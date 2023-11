Xuất hiện hành vi biểu diễn xe giống như Ngọc Trinh trong MV ca nhạc

Cụ thể, vào tối 6.11, các rapper Droppy (tên thật Nguyễn Hà Duy), Dlow (Mai Thanh An) và producer Hổ (Trần Xuân Tuấn) đã tung MV ca nhạc có tên "Lên đồ" trên YouTube. Cụ thể là tại kênh YouTube Droppy Official (có hơn 32.200 người đăng ký theo dõi).

Những người này cũng chia sẻ sản phẩm âm nhạc một cách rầm rộ lên mạng xã hội Facebook để quảng bá đến khán giả. Tuy nhiên, trong MV ca nhạc với thời lượng 2 phút 16 giây này có hình ảnh (xuất hiện từ giây 14 – giây 17) bị dân mạng nhận xét là "chướng mắt" khi một nam thanh niên điều khiển xe máy biểu diễn giống như hành vi của Ngọc Trinh (vừa bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam).

Trong lúc nam thanh niên lái xe quá nguy hiểm bằng cách nhấc bổng đầu xe thì nhiều người khác đứng trên vệ đường dùng điện thoại soi sáng, quay clip, cổ vũ. Hình ảnh tương tự đã từng xuất hiện trong đoạn clip giới thiệu về MV (từ giây thứ 5 - giây thứ 6 trong clip có thời lượng 12 giây), cũng được đăng trên kênh YouTube Droppy Official và tài khoản Facebook Duy Nguyễn Hà vào đêm 5.11.

Đông đảo ý kiến của dân mạng cho rằng những hình ảnh bốc đầu xe trong MV là quá phản cảm, không thể chấp nhận được. Nhất là trong bối cảnh chưa đầy một tháng qua, công an đã khởi tố nhiều vụ án, bị can về hành vi "gây rối trật tự công cộng" do lái xe, di chuyển trên đường không đúng theo quy định pháp luật. Điển hình là trường hợp của Trần Thị Ngọc Trinh (người mẫu Ngọc Trinh, 34 tuổi, quê Trà Vinh) bị khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng về tội "gây rối trật tự công cộng".

Nhiều ý kiến nhận định, hành vi bốc đầu xe trong MV có thể gây mất an ninh, trật tự, an toàn giao thông… "Chính vì thế, đề nghị các cơ quan chức năng cần vào cuộc điều tra, xử lý những cá nhân hoặc tổ chức liên quan theo quy định của pháp luật", một ý kiến bày tỏ.

Một người khác kiến nghị: "Phải xử lý nghiêm những người liên quan đến MV này. Những MV ca nhạc thường được người trẻ xem nhiều. Hình ảnh ấy (tức bốc đầu xe – PV) đã cổ xúy cho những hành vi vi phạm pháp luật".

Bên cạnh đó là hàng loạt ý kiến phẫn nộ với hành vi của nam thanh niên bốc đầu xe trong MV như: "Quá nguy hiểm", "Không hiểu nghĩ gì trong đầu mà thực hiện cảnh gây sốc như vậy"...

Một ý kiến được nhiều người đồng tình, đó là: "Dù những người thực hiện MV đã cố tình chỉnh hình ảnh mờ ảo, nhưng người xem vẫn có thể nhận diện được nam thanh niên lái xe một cách mất an toàn. Thời gian qua, đã có nhiều vụ việc liên quan đến hành vi phản cảm tương tự, nhưng những người liên quan đến MV này vẫn cố tình thực hiện hành vi, lồng ghép đưa sản sản phẩm âm nhạc như là cách thách thức cơ quan chức năng. Phải xử lý nghiêm!".

Droppy là rapper từng xuất hiện tại cuộc thi King Of Rap. Còn Dlow từng tham gia chương trình Rap Việt mùa 2 và mùa 3. Trong đó, vào mùa 2, Dlow từng vào chung kết. Còn producer Hổ được biết đến như là người thường xuyên kết hợp với Droppy trong các sản phẩm âm nhạc. Cả 3 đều đang sinh sống và hoạt động âm nhạc tại TP.HCM.

Mới đây, luật sư Trương Anh Tú (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) trả lời Báo Thanh Niên, cho biết Điều 8 và Điều 30 luật Giao thông đường bộ quy định một số hành vi nghiêm cấm đối với người lái xe thường mắc phải. Chẳng hạn: đua xe, cổ vũ đua xe, tổ chức đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng; lái xe khi chưa có bằng lái; giao xe cho người chưa đủ điều kiện lái xe; lái xe chạy quá tốc độ quy định, giành đường, vượt ẩu; đi xe dàn hàng ngang; buông cả 2 tay hoặc đi xe bằng 1 bánh đối với xe 2 bánh, bằng 2 bánh đối với xe 3 bánh; đứng trên yên, giá đèo hàng hoặc ngồi trên tay lái; hành vi khác gây mất trật tự, an toàn giao thông.

Theo luật sư Tú, tùy lỗi vi phạm do vô ý hay cố ý; mức độ hành vi gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xâm phạm đến quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân như thế nào, thì cơ quan chức năng sẽ xem xét xử phạt hành chính hoặc xử lý hình sự người vi phạm.

Bên cạnh đó, luật sư Tú nêu theo luật An ninh mạng, bảo vệ an ninh mạng chính là phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi trên không gian mạng gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Vì vậy, khi cơ quan chức năng phát hiện sai phạm sẽ kết hợp xem xét hành vi, mức độ nguy hiểm để xử lý ở tội danh tương ứng.