Chủ tịch Hoa hậu Hòa bình Quốc tế đến Việt Nam

Mới đây, ban tổ chức Hoa hậu Hòa bình Việt Nam thông báo ông Nawat Itsaragrisil, Chủ tịch Hoa hậu Hòa bình Quốc tế sẽ có mặt tại Việt Nam từ ngày 23 - 25.3. Trong thời gian này, ông Nawat Itsaragrisil làm việc với đơn vị tổ chức cũng như khảo sát tình hình để chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế diễn ra vào tháng 10 năm nay.

Trên trang Instagram, ông Nawat Itsaragrisil cũng chia sẻ hình ảnh kèm với dòng trạng thái: "Thật sự hạnh phúc khi chúng ta sẽ gặp nhau ở Việt Nam". Ngoài ra, trong chuyến đi này còn có sự xuất hiện của những người đẹp như Tapimsiya Kasemwuttirat (Miss Grand Phichit), Vanessa Nattacha Wenk (Miss Grand Saraburi), Tia Li Taveepanichpan (Miss Grand Phuket), Kamonwarai Prajakrattanakul (Miss Grand Nakhon Phanom), Ajcharee Srisuk (Miss Grand Lopburi), Tantawan Jiteelak (Miss Grand Loei), Kodchakorn Korntrakoon (Miss Grand Nong Bua Lamphu) và Chayatanus Saradatta (Miss Grand Lamphun). Tuy nhiên, đương kim Hoa hậu Hòa bình Quốc tế lại không có mặt trong chuyến thăm Việt Nam lần này.

Đầu năm 2023, Hoa hậu Thùy Tiên đã công bố lịch trình dự kiến của cuộc thi này BTC

Trước đó, tháng 7.2022, buổi ký kết hợp tác đăng cai cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023 giữa chủ tịch công ty Sen Vàng và chủ tịch Nawat Itsaragrisil diễn ra tại TP.HCM. Chia sẻ với truyền thông, ông Nawat cũng tiết lộ nguyên nhân lựa chọn Việt Nam tổ chức cuộc thi này: "Sau quãng thời gian đối mặt với dịch bệnh, nhiều đất nước bắt đầu có sự phát triển trở lại và Việt Nam là một trong những nước phát triển nhanh ở Đông Nam Á và trên thế giới. Nhiều quốc gia cũng đầu tư vào Việt Nam và quan trọng hơn là nhiều ban tổ chức của những cuộc thi nhan sắc quốc tế bắt đầu đến với đất nước Việt Nam. Và Thùy Tiên là người Việt đầu tiên giành được vương miện của Miss Grand International, chính vì thế, việc tổ chức ở Việt Nam có thể giúp quảng bá đất nước cũng như thu hút nhiều sự chú ý của bạn bè quốc tế".

Dẫu vậy, ông Nawat Itsaragrisil cũng từng khiến các fan sắc đẹp Việt bức xúc khi cho rằng Đoàn Thiên Ân không đáp ứng tiêu chí về mặt hình thể so với các thí sinh còn lại ở Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022. Ông đánh giá chân dài gốc Long An có phần thân trên dài hơn phần thân dưới và phần hông to. Do đó, Nawat Itsaragrisil cho rằng việc Thiên Ân dừng chân ở Top 20 là một kết quả công bằng.