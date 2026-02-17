Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Doanh nghiệp

Doanh nhân tuổi ngựa đón tết: 'Chủ tịch soái ca' Trần Hùng Huy cảm giác đặc biệt trong năm tuổi

Thanh Xuân
Thanh Xuân
17/02/2026 08:23 GMT+7

Trong 2 năm trở lại đây, hình ảnh Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) Trần Hùng Huy gói bánh tét đã trở nên quen thuộc vào những ngày cận Tết Nguyên đán. Khoảnh khắc giản dị ấy góp phần tạo nên hình ảnh một vị "Chủ tịch nghìn tỉ", "Chủ tịch soái ca"… gần gũi, đời thường, khác với sự hào nhoáng thường thấy trong giới tài chính.

"Năm tuổi, nên có lẽ cũng mang đến một chút cảm giác đặc biệt hơn"

Theo quan niệm văn hóa Á Đông, năm tuổi thường được xem là cột mốc đặc biệt. Khi được hỏi Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm nay có gì khác biệt với mọi năm không, ông Trần Hùng Huy cho rằng: "Tết trước hết là thời gian dành cho gia đình. Dù công việc bận rộn đến đâu, tôi luôn cố gắng giữ trọn những khoảnh khắc rất truyền thống cùng người thân chuẩn bị nhà cửa, thăm hỏi họ hàng, và dùng những bữa cơm đầu năm trong không khí ấm áp".

"Chủ tịch soái ca" Trần Hùng Huy cảm giác đặc biệt trong năm tuổi - Ảnh 1.

Ông Trần Hùng Huy đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ

ẢNH: Q.A

Vị chủ tịch trẻ chia sẻ: "Năm nay là năm tuổi, nên có lẽ cũng mang đến một chút cảm giác đặc biệt hơn. Nhưng thay vì xem đó là một cột mốc mang tính cá nhân, tôi coi đây là dịp để lắng lại, nhìn về hành trình đã qua và suy nghĩ sâu hơn về trách nhiệm phía trước".

"Chủ tịch soái ca" Trần Hùng Huy cảm giác đặc biệt trong năm tuổi - Ảnh 2.

Ông Trần Hùng Huy cùng bạn bè, người thân trước thềm năm mới

Là chủ tịch trẻ nhất ngành ngân hàng khi đảm nhiệm vị trí này ở tuổi 34, ông Trần Hùng Huy luôn coi việc học hỏi là điều không thể thiếu : "Năm nay, tôi sẽ chủ động dành thêm thời gian để nạp thêm kiến thức và tham gia một số khóa học mới. Công nghệ đang có những bước tiến rất nhanh, và môi trường kinh doanh trong hai năm gần đây đã thay đổi rõ rệt. Chu kỳ thay đổi hiện nay chỉ còn khoảng 2 - 3 năm, thay vì 5 - 10 năm như trước. Vì vậy, tôi cho rằng, người lãnh đạo cần liên tục học hỏi và cập nhật để không bị tụt lại phía sau. Tết vì thế không chỉ là khoảng thời gian nghỉ ngơi, mà còn là dịp để chuẩn bị tốt hơn về tư duy và kiến thức cho những quyết định dài hạn của tổ chức".

Sống đúng với chính mình

Là doanh nhân trẻ, nhiều người biết đến ông Trần Hùng Huy không chỉ là Chủ tịch HĐQT ACB mà còn qua các hoạt động đa dạng như thể thao, nghệ thuật…, đặc biệt sau khi trình diễn ca khúc "Cô đơn trên sofa" tại lễ kỷ niệm thành lập ngân hàng đã gây bão mạng vào năm 2023. Hình ảnh một chủ tịch ngân hàng với phong cách sống năng động, đa chiều mang đến cảm giác rất mới mẻ, xuất hiện với phong thái trẻ trung và gần gũi. Điều này tạo nên một chân dung khác biệt so với hình mẫu chủ tịch ngân hàng truyền thống.

"Chủ tịch soái ca" Trần Hùng Huy cảm giác đặc biệt trong năm tuổi - Ảnh 3.

