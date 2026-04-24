Chủ quán phở Hà Nội kể 25 phút đón Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân

Trưa 24.4, quán phở Lý Quốc Sư trên phố Đinh Liệt (P.Hoàn Kiếm, Hà Nội) bỗng đông khách hơn thường lệ. Trong không gian chưa đầy 20 m², chỉ đủ kê vỏn vẹn 5 chiếc bàn nhưng thực khách vẫn kiên nhẫn ngồi chờ, cũng không ai tỏ ra sốt ruột vì sự chật chội.

Khách đến quán phở Lý Quốc Sư trên phố Đinh Liệt rất đông ẢNH: ĐÌNH HUY

Giữa dòng khách ấy, dễ dàng bắt gặp nhiều gương mặt là khách du lịch nước ngoài. Họ tìm đến quán sau khi biết nơi đây vừa đón tiếp Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cùng phu nhân Kim Hae Kyung dùng bữa tối 23.4.

Chỉ sau một đêm, quán phở nhỏ giữa lòng phố cổ bỗng trở thành điểm đến đặc biệt. Thực khách đến không chỉ để ăn, mà còn để trải nghiệm hương vị đã từng "ghi dấu" trong bữa ăn của một nguyên thủ quốc gia.

"Lượng khách sáng nay đông đột biến khiến quán phải làm việc hết công suất để phục vụ", anh Thiều Văn Mùi, 35 tuổi, chủ quán phở, hạnh phúc chia sẻ.

"Tôi tự tin vượt qua tiêu chuẩn của đoàn kiểm tra"

Vẫn còn cảm giác lâng lâng trong người, anh Mùi cho biết, cả đêm qua khó ngủ vì quá vui sướng. Anh không bao giờ nghĩ rằng quán phở của mình lại được phục vụ Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân.

Anh Thiều Văn Mùi ẢNH: ĐÌNH HUY

Kể về khoảnh khắc đó, người chủ quán nhớ lại, khoảng 16 giờ ngày 23.4, đoàn tiền trạm của Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân đến quán kiểm tra an ninh và vệ sinh an toàn thực phẩm, họ lấy mẫu nước dùng và thức ăn để xét nghiệm kỹ lưỡng.

Cũng trong khoảng thời gian này, anh Mùi huy động nhân sự sắp xếp, chuẩn bị chỗ ngồi một cách chu đáo và bố trí 5 bàn đón khách. Toàn bộ nguyên liệu làm món ăn đều được sử dụng như bình thường, không có bất cứ sự thay đổi nào.

Nhờ việc luôn duy trì nguồn nguyên liệu chất lượng, tươi 100% và có đầy đủ giấy tờ chứng nhận an toàn thực phẩm, quán phở của anh Mùi vượt qua các bước kiểm soát của đoàn tiền trạm để sẵn sàng phục vụ.

"Chúng tôi chỉ có 2 tiếng chuẩn bị nên mọi thứ rất bất ngờ. Dù vậy, tôi vẫn rất tự tin những nguyên liệu của tôi có thể vượt qua các tiêu chuẩn của đoàn kiểm tra để sẵn sàng phục vụ", anh Mùi kể.

Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân dùng bữa tối 23.4 ẢNH: INSTAGRAM TỔNG THỐNG LEE JAE MYUNG

Khoảng 19 giờ, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân Kim Hae Kyung đi bộ vào quán trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Đoàn của Tổng thống gồm 17 người dùng bữa bên trong, trong khi lực lượng bảo vệ túc trực phía ngoài. Điều đáng nói, dù đón tiếp nguyên thủ quốc gia, quán vẫn mở cửa đón khách bình thường theo yêu cầu của đoàn, tạo nên một không gian ẩm thực gần gũi.

Anh Mùi tiết lộ, Tổng thống và phu nhân ngồi tại một bàn ở góc khuất, cùng dùng bữa với một vị khách khác, ông đặt 17 bát phở chín và 2 phần cơm rang dưa bò. Đây là những món truyền thống của quán, anh Mùi trực tiếp phục vụ.

"Tổng thống và phu nhân dùng 2 bát phở chín và một suất cơm rang dưa bò. Họ không có yêu cầu gì về đồ ăn mà chỉ chọn trong menu bình thường", anh Mùi nói và cho biết, trong khi dùng, hai vị khách quý nhiều lần gật đầu tỏ ý hài lòng, họ tự thêm ớt tươi, chanh, nâng bát để thưởng thức nước dùng và dùng hết phần ăn.

