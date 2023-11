Chủ tịch Hà Nội nói gì việc phó chủ tịch quận khiếu nại bị thôi công tác?

Trao đổi với báo chí sáng 10.11 liên quan đến khiếu nại của Phó chủ tịch UBND Q.Hà Đông Phạm Thị Hòa về quyết định cho thôi công tác, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết đây là vấn đề đã được “cả thường vụ bàn, chứ không phải một ai quyết”.

Bà Phạm Thị Hòa, nguyên Phó chủ tịch thường trực UBND Q.Hà Đông UBND TP.HÀ NỘI

Trong đơn khiếu nại, bà Phạm Thị Hòa cho biết, quyết định cho thôi công tác thiếu minh bạch, chưa được bất kỳ cán bộ, tổ chức nào gặp gỡ, trao đổi, nắm tâm tư, nguyện vọng. Tuy nhiên, theo ông Trần Sỹ Thanh, cán bộ làm công tác tổ chức đã gặp gỡ và trao đổi, bà Hòa cũng đã đồng ý rồi mới ký, nhưng “hôm nay đồng ý, mai lại không đồng ý”.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội cũng khẳng định thành phố đang áp dụng những gì “có lợi nhất” cho bà Hòa. Đây cũng là các hình thức linh hoạt nhất để sau này vận dụng trong trường hợp nào cũng đúng, đây là lý do dùng từ “nghỉ hưu”, dù bà Hòa chưa đến tuổi nghỉ hưu. Trong trường hợp bà Hòa không đồng ý thì sẽ ký lại.

“Trường hợp khiếu nại thì phải xem xét. Nhưng việc cá nhân của bà Hòa chúng tôi đã xử lý, như vậy quá nhân văn. Bản chất Hà Nội rất chu đáo. Khi bà Hòa lăn tăn thì cán bộ tổ chức đã gặp và trao đổi 2 - 3 lần. Chúng tôi đã làm hết sức”, ông Thanh nêu.

Trước đó, bà Phạm Thị Hòa, nguyên Phó chủ tịch thường trực UBND Q.Hà Đông đã có đơn khiếu nại quá trình xử lý đơn và ban hành Quyết định số 5600/QĐ-UBND ngày 2.11.2023 của UBND thành phố về việc nghỉ công tác đối với cán bộ.

Bà Hòa cho biết, quá trình xử lý đơn xin nghỉ hưu trước tuổi và ban hành quyết định nghỉ công tác đối với bà không đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của cá nhân. Bà Hòa đã 54 tuổi 5 tháng, thời gian công tác không còn đủ nửa nhiệm kỳ nên không đủ để làm tốt nhiệm vụ mới. Việc luân chuyển bà tham gia đảng ủy cấp phường sẽ là khó khăn trong việc sắp xếp nhân sự cho nhiệm kỳ kế tiếp của đảng bộ cơ sở.

Do đó, bà Hòa cho rằng lý do khiến bà xin nghỉ việc là do quận dự kiến bố trí bà làm việc khác mà bà thấy không phù hợp. Từ đó, bà có nguyện vọng xin nghỉ chế độ hay còn gọi là nghỉ hưu trước thời hạn.

Tuy nhiên, Quyết định số 5600/QĐ-UBND ngày 2.11 của UBND TP.Hà Nội lại được chiếu theo Nghị định số 46 quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức.

Trước khi được bầu làm Phó chủ tịch thường trực UBND Q.Hà Đông vào năm 2014, bà Hòa là Trưởng phòng GD-ĐT Q.Hà Đông. Theo quy định, bà Hòa vẫn còn hơn 2 năm công tác nữa mới đến tuổi nghỉ hưu.