Vụ nhà dân chênh vênh bên mép vực sâu: Chủ đầu tư nhận trách nhiệm, xin lỗi dân

Sáng 17.3, ông Dương Hoàng Anh Toàn, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai (gọi tắt là Ban quản lý) cũng là chủ đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT.753, đã thay mặt chủ đầu tư chính thức nhận trách nhiệm và gửi lời xin lỗi đến các hộ dân bị ảnh hưởng khi triển khai dự án khiến nhiều nhà dân chênh vênh bên mép vực sâu.

Dự cuộc gặp mặt còn có lãnh đạo UBND xã Tân Lợi cùng 9 hộ dân bị ảnh hưởng.

Ông Dương Hoàng Anh Toàn, Phó giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai thay mặt chủ đầu tư nhận trách nhiệm và xin lỗi các hộ dân bị ảnh hưởng

Chủ đầu tư nhận trách nhiệm và xin lỗi người dân

Theo ông Dương Hoàng Anh Toàn, dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT.753 là một dự án trọng điểm của tỉnh, kết nối địa phương với sân bay Long Thành và cảng Cái Mép, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con đi lại và phát triển kinh tế gia đình.

"Trong quá trình thực hiện vào cuối năm, khối lượng công việc rất lớn, Ban quản lý trong quá trình kiểm tra, giám sát chưa được kịp thời, dẫn đến một số đoạn thực hiện chưa phù hợp với thực tế, ảnh hưởng tới đời sống và sinh hoạt của bà con", ông Toàn thừa nhận.

"Tôi là đại diện của Ban quản lý, là chủ đầu tư, tôi sẵn sàng nhận trách nhiệm, không đổ thừa cho một đơn vị nào hết. Thay mặt Ban quản lý, tôi xin lỗi bà con đã bị ảnh hưởng tới cuộc sống khi làm dự án vừa rồi", ông Toàn nói.

Về các giải pháp sắp tới, ông Toàn cho biết, đã vận động các nguồn xã hội hóa hỗ trợ bà con di dời, đảm bảo an toàn và ổn định cuộc sống. Chủ đầu tư cũng đã ký kết với Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Đồng Phú sớm thực hiện công tác đền bù cho bà con theo đúng quy định của pháp luật; phối hợp chính quyền xã lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và giải đáp các thắc mắc của bà con một cách nhanh nhất, sớm nhất.

Người dân mong sớm được ổn định cuộc sống

Tại cuộc gặp mặt liên quan vụ nhà dân chênh vênh bên mép vực sâu, bà Nguyễn Thị Mộng Cầm (ở ấp Suối Nhung, xã Tân Lợi, là hộ dân bị ảnh hưởng) gửi lời cảm ơn đến chủ đầu tư và địa phương đã có những phương án hỗ trợ. "Bây giờ chuyện đã vậy rồi tôi cũng xin chủ đầu tư làm đúng nhiệm vụ và trách nhiệm của mình", bà Cầm mong muốn.

Chị Thái Thị Bé Ngoan (ở xã Tân Lợi) kiến nghị được bồi thường hợp lý để xây nhà, có chỗ ở ổn định cho con cái học hành.

"Không biết thời gian bao lâu mới được về nhà, tại ở trọ cũng phức tạp đủ thứ. Cũng muốn mau chóng làm xong có căn nhà ổn định. Tôi mong chính quyền, nhà nước hỗ trợ để có lại cuộc sống ổn định", chị Bé Ngoan mong muốn.

Chị Kim Thị Phận (ở xã Tân Lợi) cho biết: "Người dân mong được sớm hạ nền đường xuống để sớm làm lại nhà, vì mấy tháng sau là mùa mưa tới, xây nhà rất cực khổ".

