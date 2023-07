Chủ tịch FIFA kêu gọi CĐV nhanh chân mua vé xem World Cup nữ 2023

Từ lâu đã có những lo ngại về doanh số bán vé ở New Zealand, nơi sẽ tổ chức trận khai mạc World Cup nữ 2023 vào ngày 20.7 tại Auckland khi đội đồng chủ nhà đối đầu với Na Uy. Đến nay, vé trận khai mạc vẫn chưa được bán hết.



FIFA hy vọng sẽ bán được thêm nhiều vé trước thềm khai mạc World Cup nữ 2023 AFP

Úc, quốc gia chủ nhà còn lại, đối mặt với CH Ireland trong trận thứ 2 vào cùng ngày trong tình trạng cháy vé sân Accor ở Sydney, nơi có thể chứa khoảng 80.000 người hâm mộ.

Tổng thư ký FIFA Fatma Samoura cho biết, tổng cộng 1,375 triệu vé đã được bán cho giải đấu, vượt qua World Cup nữ 2019 tại Pháp. Tuy nhiên, World Cup nữ cách đây 4 năm có 24 đội tranh tài, còn giải năm nay có 32 đội. "Thông điệp duy nhất mà tôi muốn gửi đi là hãy nắm bắt thời cơ, hãy tự hào về những gì bạn đã đạt được ở đây, ở New Zealand, ở Úc. Hãy tự hào về sự kiện lớn nhất - không chỉ là sự kiện thể thao - đã được tổ chức ở đây cho đến nay", ông Infantino nói với các phóng viên ở Auckland.

Đội chủ nhà New Zealand đã sẵn sàng cho trận khai mạc AFP

Trang web bán vé chính thức của FIFA cho thấy vẫn còn chỗ cho hầu hết các trận đấu ở Úc và New Zealand, bao gồm cả bán kết. New Zealand, sẽ tổ chức 29 trận đấu, đã tiêu thụ vé chậm hơn. Jane Patterson, giám đốc điều hành của World Cup nữ 2023 tại New Zealand, cho biết vào đầu tuần này rằng tổng số vé bán ra cho các trận đấu ở nước này chỉ ở mức hơn 320.000 vé.

"Số lượng vé bán ra từ một tháng trước đã vượt quá tổng số vé bán ra ở Pháp. Kỳ vọng của chúng tôi về số lượng đã đạt được. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn còn vé cho một số trận đấu nên kêu gọi người hâm mộ là đừng đợi đến giây phút cuối cùng", bà Samoura nói.