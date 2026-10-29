Chủ tịch Công ty Cây xanh Công Minh 'ôm' hơn 264 tỉ đồng rồi bỏ trốn

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố ông Nguyễn Công Minh, Chủ tịch HĐQT Công ty Cây xanh Công Minh, cùng 46 bị can khác, về tội "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Bị can Nguyễn Công Minh, Chủ tịch HĐQT Công ty Cây xanh Công Minh ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Cây xanh Công Minh "vươn vòi" khắp cả nước

Công ty Cây xanh Công Minh tiền thân là một doanh nghiệp tư nhân, do Nguyễn Công Minh thành lập năm 2002, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất cây giống để bán trên địa bàn tỉnh Bình Phước cũ. 6 năm sau, doanh nghiệp được chuyển đổi mô hình thành công ty TNHH, lấy tên Cây xanh Công Minh cho đến nay.

Quá trình điều hành, ông Minh chủ trương tuyển dụng người, thành lập các pháp nhân mới hoặc mua lại các pháp nhân cũ có ngành nghề trồng và chăm sóc cây xanh, mục đích nhằm mở rộng phạm vi tham gia đấu thầu trên cả nước.

Tính đến tháng 6.2023, từ một doanh nghiệp tư nhân hoạt động trong tỉnh, ông Minh cùng nhân sự đã phát triển thành hệ thống 60 công ty với tư cách pháp nhân độc lập, "phủ sóng" tại 38 tỉnh, thành phố cũ (hiện là 20/34 tỉnh, thành phố).

Để quản lý số lượng công ty khổng lồ nêu trên, ông Minh xây dựng các quy định nhằm quản lý, tổ chức nhân sự, cũng như vận hành dòng tiền theo mô hình của một tổng công ty, gọi là hệ thống Cây xanh Công Minh.

Trong đó, ông Minh giữ chức Chủ tịch HĐQT, quyết định và điều hành hoạt động của toàn hệ thống. Cùng với một phó chủ tịch thường trực, ông Minh phụ trách ngoại giao, tiếp xúc với lãnh đạo UBND cấp tỉnh, sở ban, ngành, chủ đầu tư để nắm bắt thông tin, đưa tiền "xin dự án".

Ở phía dưới, mỗi địa bàn tỉnh ông Minh tuyển một người, giao làm giám đốc chi nhánh. Vị trí này có nhiệm vụ tiếp cận chủ đầu tư, lãnh đạo có thẩm quyền tại địa phương tìm hiểu thông tin về dự án, khảo sát giá cây xanh, nguyên vật liệu rồi báo cáo với ông Minh để xin mức giá cao hơn thực tế, xây dựng hồ sơ dự thầu.

Các chi nhánh có vị trí địa lý gần nhau sẽ được gom thành một khu vực. Mỗi khu vực có bộ phận pháp lý hoặc bộ phận kỹ thuật do ông Minh hoặc giám đốc khu vực tuyển chọn, có nhiệm vụ quản lý các công ty được giao để phục vụ việc đấu thầu, giữ con dấu…

Một gói thầu trồng cây xanh do Công ty Cây xanh Công Minh thực hiện ở TP.Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông (cũ) ẢNH: CHINHPHU.VN

Chủ tịch hưởng lợi hơn 264 tỉ, bỏ trốn chưa bắt được

Theo cáo trạng, sau khi tạo được quan hệ, bị can Nguyễn Công Minh nhờ lãnh đạo tỉnh giới thiệu giám đốc khu vực với lãnh đạo cấp huyện. Giám đốc khu vực sau đó tiếp cận, ngoại giao với lãnh đạo cấp huyện để nhờ giới thiệu giám đốc chi nhánh đến gặp gỡ, phối hợp với đơn vị được giao làm chủ đầu tư thực hiện dự án.

"Ngoại giao" ở đây được hiểu bao gồm cả việc chi tiền cảm ơn. Chẳng hạn, ông Phan Văn Linh, cựu Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong cũ, được chi 260 triệu đồng (sau đó đã trả lại); ông Đặng Trọng Vân, cựu Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa cũ, nhận 60 triệu đồng; ông Trần Hoài Linh, cựu Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng huyện Cam Lộ cũ, nhận 220 triệu đồng…

Nếu chưa tiếp cận được chủ đầu tư, ông Minh cho công ty trong hệ thống tham gia đấu thầu bình thường, chấp nhận chưa có lãi để thâm nhập thị trường. Khi nào xây dựng được quan hệ, công thức cũ sẽ áp dụng.

Bước vào giai đoạn đấu thầu, ông Minh chỉ đạo tạm ứng kinh phí cho các giám đốc khu vực, giám đốc chi nhánh nhằm tác động đến các cá nhân để đưa ra tiêu chí cao về năng lực nhân sự, năng lực tài chính vào trong hồ sơ mời thầu, nhằm loại bỏ nhà thầu khác; đồng thời đưa danh mục các loại cây xanh, cọc chống và phân bón với giá cao hơn thực tế vào dự toán gói thầu.

Để chắc chắn trúng thầu, hệ thống Cây xanh Công Minh thường sử dụng chiêu trò "quân xanh". Các chi nhánh còn nhờ chủ đầu tư can thiệp để các công ty trên địa bàn cấp huyện không tham gia dự thầu, hoặc chủ động gặp các công ty đó thỏa thuận, phân chia địa bàn. Nếu đối thủ là doanh nghiệp ngoài tỉnh, ông Minh sẽ trực tiếp ra tay.

Với chuỗi thủ đoạn trên, các công ty trong hệ thống trúng thầu 1.218 dự án trên địa bàn 38 tỉnh, thành phố, gây thiệt hại hơn 790 tỉ đồng. Cá nhân ông Minh hưởng lợi hơn 264 tỉ đồng.

Do bị can không có mặt ở địa phương, không xác định được đang ở đâu, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã, đăng thông tin công khai, thực hiện thủ tục điều tra, truy tố vắng mặt theo quy định.