Giáo dục

Chủ tịch FPT Trương Gia Bình: Trường Hy Vọng - nơi biến đau thương thành sức mạnh

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
08/08/2025 20:23 GMT+7

Đó là phát biểu của ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng sáng lập Trường Hy Vọng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT, tại buổi lễ khánh thành cơ sở mới tại TP.Đà Nẵng vào chiều 8.8.

Trường Hy Vọng được thành lập năm 2021 bởi sáng kiến của ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT và Quỹ Hy Vọng. Trường đặt tại Khu đô thị FPT City Đà Nẵng nhằm chia sẻ yêu thương, nuôi dưỡng, đào tạo các em học sinh mất cha mẹ vì đại dịch Covid-19.

Đến nay, trường có hơn 300 học sinh đến từ 29 tỉnh, thành trên cả nước. Dưới mái trường này, các em (thuộc 13 dân tộc) được sống trong tình yêu thương, được học tập trong môi trường chất lượng, với niềm tin các em sẽ trở thành những người tử tế, giàu lòng nhân ái, sẵn sàng chung tay xây dựng quê hương, đất nước.

Cơ sở mới của Trường Hy Vọng có tổng diện tích hơn 6.500 m2. Công trình gồm 2 khối nhà 5 tầng: khu phòng học được thiết kế hiện đại và khu nội trú khép kín với đầy đủ tiện nghi, đảm bảo chất lượng sống và học tập cho học sinh.

- Ảnh 1.

Cơ sở mới của Trường Hy Vọng được đầu tư khang trang, hiện đại

ẢNH: HOÀNG SƠN

Bên cạnh đó còn có các phòng chức năng dành cho thư viện, học robotics, âm nhạc, bếp bánh... giúp các em được học tập và thực hành, trải nghiệm đa dạng và phát huy năng lực của bản thân.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, nhận xét việc sáng lập Trường Hy Vọng là một nghĩa cử cao đẹp về truyền thống tương thân, tương ái với mục tiêu và một triết lý của Đảng và Nhà nước ta - đó là không để ai bị bỏ lại phía sau.

Theo ông Quảng, hiện nay thành phố đang triển khai xây dựng 6 trường cho các xã miền núi giáp biên giới, ông đề nghị là ngành giáo dục cần đến học tập mô hình quản lý của Trường Hy Vọng.

- Ảnh 2.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại lễ khánh thành

ẢNH: HOÀNG SƠN

"Từ năm nay, các em sẽ được học tập trong một môi trường mới với cơ sở vật chất khang trang hiện đại và với tương lai và hy vọng. Đây thực sự là mái nhà chung để các em thêm sức mạnh để viết tiếp một câu chuyện tươi sáng trong một tương lai mới, để mai này khi các em lập thân, lập nghiệp, sống đẹp, sống có ích cho đất nước, gia đình và xã hội", Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh.

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng sáng lập Trường Hy Vọng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT, cho biết năm nay đã hơn 4 năm khi đại dịch Covid-19 ập đến và cướp đi những người thân nhất của các con.

- Ảnh 3.

Nghi thức đánh kẻng khánh thành cơ sở mới Trường Hy Vọng

ẢNH: HOÀNG SƠN

Khi đó, cả xã hội đã hướng về các con, các công ty trong và ngoài nước trong đó có FPT và Quỹ Hy Vọng đã dang vòng tay yêu thương đón các con vào Trường Hy Vọng để che chở cho các con qua những phút đau thương, chăm sóc các con trong thời gian qua.

"Hôm nay tôi muốn chia sẻ một thông điệp: ngôi trường là môi trường biến đau thương thành sức mạnh… Nhiều người nói tôi rằng là đừng nói về nỗi đau nữa vì nó đau quá, không ai muốn chạm vào nó nữa, không muốn gợi cho các con những nỗi đau mà các con đã trải qua. Thoạt đầu tôi đồng ý, nhưng bây giờ tôi nghĩ khác...", ông Trương Gia Bình nói.

- Ảnh 4.

Ông Trương Gia Bình chia sẻ cảm xúc trước các em học sinh Trường Hy Vọng

ẢNH: HOÀNG SƠN

Theo ông Bình, với các em học sinh Trường Hy Vọng thì "gia đình đã bị xé ra". Ông Bình hiểu rằng, nỗi đau đó sẽ còn mãi mãi với các con. Ông mong muốn, thay vì sợ hãy nhìn thẳng vào nỗi đau đó, hãy chia sẻ nỗi đau đó cùng với bạn bè, những người đồng cảnh ngộ của mình, những người thầy của mình…

"Chúng ta hãy chia sẻ cách chúng ta vượt qua, để chúng ta trở nên vô cùng mạnh mẽ. Hãy biến đau thương đó thành sức mạnh để các bạn vượt lên… Vào giây phút này tôi muốn các con sẽ là những người dũng cảm nhất, vượt qua tất cả những khó khăn ngày hôm nay và cả khó khăn của ngày mai, để các con là những người trưởng thành, những người tử tế, những người tốt bụng và những người có cống hiến nhiều nhất cho xã hội…", ông Trương Gia Bình nói.

