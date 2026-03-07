Chủ tịch ACB gây sốt với Never Enough, Ánh mắt biết cười với APT

Trong clip tung ra lần này, Chủ tịch "soái ca" Trần Hùng Huy thể hiện 3 bài hát với 3 mảnh ghép cảm xúc nhưng chung một tinh thần, đó là không ngừng vươn lên và luôn giữ trái tim rực lửa. Với Never Enough: "Never, never… for me", mọi thành công đều chỉ là một cột mốc. Không bao giờ là "đủ". Tham vọng không phải để hơn ai, mà để hơn chính mình của ngày hôm qua. Mỗi ngày cố thêm một chút, bước thêm một bậc, chạm tới đỉnh cao mới.

Chủ tịch "soái ca" Trần Hùng Huy biểu diễn bài Ánh mắt biết cười ẢNH: Q.A

Với bài "Ánh mắt biết cười" vì hành trình nào cũng có thử thách. Thế nhưng, dù bão lớn thế nào, hãy vẫn chọn giữ tâm hồn trẻ trung, ánh mắt lấp lánh và nụ cười trên môi. Khó khăn không làm mình cũ đi, mà làm mình trưởng thành hơn.

APT - "Do you want me like I want you?" với thông điệp ACB luôn khát khao những người tài, những trái tim dám mơ lớn, dám làm thật. Hãy đến với "anh" như cách "anh" mong muốn ở "em" - cùng nhau tạo nên phiên bản rực rỡ nhất của chính mình.

Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy biểu diễn 3 bài hát

Từ "Never Enough" của khát vọng, đến "Ánh mắt biết cười" của tinh thần, và APT lời "want you" của sự đồng hành - tất cả nối lại thành một câu chuyện: Cứ mơ lớn. Cứ cười tươi. Và cùng nhau phát triển mỗi ngày, để chạm tới những điều "never enough" theo cách tự hào nhất.

Chủ tịch Trần Hùng Huy biểu diễn 3 bài hát cùng nhảy tại sự kiện triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2026 của ACB. Đây không phải lần đầu vị chủ tịch trẻ nhất ngân hàng biểu diễn hát và nhảy. Năm 2026 đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của ACB khi ngân hàng bắt đầu triển khai chiến lược C1425 trên toàn hệ thống. Thay vì trình bày chiến lược theo cách truyền thống với nhiều lớp tài liệu phức tạp, ACB lựa chọn mã hóa chiến lược thành một cấu trúc ngắn gọn, dễ hiểu và dễ triển khai. C1425 được xây dựng như một "ngôn ngữ chiến lược" chung, giúp toàn bộ tổ chức có thể cùng hiểu, cùng nhớ và cùng hành động theo một logic thống nhất. Trong cấu trúc này, Customer - Khách hàng được xác định là trục trung tâm, còn các con số 1 - 4 - 2 - 5 đại diện cho các tầng logic của chiến lược.