Chủ sở hữu resort 5 sao Six Senses Ninh Vân Bay tiếp tục thoát lỗ

Báo cáo tài chính quý 3/2022 của Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (NVT) cho thấy, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 98,6 tỉ đồng, gấp 2,5 lần cùng kỳ năm trước và lợi nhuận gộp đạt gần 55 tỉ đồng, tăng trên 200% so với cùng kỳ. Mặc dù các loại chi phí như tài chính, quản lý doanh nghiệp và bán hàng tăng cao nhưng Ninh Vân Bay vẫn đạt lợi nhuận sau thuế gần 9 tỉ đồng, trong khi cùng kỳ 2021 thua lỗ đến 33 tỉ đồng.

Giải trình kết quả này, Ninh Vân Bay cho biết do các công ty con đã tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ, cùng với sự hồi phục của các hoạt động du lịch trong nước hậu Covid-19. Mức lãi của quý 3 vừa qua cũng giúp cho lũy kế 9 tháng năm 2022 công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế 20 tỉ đồng trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 48 tỉ đồng. Dù vậy, kết quả kinh doanh của Ninh Vân Bay đến hết tháng 9.2022 vẫn có lỗ lũy kế hơn 700 tỉ đồng.





Ninh Vân Bay tiền thân là Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tuấn Phong, được thành lập từ tháng 9. 2006 tại Hà Nội. Công ty là doanh nghiệp bất động sản du lịch chuyên về đầu tư, xây dựng, kinh doanh các khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp tại Việt Nam. Công ty đã đưa vào khai thác, vận hành loạt khu nghỉ dưỡng đẳng cấp 5 sao như Six Senses Ninh Vân Bay, Emeralda Ninh Bình, Lạc Việt New Tourist City, Six Senses Sai Gon River, Ana Mandara Đà Lạt Resort...

Trong đó, Six Senses Ninh Vân Bay là một trong những resort nổi tiếng nhất và nằm trong số ít khu resort tại Việt Nam nhận nhiều giải thưởng của thế giới về du lịch. Khu nghỉ dưỡng này được hàng loạt ngôi sao nổi tiếng trong nước và thế giới lựa chọn dừng chân.