"Tôi thấy tuyến đường đó gây khó khăn cho các hộ dân. Mong các cấp lãnh đạo xem xét cho hộ dân sớm có mặt bằng đất ở và có giá hỗ trợ, đền bù sớm cho nhân dân để họ sinh sống, làm ăn", ông Trần Văn Tư, Ấp trưởng ấp Suối Nhung nói.

Bà Phạm Thị Hảo (ở xã Tân Lợi) cho biết, mình là hộ thứ 9 cũng bị ảnh hưởng ở đoạn tuyến này và mong được nhận tiền hỗ trợ như 8 hộ trước đó, đồng thời cũng mong vụ việc sớm được giải quyết". Và tại buổi gặp mặt, bà Hảo đã nhận được hỗ trợ 36 triệu đồng.

Cung cấp số điện thoại cho người dân trực tiếp liên hệ

Trả lời các mong muốn, kiến nghị của người dân, ông Toàn cho biết việc triển khai giải tỏa, áp giá đền bù có quy trình và quy định nếu bà con bà con đồng ý phương án áp giá bồi thường, sẽ được phê duyệt.

"Giá đền bù phải đúng quy định, vì tiền nhà nước cho dù sai một đồng cũng không được. Nhà nước đã quy định, nên nếu trong tháng bà con đồng ý là phê duyệt. Tiền Ban quản lý cũng có sẵn và muốn giải ngân", ông Toàn cho biết.

Ông Toàn cũng cho rằng: Chủ đầu tư rất muốn bà con cùng đồng hành, ủng hộ chủ đầu tư thực hiện song song với đền bù để Ban quản lý sẵn sàng hạ nền đất xuống cho bà con trong phạm vi dự án. Nếu ngoài phạm vi thực hiện, đơn vị cũng cam kết đồng hành với bà con, chính quyền địa phương có hướng xử lý tốt nhất để người dân ổn định cuộc sống.

"Nhà không thể nào ai làm trên cao, cái này cũng là trăn trở của Ban quản lý. Chỉ mong bà con cùng phối hợp với chủ đầu tư, bàn giao trước mặt bằng cho đơn vị làm trước để bà con dễ đi lại", ông Toàn nói.

Ông Toàn cũng đã thông tin số điện thoại cá nhân để người dân có thể trực tiếp trao đổi, gặp gỡ để chủ đầu tư nắm bắt, xử lý kịp thời.

Ông Lê Cẩm Tú, Phó chủ tịch UBND xã Tân Lợi, cho biết đánh giá cao tinh thần cầu thị của chủ đầu tư. Dù vậy, ông cũng đề nghị đơn vị cần khẩn trương phối hợp, hoàn thiện các thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng, đặc biệt là bàn giao bản đồ hồ sơ địa chính. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để xác định giá đất cụ thể theo đúng nguyện vọng của bà con.

"Công an chưa mời"

Liên quan đến việc xử lý trách nhiệm của những đơn vị liên quan, ông Toàn cho biết: "Chủ đầu tư có trách nhiệm kiểm tra, do nhiều công việc tiếp nhận áp lực rất nhiều dự án vừa rồi, anh em chưa đi kiểm tra kịp thời nên để ảnh hưởng và Ban quản lý đã xin lỗi dân".

"Việc giám sát là đơn vị giám sát. Hiện nay Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã xử phạt hành chính đơn vị thi công theo quy định. Quan điểm sai phạm là phạt, vì làm là phải đảm bảo. Giám sát được coi là 'con mắt' của chủ đầu tư, giám sát ở hiện trường, hiện trường có gì là báo liền, mà báo cáo không kịp thời, cái đó là sai phạm lớn, Ban quản lý sẽ xử lý", ông Toàn cho biết thêm.

Về thông tin cho rằng Công an tỉnh Đồng Nai đã liên hệ với chủ đầu tư để lấy hồ sơ liên quan đến khối lượng đất sau khi hạ cốt nền đường, việc này có hay không? Ông Toàn trả lời: "Chưa liên hệ, công an chưa mời".