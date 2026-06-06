Chú rể viết rap kể chuyện tình, cô dâu hát ‘Nổi gió lên’ gây sốt mạng

Chú rể viết rap kể chuyện tình yêu 7 năm

Những ngày qua, đoạn video ghi lại màn trình diễn của cô dâu Lê Thị Bích Hằng (24 tuổi) và chú rể Phan Tấn Khang (30 tuổi) trong lễ cưới nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Đám cưới của cặp đôi được tổ chức ngày 26.4 tại TP.Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận cũ (nay thuộc tỉnh Khánh Hòa). Trong video, cô dâu thể hiện ca khúc Nổi gió lên, còn chú rể rap bằng những câu từ do chính mình sáng tác.

Bích Hằng cho biết cô hiện là giáo viên thanh nhạc, đồng thời hỗ trợ chồng trong các hoạt động của trung tâm võ thuật do hai vợ chồng cùng xây dựng tại P.Tân Mỹ, TP.HCM.

Hằng kể cô và anh Khang quen nhau từ khi còn học lớp 12. Khi đó, cô theo học Taekwondo tại võ đường của gia đình anh. Từ những cuộc trò chuyện xoay quanh việc học, võ thuật rồi âm nhạc, cả hai dần tìm thấy sự đồng điệu trong suy nghĩ và định hướng sống.

Bích Hằng và Tấn Khang quen nhau từ khi cô còn học lớp 12, trước khi quyết định kết hôn sau gần 7 năm gắn bó. ẢNH: NVCC

Sau gần 7 năm gắn bó, cặp đôi quyết định về chung một nhà.

Theo Hằng, Nổi gió lên là ca khúc cô yêu thích từ lâu vì có giai điệu trẻ trung, tích cực và phù hợp với chất giọng của mình. Khi chuẩn bị cho đám cưới, cô mong muốn có một tiết mục vừa gần gũi với khách mời, vừa mang dấu ấn riêng nên đề xuất chồng viết một đoạn rap để kể lại hành trình tình yêu của cả hai.

Toàn bộ phần rap đều do anh Khang tự sáng tác trong vài ngày. Theo cô dâu, chú rể đã nhiều lần chỉnh sửa câu chữ để vừa có vần điệu, vừa truyền tải được những cảm xúc chân thật nhất.

“Khi nghe bản hoàn chỉnh lần đầu tiên, mình rất xúc động vì trong đó có nhiều kỷ niệm mà chỉ hai đứa mới hiểu. Đó không phải những lời hoa mỹ mà là những điều rất đời thường: những ngày khó khăn, những lần cùng nhau cố gắng và cả sự biết ơn dành cho người luôn đồng hành bên cạnh mình”, Hằng chia sẻ.

Cô cho biết giai đoạn thử thách nhất trong hành trình yêu của cả hai là thời điểm dịch Covid-19 bùng phát. Khi đó, anh Khang vừa khởi nghiệp thì các cơ sở dạy võ phải đóng cửa, còn cô vẫn là sinh viên. Hai người trở về quê tránh dịch và bán hàng online để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống.

Sau dịch, cả hai quay lại TP.HCM, bắt đầu xây dựng trung tâm võ thuật riêng từ những điều kiện còn nhiều hạn chế.

“Có những lúc áp lực tài chính, công việc và tương lai khiến mình rất lo lắng. Nhưng điều may mắn là dù khó khăn thế nào thì tụi mình vẫn luôn đồng hành cùng nhau. Chính những giai đoạn đó giúp tụi mình hiểu nhau hơn, trưởng thành hơn và có thêm niềm tin để đi cùng nhau đến hôm nay”, cô nói.

Cô dâu Bích Hằng cho biết phần rap trong đám cưới do chú rể tự sáng tác để kể lại hành trình yêu gần 7 năm của cả hai. ẢNH: NVCC

Tiết mục cưới thu hút gần 160.000 lượt tương tác

Sau khi được đăng tải lên Facebook, video ghi lại tiết mục đặc biệt của cô dâu chú rể nhanh chóng lan truyền và hiện thu hút gần 160.000 lượt tương tác.

Bên dưới bài đăng, nhiều tài khoản mạng xã hội bày tỏ sự yêu thích trước phần thể hiện của cặp đôi. Một người bình luận hài hước: “Chả hiểu sao nghe đi nghe lại cỡ 50 lần rồi mà có thấy hay gì đâu ta”. Trong khi đó, một tài khoản khác chia sẻ: “Ngày nào đi làm về mệt mỏi em toàn bật nhạc chị hát trong ngày đám cưới nghe đi nghe lại không chán”.

Không chỉ nhận được sự quan tâm trên Facebook, phần âm thanh trong video còn được nhiều người dùng sử dụng để ghép video trên TikTok và CapCut.

Trước sự lan tỏa của video, Bích Hằng cho biết cô cảm thấy bất ngờ vì ban đầu hai vợ chồng chỉ muốn lưu giữ một kỷ niệm đẹp trong ngày trọng đại.

Tiết mục hát và rap của cô dâu Bích Hằng, chú rể Tấn Khang trong lễ cưới thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội. ẢNH: NVCC

“Tụi mình không nghĩ đoạn video lại được nhiều người yêu thích đến vậy. Sau sự bất ngờ là cảm giác biết ơn vì một khoảnh khắc rất chân thật trong cuộc sống của tụi mình có thể mang đến những cảm xúc tích cực cho nhiều người khác”, cô chia sẻ.

Theo Hằng, điều khiến cô vui nhất là nhiều người không chỉ chú ý đến âm nhạc mà còn cảm nhận được tình cảm mà cặp đôi muốn gửi gắm đến gia đình và những người thân yêu.

“Mình nghĩ tình yêu không chỉ là câu chuyện của hai người mà còn là câu chuyện của gia đình. Nếu video này có thể khiến ai đó muốn ôm cha mẹ mình nhiều hơn, trân trọng người bạn đời của mình nhiều hơn hoặc mạnh dạn bày tỏ tình cảm với người mình yêu, thì đó đã là một món quà rất lớn đối với tụi mình”, cô bày tỏ.