Trong khoảng 25 phút tiếp đón đoàn, anh Mùi và con trai vinh dự được chào hỏi và chụp ảnh cùng Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân. Anh cũng nhận được lời khen "ngon" về món ăn từ Tổng thống trước khi đoàn rời đi.

"Kỷ niệm rất đẹp và đáng nhớ trong nghề"

Sau khi thưởng thức xong bữa tối, Tổng thống Lee Jae Myung cùng phu nhân đi dạo quanh hồ Hoàn Kiếm, thưởng thức kem, hòa mình vào nhịp sống của người dân thủ đô Hà Nội.

Anh Mùi tất bật phục vụ khách sau khi quán được nhiều người biết đến ẢNH: ĐÌNH HUY

Cũng trong tối 23.4, thông tin về chuyến ghé thăm của Tổng thống Hàn Quốc nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội. Biết tin, người thân, hàng xóm, bạn bè liên tục gọi điện, nhắn tin chúc mừng khiến anh Mùi rất xúc động khi sản phẩm của mình góp phần quảng bá văn hóa ẩm thực Việt Nam ra quốc tế.

"Đây là kỷ niệm rất đẹp và đáng nhớ trong nghề. Tôi dự định sẽ chọn những bức ảnh chụp cùng Tổng thống và phu nhân để in, đóng khung và treo tại vị trí đoàn đã ngồi làm kỷ niệm", anh Mùi nói.

3 vị khách Hàn Quốc ngồi ăn tại vị trí Tổng thống Lee Jae Myung cùng phu nhân ăn tối 23.4, họ cho biết phở rất ngon và sẽ quảng bá đến người dân khi về nước ẢNH: ĐÌNH HUY

Chia sẻ thêm về mình, anh Mùi cho biết, bắt đầu học nghề phở từ năm 17 tuổi và từng kết hợp với bạn bè để xây dựng chuỗi cửa hàng tại Hà Nội. Năm 2021, anh tách riêng, cùng vợ mở quán phở trên phố Đinh Liệt.

Quán phở hoạt động từ 7 giờ 30 - 23 giờ. Ngày thường, anh bán được trung bình khoảng 300 bát phở, cuối tuần khoảng 400 bát, giá mỗi bát phở chín khoảng 55.000 đồng. Ngoài phở chín, quán còn có nhiều loại phở như tái, tái chín, sốt vang, cơm rang dưa bò, trứng chần...

Chị Bùi Thu Ngân (26 tuổi, quê Quảng Ninh) trải nghiệm hương vị đã từng "ghi dấu" trong bữa ăn của một nguyên thủ quốc gia ẢNH: ĐÌNH HUY

Theo anh Mùi, bí quyết để thu hút khách hàng chính là chất lượng món ăn luôn được duy trì ở mức cao nhất mỗi ngày. Trước dự đoán lượng khách sẽ tăng cao trong thời gian tới, chủ quán cho biết sẽ tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ và giữ vững phong độ để đáp lại sự tin yêu của thực khách.

Tối 23.4, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân Kim Hae Kyung thảnh thơi đi dạo quanh hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Trên trang Instagram cá nhân, Tổng thống Lee Jae Myung viết: "Buổi tối tại Hà Nội thực sự rất tươi đẹp. Khi dạo bước quanh hồ Hoàn Kiếm và các con ngõ của khu phố cổ, tôi đã có dịp gặp gỡ và trao lời chào thân ái đến người dân Việt Nam. Đây là khoảng thời gian vô cùng ý nghĩa khi tôi có thể tương tác với mọi người trong những không gian đời thường gần gũi. Một lần nữa, tôi cảm nhận sâu sắc rằng dù ngôn ngữ và văn hóa có khác biệt, nhưng trái tim chúng ta vẫn có thể kết nối và thấu hiểu lẫn nhau. Tôi sẽ mãi trân trọng những nụ cười rạng rỡ và sự đón tiếp nồng hậu mà các bạn đã dành cho tôi. Hy vọng rằng trong tương lai, hai nước chúng ta sẽ tiếp tục vun đắp tình hữu nghị, sự tin cậy sâu sắc và không ngừng thúc đẩy các hoạt động giao lưu sôi nổi. Tôi từng nghe nói rằng ở Việt Nam, dù bạn vào bất kỳ nhà hàng nào thì món ăn cũng đều rất ngon, và quả thực đúng là như vậy. Nhờ đó, tôi đã được thưởng thức một bữa tối tuyệt vời trước khi rời đi".
















