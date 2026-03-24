Đồng Nai: Thêm tuyến đường thi công khiến nhà dân chênh vênh bên mép vực sâu

Vừa qua, Báo Thanh Niên nhận được phản ánh từ người dân về việc dự án đường Phú Trung đi Phước Tân, đoạn giáp ranh xã Phú Riềng và Phú Trung, tỉnh Đồng Nai hạ cốt nền đường khiến một số nhà dân chênh vênh bên mép vực sâu, tiềm ẩn nguy hiểm.

Nhà dân chênh vênh bên mép vực sâu

Ghi nhận của phóng viên Thanh Niên ngày 23.3 tại căn nhà của ông Nguyễn Trọng Mạnh (xã Phú Trung), căn nhà cấp 4 mặt tiền đường Phú Trung đi Phước Tân chênh cao hơn mặt đường gần 3 m với vách đất thẳng đứng.

Căn nhà ông Nguyễn Trọng Mạnh cao hơn mặt đường khoảng 3 m ẢNH: HOÀNG GIÁP

Ông Mạnh cho biết trước đó căn nhà và mặt đường hiện hữu bằng nhau. Năm 2022, sau khi được Ban Quản lý dự án vận động hiến đất làm đường, ông và gia đình đã đồng ý hiến đất. Tuy nhiên, khi tuyến đường triển khai thi công, cả gia đình đều không nghĩ đến phải sống chênh vênh như hiện tại.

Ông Mạnh chia sẻ: "Từ lúc móc đất làm đường đến giờ, đi lại khó khăn. Nhà giờ cách đường cao quá. Đêm hôm đi lại sợ té xuống đường, nên phải làm hàng rào chắn. Nhà có 6 nhân khẩu, cháu nhỏ nhất mới có 7 tuổi, nhiều khi tôi lo cháu chơi rồi rớt xuống dưới đường".

Dù ở mặt tiền nhưng gia đình ông Mạnh không có lối đi xuống đường, phải đi lối tạm bên hông nhà ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Tôi mong sao được thuận tiện đi lại và cho tôi cải thiện đất hợp pháp. Chứ giờ thấy cải thiện đất phải giấy phép nọ kia nữa, hơi phức tạp và tội cho người dân", ông Mạnh mong muốn.

Cách căn nhà ông Mạnh khoảng 2 km, gia đình bà Nguyễn Thị Thuận (70 tuổi, ở xã Phú Riềng) cũng có vị trí mặt tiền đường Phú Trung đi Phước Tân. Được địa phương và chủ đầu tư vận động, bà Thuận cùng gia đình đã đồng ý hiến hơn 4.700 m2 đất để làm đường với mong muốn có tuyến đường to, đẹp để người dân đi lại thuận tiện.

Một căn nhà khác trên cùng tuyến đường cũng chênh vênh trên cao, hơn mặt đường khoảng 2 m ẢNH: HOÀNG GIÁP

Tuy nhiên, khoảng năm 2024 (khi đoạn đường triển khai phía trước nhà - PV), cả gia đình đều ngỡ ngàng khi căn nhà trở thành đồi cao, vì mặt đường đã bị hạ thấp xuống hàng chục mét. Cả gia đình 7 nhân khẩu, trong đó có 2 trẻ em phải đi lại lên nhà bằng một lối mòn qua đường rẫy, dù căn nhà có hơn 50 m mặt tiền.

"Gia đình ủng hộ hiến đất để làm đường, nhưng không nghĩ đất bị hạ như thế này. Giờ nhà cao quá so với mặt đường, mong chính quyền cấp trên quan tâm", chị Nguyễn Thị Nguyệt, con bà Thuận chia sẻ.

Bà Thuận (ở trên) và chị Nguyệt (con gái) lo lắng khi phải sống chênh vênh trên đồi cao hàng chục mét, sau khi hiến gần 0,5 ha đất để con đường được hoàn thành

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Để giữ an toàn cho 7 thành viên trong nhà, trong đó có 2 ông bà đã 70 tuổi cùng 2 con nhỏ, trong đó có bé mới 3 tuổi, chị Nguyệt và chồng đã làm hai lớp hàng rào bằng tre và lưới B40 cho đỡ nguy hiểm. Tuy nhiên vẫn có những thời điểm khiến cả nhà thót tim.