Ông Trần Hùng Huy cho rằng sống tích cực, năng lượng sẽ tự nhiên lan tỏa

"Tôi nghĩ mỗi con người đều có nhiều chiều cạnh. Công việc lãnh đạo đòi hỏi sự tập trung và kỷ luật cao, vì vậy những hoạt động như thể thao hay nghệ thuật giúp tôi cân bằng lại năng lượng và nuôi dưỡng sự sáng tạo. Tôi không xem đó là "hình ảnh" hay một chiến lược truyền thông nào. Đơn giản đó là cách tôi sống đúng với chính mình. Khi mình sống trọn vẹn và tích cực, năng lượng đó sẽ tự nhiên lan tỏa", ông nói.

Còn về "bất ngờ", theo ông Huy điều đáng chờ đợi nhất không phải là một hoạt động cá nhân nào đó, mà là những bước tiến mới của tổ chức. "Nếu có điều gì tôi muốn mang đến trong năm nay, thì đấy là những bước tiến rõ ràng hơn trong việc ứng dụng công nghệ và dữ liệu vào hoạt động của ACB, nhằm tạo ra những trải nghiệm tài chính liền mạch và nhất quán cho khách hàng trên mọi điểm chạm. Về phía cá nhân, tôi vẫn sẽ tiếp tục khám phá những giới hạn mới của mình. Nhưng điều tôi quan tâm nhất vẫn là giá trị lâu dài mà tổ chức có thể tạo ra cho khách hàng và cộng đồng", ông Huy chia sẻ.

Năm của niềm tin và năng lực thực thi

2026 được xem là năm mở đầu cho kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc. Trong dòng chảy đó, ông Trần Hùng Huy tin rằng, mỗi giai đoạn phát triển của đất nước đều bắt đầu từ một chuyển động trong tâm thế của con người. Nếu năm 2026 được nhìn nhận như điểm khởi đầu cho một chu kỳ phát triển mới, thì yếu tố quyết định không chỉ là cơ hội đến từ bên ngoài, mà là năng lực nội tại của chúng ta để đón nhận và biến cơ hội thành giá trị thực.

"Chủ tịch soái ca" Trần Hùng Huy cảm giác đặc biệt trong năm tuổi - Ảnh 4.

Doanh nghiệp học nhanh hơn và điều chỉnh linh hoạt cho phù hợp với nhu cầu mới

Với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, ông Huy kỳ vọng ba tinh thần cốt lõi cho giai đoạn tới. Đó là bền bỉ và kiên cường (Resilience) trong một thế giới nhiều biến động, doanh nghiệp chỉ có thể đi xa khi giữ được kỷ luật, sự ổn định và khả năng vượt qua thử thách. Thứ hai là khả năng thích ứng (Adaptability) khi thị trường thay đổi rất nhanh. Doanh nghiệp cần học nhanh hơn, điều chỉnh linh hoạt hơn để luôn phù hợp với nhu cầu mới. Thứ ba là đổi mới sáng tạo (Innovation) không chỉ ở công nghệ, mà trong tư duy quản trị, mô hình kinh doanh và cách tạo ra giá trị.

"Chủ tịch soái ca" Trần Hùng Huy cảm giác đặc biệt trong năm tuổi - Ảnh 5.

ACB định hướng phát triển dựa trên nền tảng quản trị vững chắc, chuyển đổi số sâu rộng

Năm 2026 không đơn thuần là năm của tăng trưởng về con số, mà là năm của niềm tin và năng lực thực thi. Khi doanh nghiệp vận hành minh bạch, quản trị tốt và tạo ra giá trị bền vững, niềm tin của thị trường sẽ được củng cố. Và khi niềm tin đủ lớn, khát vọng phát triển sẽ tự nhiên trở thành động lực hành động.

"Tại ACB, chúng tôi bước vào năm mới với định hướng rõ ràng: phát triển dựa trên nền tảng quản trị vững chắc, chuyển đổi số sâu rộng hơn và nâng cao năng lực phân tích dữ liệu để mỗi quyết định đều dựa trên sự thấu hiểu khách hàng và thị trường", ông Huy chia sẻ.

