần Thị Ngọc Trinh (người mẫu, diễn viên Ngọc Trinh, 34 tuổi) bị Công an TP.HCM bắt tạm giam 3 tháng về hành vi "Gây rối trật tự công cộng". Bên cạnh đó, thời gian qua công an đã khởi tố nhiều vụ án, bị can về hành vi "gây rối trật tự công cộng" do lái xe, di chuyển trên đường không đúng theo quy định pháp luật.

Chiều 7.11, trả lời phóng viên, Hà Duy cho biết: "Vụ việc Ngọc Trinh bị bắt xảy ra cách đây không lâu (ngày 19.10 – PV) và tôi không để ý. Còn những hình ảnh trong MV đang nhận những ý kiến chê trách được quay vào đầu tháng 9, chứ không phải ghi hình sau vụ việc của Ngọc Trinh".

Hà Duy thú thật: "Cảnh quay nam thanh niên bốc đầu xe mà dư luận phản ánh được thực hiện ở một sân trống thuộc TP.Thủ Đức, TP.HCM".

Về lý do đưa cảnh quay ấy vào MV, Hà Duy cho biết: "Quả thật chúng tôi không hề cố tình. Chúng tôi làm MV nhạc rap, nên cứ nghĩ tạo cảnh quay sao cho thể hiện sự năng động, cá tính của người trẻ. Ngoài ra, vì quay ở sân trống không có người nên không nghĩ đơn giản chứ không lường trước những chuyện xa xôi. Nhưng sau khi Báo Thanh Niên phản ánh, chúng tôi nghĩ lại mới thấy rằng đã thiếu sót, chưa tính toán kỹ lưỡng".

Chủ nhân MV "Lên đồ" cho biết đã "chưa tính toán kỹ lưỡng", dẫn đến những sai sót khiến MV bị dư luận chỉ trích bởi cảnh quay phản cảm CHỤP MÀN HÌNH

Cũng theo nam rapper: "Sau khi tiếp nhận những phản ánh, chúng tôi cảm thấy đã sai. Chính vì thế, thông qua Báo Thanh Niên, chúng tôi mong muốn gửi lời xin lỗi mọi người".

Phóng viên thắc mắc: "Trong quá trình quay cảnh nam thanh niên bốc đầu xe, liệu có trang bị đồ bảo hộ và dây buộc ràng giữ… cho nhân vật ấy?". Hà Duy thừa nhận không có và cho biết thêm: "Bạn ấy (nam thanh niên bốc đầu xe – PV) là người khá chuyên nghiệp về xe cộ. Nên quá trình quay diễn ra nhanh, trong vòng chưa đầy 5 phút là xong".

Hà Duy có rapname là Droppy, khá nổi tiếng trong cộng đồng rap NVCC

Hà Duy cũng cho rằng chính sự lên tiếng phản ánh kịp thời của Báo Thanh Niên là cơ hội để anh nói riêng và những cộng sự nói chung nhìn nhận lại vụ việc, tiếp thu và đúc rút kinh nghiệm để không phải lặp lại những sai lầm.

"Chắc chắn rằng đây là bài học lớn cho chúng tôi. Để trong các sản phẩm âm nhạc sau này, chúng tôi thực hiện một cách chỉn chu hơn, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, không để xuất hiện cảnh quay dẫn đến điều tiếng, phải nhận những phản ứng tiêu cực như MV này", Hà Duy khẳng định.

Hà Duy có rapname là Droppy (28 tuổi), ngụ tại Hà Nội, đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Anh khá nổi tiếng trong cộng đồng rap. Anh từng tham gia nhiều cuộc thi rap và đạt được một số thành tích, đồng thời sở hữu nhiều sản phẩm rap thu hút giới trẻ.