"Bây giờ 24/24 giờ, phải có người trông trẻ, không lơ là được. Vừa rồi, tôi đi làm về, để cho bé chị giữ bé nhỏ 3 tuổi, bé ra đến khu vực gần mép đất. Trước đó, ngày 28 tết, bé cũng suýt rớt một lần, may mắn là tôi về và phát hiện kịp thời", chị Nguyệt rất lo lắng.

Vách đất dựng đứng, dù đã rào 2 lớp bằng tre và lưới B40 nhưng chị Nguyệt chưa an tâm ẢNH: HOÀNG GIÁP

Cũng theo chị Nguyệt, cả gia đình đã phải sống trong tình trạng này đã hơn 1 năm nay và lo lắng có thể bị sạt lở nếu trời mưa vì vách đất dựng đứng, cao cả chục mét như vậy.

"Tôi lo trời mưa, trời tối lỡ sập một cái thì không biết sao, mà nhà ở gần đường nữa. Tôi cũng có kiến nghị nhưng chưa được trả lời. Gần khu vực này có khoảng 7 hộ gia đình bị ảnh hưởng khi làm con đường này", chị Nguyệt cho biết thêm.

Đã kiến nghị nhưng chưa được chấp thuận

Theo Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng: Đây là dự án xây dựng đường Phú Trung đi Phước Tân, kết nối đường ĐT.759, đi qua 2 xã Phú Trung và Phú Riềng, dự án có tổng mức đầu tư 120 tỉ đồng do Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng làm chủ đầu tư. Dự án được khởi công từ quý 4/2022, đến nay đã cơ bản hoàn thiện, đạt khoảng 95% khối lượng.

Căn nhà có hơn 50 m mặt tiền nhưng không thể bước ra đường mà phải đi bằng lối tạm qua rẫy của gia đình ẢNH: HOÀNG GIÁP

Liên quan đến việc nhà dân chênh vênh bên mép vực sâu, anh Bùi Viết Toà, nhân viên kỹ thuật Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng cho biết: "Đối với dự án này, chủ trương chung là nhà nước và nhân dân cùng làm. Trong dự án không được bố trí chi phí bồi thường. Ban cũng đã phối hợp UBND các xã vận động người dân hiến đất bàn giao mặt bằng để chủ đầu tư thực hiện dự án".

Cũng theo anh Toàn, ban đầu cốt đường tương đương với vị trí móng nhà của hộ dân. Để đảm bảo độ dốc dọc, yếu tố kỹ thuật, hồ sơ cũng phải thiết kế để hạ độ cao, tùy vị trí. Trong đó có đoạn cao nhất khoảng 11 - 12 m.

Người dân lo lắng tình trạng sạt lở có thể xảy ra bất cứ lúc nào ẢNH: HOÀNG GIÁP

Anh Toản cũng cho biết: "Ban Quản lý dự án cũng đã nhiều lần đề nghị UBND huyện Phú Riềng (cũ) cho chủ trương để người dân được cải tạo đất, nhưng đến nay vẫn chưa được chấp thuận vì đất được coi là khoáng sản, không được tự ý điều chỉnh, cải tạo".

"Đối với nhà ở, có 3 nhà bị ảnh hưởng trên cao, ban cũng kiến nghị UBND tỉnh cho chủ trương để người dân được cải tạo đất để hạ cao độ xuống, đảm bảo an toàn cho người dân, tránh sạt lở", anh Toản cho biết thêm.

Trước đó, ngày 1.3, Báo Thanh Niên cũng đã phản ánh, nhiều hộ dân ở mặt tiền đường ĐT.753 phải "sống trong sợ hãi", khi dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường này, đoạn qua xã Tân Lợi (Đồng Nai) được thi công hạ cốt nền đường, khiến phía trước nhà trở thành bờ vực sâu với vách đất dựng đứng với độ chênh lệch từ 5 - 10 m. Sau kiểm tra, nguyên nhân được xác định do công tác giải phóng mặt bằng chưa hoàn thành; chưa đủ toàn bộ mặt bằng để tổ chức thi công. Chủ đầu tư sau đó đã tạm dừng thi công đoạn tuyến nêu trên để phòng ngừa nguy cơ sạt lở; đồng thời hỗ trợ tiền cho 8 hộ gia đình bị ảnh hưởng đến chỗ ở tạm trong thời gian thực hiện công tác giải tỏa, đền bù theo quy định. Ngày 17.3, chủ đầu tư dự án đã nhận trách nhiệm và công khai xin lỗi các hộ dân bị ảnh hưởng, đồng thời cho biết đã xử phạt hành chính đơn vị thi công và sẽ xử lý cả đơn vị giám sát công trình.



