Chủ tịch Cà Mau ra quyết định vụ cán bộ xã bị khiếu nại về 'thái độ'

Ngày 9.6, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành quyết định về việc giải quyết khiếu nại lần hai của ông Nguyễn Văn Út, ngụ ấp Thuận Lợi, xã Tân Thuận. Quyết định này chấp nhận toàn bộ nội dung khiếu nại lần hai của ông Út đối với hành vi hành chính của cán bộ, công chức và cá nhân ông Hoàng Lúp Mi La, công chức Phòng Kinh tế xã Định Thành liên quan việc chậm trễ giải quyết hồ sơ, thái độ phục vụ công dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chấp nhận toàn bộ khiếu nại lần hai của một công dân và tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân liên quan ẢNH: G.B

UBND tỉnh Cà Mau cũng yêu cầu Chủ tịch UBND xã Định Thành ban hành văn bản hủy bỏ một phần Quyết định số 339/QĐ-UBND ngày 2.3.2026 về giải quyết khiếu nại lần đầu của ông Nguyễn Văn Út; đồng thời chỉ đạo cá nhân liên quan chấm dứt hành vi hành chính bị khiếu nại.

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 3.12.2025, ông Nguyễn Văn Út nộp hồ sơ đề nghị thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến thủy nội địa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Định Thành. Hồ sơ được tiếp nhận và hẹn trả kết quả vào ngày 12.12.2025 theo hình thức nhận trực tiếp.

Kết quả xác minh của Thanh tra tỉnh Cà Mau cho thấy đến thời điểm hẹn trả kết quả, UBND xã Định Thành chưa ban hành văn bản giải quyết. Đến ngày 15.12.2025, Phòng Kinh tế xã Định Thành mới ban hành công văn trả lời hồ sơ của ông Nguyễn Văn Út, chậm 3 ngày so với thời hạn ghi trong giấy hẹn.

Từ kết quả xác minh, cơ quan chức năng xác định nội dung khiếu nại về việc chậm trễ hồ sơ trả kết quả là có cơ sở. Trong quá trình làm việc với đoàn xác minh, ông Phạm Tấn Khoa, Phó trưởng phòng Kinh tế xã Định Thành cho biết, việc tham mưu giải quyết hồ sơ đề nghị thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng vị trí bến khách ngang sông của ông Nguyễn Văn Út bị chậm, dẫn đến việc ban hành văn bản trả lời không đúng thời hạn. Ông Khoa cũng nhìn nhận bản thân có khuyết điểm trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính này.

Đối với ông Hoàng Lúp Mi La, công chức Phòng Kinh tế xã Định Thành, nội dung xác minh thể hiện ông chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc trả kết quả chưa đúng hẹn với công dân. Ông La cũng xác nhận quá trình giải quyết hồ sơ xảy ra chậm trễ.

Liên quan phản ánh về thái độ phục vụ công dân, theo quyết định giải quyết khiếu nại, việc giải thích chưa đúng về nội dung đăng ký nhận kết quả và những sơ suất trong quá trình phát hành văn bản đã dẫn đến việc công dân chưa hài lòng trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.

Ngoài việc yêu cầu hủy một phần quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng giao UBND xã Định Thành tổ chức kiểm điểm, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân liên quan đến việc chậm giải quyết hồ sơ và thái độ phục vụ công dân; đồng thời xem xét, chấn chỉnh công tác tham mưu giải quyết khiếu nại theo đúng quy định pháp luật.