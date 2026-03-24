Chủ tịch Đồng Nai chỉ đạo xử lý ngay vụ 'nhà dân chênh vênh bên mép vực sâu'

Ngày 24.3, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản gửi các sở, ngành, địa phương tham mưu, đề xuất xử lý vụ việc mà Báo Thanh Niên phản ánh cùng ngày qua bài viết Đồng Nai: Thêm tuyến đường thi công khiến nhà dân chênh vênh bên mép vực sâu.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư khu vực Phú Riềng, UBND các xã Phú Riềng, Phú Trung và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương kiểm tra hiện trường, xác minh thông tin báo chí phản ánh; rà soát hồ sơ thiết kế, thi công của dự án, làm rõ nguyên nhân xảy ra tình trạng nêu trên.

Căn nhà ông Nguyễn Trọng Mạnh chênh vênh bên mép vực sâu ẢNH: HOÀNG GIÁP

Các cơ quan có trách nhiệm xử lý ngay các sai phạm (nếu có) theo quy định, đảm bảo an toàn cho người dân khu vực dự án. Đồng thời, báo cáo kết quả cho Chủ tịch UBND tỉnh và thông tin kịp thời cho cơ quan báo chí trước ngày 27.3 theo đúng quy định.

Như Báo Thanh Niên đã thông tin, dự án đường Phú Trung đi Phước Tân, đoạn giáp ranh xã Phú Riềng và Phú Trung (tỉnh Đồng Nai) thi công, hạ cốt nền đường khiến một số nhà dân chênh vênh bên mép vực sâu, tiềm ẩn nguy hiểm.

Cụ thể, căn nhà của ông Nguyễn Trọng Mạnh (ở xã Phú Trung) ở mặt tiền đường Phú Trung đi Phước Tân, chênh cao hơn mặt đường gần 3 m với vách đất thẳng đứng, sau khi tuyến đường được triển khai thi công.

Dự án đã cơ bản hoàn thành khoảng 95% khối lượng ẢNH: HOÀNG GIÁP

Ông Mạnh chia sẻ: "Từ lúc móc đất làm đường đến giờ, việc đi lại khó khăn. Nhà tôi giờ cách đường cao quá. Đêm hôm đi lại sợ té xuống đường, nên phải làm hàng rào chắn. Nhà có 6 nhân khẩu, cháu nhỏ nhất mới có 7 tuổi, nhiều khi tôi lo cháu khi chơi có thể rớt xuống dưới đường".

Cách căn nhà ông Mạnh khoảng 2 km, nhà gia đình bà Nguyễn Thị Thuận (70 tuổi, ở xã Phú Riềng) mặt tiền đường Phú Trung đi Phước Tân cũng bị chênh cao so với mặt đường gần cả chục mét.

Trước đó, gia đình bà Thuận được địa phương và chủ đầu tư vận động, bà Thuận cùng gia đình đã đồng ý hiến hơn 4.700 m2 đất để làm đường với mong muốn có tuyến đường to, đẹp để người dân đi lại thuận tiện. Tuy nhiên khi dự án cơ bản hoàn thành, cả gia đình 7 nhân khẩu, trong đó có 2 trẻ em phải đi lại lên nhà bằng một lối mòn qua đường rẫy, dù nhà của gia đình có hơn 50 m mặt tiền.

"Gia đình ủng hộ hiến đất để làm đường, nhưng không nghĩ đất bị hạ như thế này. Giờ nhà cao quá so với mặt đường, mong chính quyền cấp trên quan tâm. Bây giờ 24/24 giờ, phải có người trông trẻ, không lơ là được. Trước đó, ngày 28 tết, bé nhỏ 3 tuổi suýt rớt một lần, may mắn là tôi về và phát hiện kịp thời", chị Nguyễn Thị Nguyệt (con của bà Thuận) cho hay.

Căn nhà của bà Nguyễn Thị Thuận chênh vênh trên cao ẢNH: HOÀNG GIÁP

Theo Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng: Đây là dự án xây dựng đường Phú Trung đi Phước Tân, kết nối đường ĐT.759, đi qua 2 xã Phú Trung và Phú Riềng, dự án có tổng mức đầu tư 120 tỉ đồng do Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng làm chủ đầu tư. Dự án được khởi công từ quý 4/2022, đến nay đã cơ bản hoàn thiện, đạt khoảng 95% khối lượng.

Liên quan đến việc nhà dân chênh vênh bên mép vực sâu, anh Bùi Viết Toản, nhân viên kỹ thuật Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng, cho biết: "Đối với dự án này, chủ trương chung là nhà nước và nhân dân cùng làm. Trong dự án không được bố trí chi phí bồi thường. Ban cũng đã phối hợp UBND các xã vận động người dân hiến đất bàn giao mặt bằng để chủ đầu tư thực hiện dự án".

Theo anh Toàn, ban đầu cốt đường tương đương với vị trí móng nhà của hộ dân. Để đảm bảo độ dốc dọc, yếu tố kỹ thuật, hồ sơ cũng phải thiết kế để hạ độ cao, tùy vị trí. Trong đó có đoạn cao nhất khoảng 11 - 12 m.

Nhà ở trên cao, có cả người già và trẻ nhỏ khiến chị Nguyệt lo lắng ẢNH: HOÀNG GIÁP

Anh Toản cũng cho biết, Ban Quản lý dự án cũng đã nhiều lần đề nghị UBND huyện Phú Riềng, Bình Phước (cũ) cho chủ trương để người dân được cải tạo đất, nhưng đến nay vẫn chưa được chấp thuận vì đất được coi là khoáng sản, không được tự ý điều chỉnh, cải tạo.

"Đối với nhà ở, có 3 nhà bị ảnh hưởng trên cao, ban cũng kiến nghị UBND tỉnh cho chủ trương để người dân được cải tạo đất để hạ cao độ xuống, đảm bảo an toàn cho người dân, tránh sạt lở", anh Toản nói.