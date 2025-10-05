Chủ tịch Hà Nội: Ứng phó bão Matmo cần tránh xáo trộn cuộc sống nhân dân

Yêu cầu nêu trên được Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh đưa ra tại cuộc họp với các sở, ngành, xã, phường để ứng phó với bão Matmo vào chiều 5.10.

Tập trung xử lý các điểm ngập úng nội thành

Tại hội nghị, ông Nguyễn Xuân Đại, Giám đốc Sở NN-MT Hà Nội, cho biết theo bản tin của Đài Khí tượng thủy văn Bắc bộ, ngày 6.10, thành phố có gió mạnh dần lên cấp 4 - 5. Từ sáng sớm 6.10 đến tối 7.10, Hà Nội có mưa vừa đến mưa rất to và giông, tổng lượng mưa phổ biến 50 - 150 mm, có nơi trên 150 mm.

Ông Nguyễn Xuân Đại, Giám đốc Sở NN-MT Hà Nội, cho biết nhiều khu vực trên địa bàn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao ẢNH: KHẮC HIẾU

Mực nước các sông, hồ trên địa bàn thành phố ở mức cao như sông Đà, sông Hồng, sông Đuống, sông Nhuệ, sông Mỹ Hà hiện dưới báo động 2; sông Bùi ở mức trên báo động 3; sông Tích ở mức trên báo động 2; sông Cà Lồ, sông Cầu, sông Đáy ở mức trên báo động 1. Bên cạnh đó, hầu hết các hồ chứa thủy lợi vượt ngưỡng tràn như Suối Hai, Mèo Gù, Tân Xã, Xuân Khanh, Quan Sơn...

Nhiều khu vực do đất, đá ngấm nước mưa thời gian dài, đã bão hòa nước tiềm ẩn nguy cơ cao gây sạt lở đất, đá. Cùng với đó, theo báo cáo của các xã, phường, hiện nay vẫn còn các ảnh hưởng, thiệt hại của cơn bão số 10 và mưa, lũ (còn trên 2.000 nhà ở bị ảnh hưởng ngập). Thành phố và 100% các xã, phường đã thành lập Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

Về lực lượng, vật tư, phương tiện, quân đội, công an gần 17.000 người, 2.159 phương tiện đã sẵn sàng; công ty thoát nước 2.400 người, 200 phương tiện, thiết bị; công ty cây xanh 1.000 người, 352 phương tiện, thiết bị.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội, cho biết trong công tác ứng phó với cơn bão số 11, đối với khu vực nội thành cần tập trung xử lý các điểm ngập úng, cây đổ, điều tiết giao thông. Đối với khu vực ngoại thành, cần tập trung kiểm tra hệ thống đê điều, bờ bao, đảm bảo an toàn sản xuất, điện sinh hoạt và xử lý các điểm ngập úng nặng.

Ông Quyền cũng yêu cầu cần kiện toàn các lực lượng, phối hợp tốt để xử lý dứt điểm các tình huống. Đối với Sở Công thương và các ngành liên quan chủ động nguồn hàng, bình ổn giá, tránh để thiên tai ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu kết luận cuộc họp ẢNH: KHẮC HIẾU

Chi tiết các bản tin thời tiết bão Matmo để có phương án điều hành

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh ghi nhận nỗ lực của lực lượng công an, quân đội, công nhân thoát nước và giáo viên… trong ứng phó bão số 10 vừa qua.

Đối với công tác ứng phó với cơn bão số 11, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu toàn thành phố duy trì trạng thái ứng phó cao nhất, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân, đồng thời rút kinh nghiệm từ những hạn chế trong công tác tuyên truyền, điều hành khi xảy ra bão số 10 vừa qua.

Theo ông Thanh, thời điểm bão số 11 đổ bộ trùng với giai đoạn thành phố vận hành mô hình chính quyền đô thị 2 cấp hoàn chỉnh và triển khai nhiều hoạt động lớn, do đó yêu cầu đặt ra đối với công tác chỉ đạo, phối hợp, thông tin càng cao.

Tại hội nghị, ông Thanh đề nghị Đài Khí tượng thủy văn Bắc bộ tăng tần suất, chi tiết hóa các bản tin trong khu vực, trong đó có Hà Nội để thành phố có các phương án điều hành kịp thời.

Rút kinh nghiệm từ bão số 10, ông Thanh cho rằng cần tăng cường cơ chế phối hợp thông tin thống nhất giữa các đơn vị để chủ động các phương án ứng phó. Trong những tình huống thời tiết cực đoan, truyền thông phải đi trước một bước, giúp người dân nắm bắt tình hình chính xác, chủ động ứng phó.

Bên cạnh đó, các sở, ngành, địa phương phải có kịch bản vận hành khẩn cấp khi hệ thống điện, viễn thông, giao thông bị gián đoạn.

Theo Chủ tịch Hà Nội, bão Matmo có thể diễn biến phức tạp, nhưng nếu các cấp, ngành chủ động, linh hoạt, phối hợp tốt và thông tin kịp thời sẽ giảm thiểu thiệt hại và bảo đảm các hoạt động của nhân dân.

Về vấn đề ứng phó với bão, người đứng đầu chính quyền thành phố yêu cầu đơn vị liên quan cần linh hoạt trong các tình huống để đưa ra giải pháp ứng phó an toàn, hiệu quả nhất, đồng thời đảm bảo tối đa hoạt động bình thường, tránh xáo trộn cuộc sống của nhân dân.