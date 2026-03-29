Chủ quán cơm nhặt được hơn 32 triệu đồng, trả lại khách để quên

Trà Quang
29/03/2026 11:35 GMT+7

Chủ quán cơm tại Gia Lai nhặt được hơn 32 triệu đồng khách để quên tại quán, đã trình báo công an để trao trả.

Ngày 29.3, Công an xã Phù Mỹ Tây (tỉnh Gia Lai) cho biết, sau một thời gian xác minh, đơn vị đã xác định được thông tin cụ thể của người đánh rơi tài sản và mời đến trụ sở để trao lại. Đây là số tài sản do một chủ quán cơm trên địa bàn nhặt được và mang đến trình báo trước đó.

Gia Lai: Chủ quán cơm trả lại hơn 32 triệu đồng do khách đánh rơi - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Nga (ở giữa) trao lại số tiền nhặt được cho anh Ninh Công Sơn (bên phải)

ẢNH: HUỲNH THẮNG

Ngày 14.3, một thanh niên lạ mặt đi ô tô đến quán cơm Tài Nga 2, khu vực Đèo Nhông (thôn Chánh Thuận, xã Phù Mỹ Tây), do bà Nguyễn Thị Nga làm chủ để ăn cơm. Sau khi rời khỏi quán, người này để quên một chiếc áo khoác màu xanh đen.

Trong lúc dọn quán, bà Nga phát hiện chiếc áo và kiểm tra bên trong, phát hiện có hơn 32,4 triệu đồng. Ngay sau đó, bà đã mang toàn bộ số tiền đến Công an xã Phù Mỹ Tây trình báo để tìm người đánh rơi.

Sau quá trình xác minh, Công an xã Phù Mỹ Tây xác định người đánh rơi là anh Ninh Công Sơn (ở thành phố Hải Phòng) và tiến hành mời đến nhận lại tài sản.

Nhận lại số tiền, anh Sơn bày tỏ sự vui mừng và gửi lời cảm ơn bà Nga cùng lực lượng Công an xã Phù Mỹ Tây. Anh cho biết khi về đến nhà mới phát hiện bị mất tiền nhưng không nhớ đã đánh rơi ở đâu, cảm thấy rất may mắn khi được trả lại.

Trung tá Nguyễn Thành Giang, Trưởng Công an xã Phù Mỹ Tây, cho biết đơn vị đang đề xuất lãnh đạo UBND xã khen thưởng, biểu dương bà Nguyễn Thị Nga nhằm lan tỏa tinh thần trung thực, trách nhiệm trong cộng đồng.

Công an tìm người 'nhặt' 50 triệu đồng đánh rơi ở Đà Nẵng

Một người đánh rơi 50 triệu đồng trên đường Võ Nguyên Giáp (thành phố Đà Nẵng), nhiều người lao ra... 'nhặt'. Công an đang tìm những người 'nhặt' tiền nhưng chưa trả lại.

