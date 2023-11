Cựu phó chủ tịch Q.Hà Đông khiếu nại quyết định cho thôi công tác của TP.Hà Nội

Chiều 9.11, một lãnh đạo Ban Tiếp công dân TP.Hà Nội xác nhận đơn vị vừa nhận được đơn khiếu nại của bà Phạm Thị Hòa, cựu Phó chủ tịch thường trực UBND Q.Hà Đông. Trong đơn, bà Hòa khiếu nại quá trình xử lý đơn và ban hành Quyết định số 5600/QĐ-UBND ngày 2.11.2023 của UBND thành phố về việc nghỉ công tác đối với cán bộ.

Bà Phạm Thị Hòa phát biểu tại một hội nghị khi còn là Phó chủ tịch UBND Q.Hà Đông KHẮC HIẾU

Cụ thể, ngày 3.8, bà Hòa có đơn xin nghỉ hưởng chế độ trước thời hạn (nghỉ hưu trước tuổi). Tuy nhiên, sau ngày nộp đơn, bà chưa được bất kỳ cán bộ, tổ chức nào gặp gỡ, trao đổi, nắm tâm tư, nguyện vọng; hướng dẫn về các quy định, chính sách của Nhà nước đối với trường hợp của mình; đồng thời chưa nhận được ý kiến của cơ quan có thẩm quyền về việc đồng ý hay không đồng ý với đơn xin nghỉ hưu.

Đáng chú ý, cựu Phó chủ tịch UBND Q.Hà Đông trình bày, quá trình xử lý đơn và ban hành quyết định nghỉ công tác đối với bà không đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của cá nhân.

Đề cập về nguyên nhân nộp đơn xin nghỉ hưu trước tuổi hồi tháng 8, bà Hòa cho biết do nhìn nhận việc sắp xếp luân chuyển bà đi cơ sở là không phù hợp với chủ trương của Đảng trong công tác bồi dưỡng và tăng cường cán bộ, lãnh đạo đối với đơn vị trọng điểm.

Trong khi đó, bà Hòa đã 54 tuổi 5 tháng. Thời gian công tác của bà Hòa không còn đủ nửa nhiệm kỳ nên không đủ để làm tốt nhiệm vụ mới. Việc luân chuyển bà tham gia Đảng ủy cấp phường sẽ là khó khăn trong việc sắp xếp nhân sự cho nhiệm kỳ kế tiếp của Đảng bộ cơ sở. Do đó, bà Hòa cho rằng lý do khiến bà xin nghỉ việc là do quận dự kiến bố trí cho bà làm việc khác mà bà thấy không phù hợp. Từ đó, bà có nguyện vọng xin nghỉ chế độ hay còn gọi là nghỉ hưu trước thời hạn.

Tuy nhiên, Quyết định số 5600/QĐ-UBND ngày 2.11 của UBND TP.Hà Nội lại được chiếu theo Nghị định số 46 quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức.

"Quyết định này thực chất là cho tôi thôi việc và hưởng trợ cấp thôi việc là không đúng với nội dung đề nghị trước đó của cá nhân. Sau gần 34 năm công tác, 'thân phận' sau khi nhận Quyết định số 5600/QĐ-UBND của tôi là gì? Lãnh đạo? Cán bộ? Hưu trí? Hay công dân tự nguyện đóng bảo hiểm xã hội? Tôi đề nghị UBND TP.Hà Nội cho tôi nghỉ theo Nghị định 29 của Chính phủ thì phù hợp hơn", cựu Phó chủ tịch UBND Q.Hà Đông trình bày thêm.

Bên cạnh đó, bà Hòa cũng khiếu nại về thời gian ban hành và thời hiệu của Quyết định số 5600/QĐ-UBND. Bởi lẽ, quyết định được ký và ban hành ngày 3.11 nhưng lại có hiệu lực từ ngày 1.11. Vì vậy, trong khoảng thời gian này, bà Hòa vẫn làm việc, xử lý, chỉ đạo điều hành các công việc bình thường tại cơ quan và dự các cuộc họp của thành phố theo phân công của Chủ tịch UBND Q.Hà Đông.

Khi thông tin trên được báo chí phản ánh, nhiều người đã hiểu lầm làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh dự cá nhân bà. Do đó, bà Hòa đề nghị các cơ quan thẩm tra, xác minh và thu hồi lại Quyết định số 5600/QĐ-UBND nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân.

Được biết, trước khi được bầu làm Phó chủ tịch thường trực UBND Q.Hà Đông vào năm 2014, bà Hòa là Trưởng phòng GD-ĐT Q.Hà Đông. Theo quy định, bà Hòa vẫn còn hơn 2 năm công tác nữa mới đến tuổi nghỉ hưu.