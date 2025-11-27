Chủ tịch Hoa hậu Hoàn vũ bị truy tố vì buôn ma túy, vũ khí

Ông Raúl Rocha Cantú bị truy tố với nhiều tội danh nghiêm trọng Ảnh: Latintimes

The Latin Times dẫn nguồn từ các công tố viên liên bang Mexico cho biết doanh nhân Raúl Rocha Cantú, người đồng sở hữu và là một trong những nhà đầu tư tài chính chính của Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ (MUO), đang đối mặt với nhiều cáo buộc hình sự nghiêm trọng. Các tội danh chính thức bao gồm buôn bán ma túy, phân phối nhiên liệu bất hợp pháp, buôn lậu vũ khí và tham gia vào hoạt động tội phạm có tổ chức.

Các công tố viên đã xác nhận thông tin này với báo chí Mexico, đồng thời cho biết thêm ông Rocha Cantú có liên quan đến một mạng lưới tội phạm đa quốc gia phức tạp. Mạng lưới này đã hoạt động được nhiều năm, ngụy trang dưới vỏ bọc các doanh nghiệp kinh doanh hợp pháp.

Hồ sơ tòa án hé lộ chi tiết về quy mô hoạt động phi pháp của Cantú. Cụ thể, mạng lưới này bị cáo buộc liên quan đến việc mua và vận chuyển nhiên liệu bất hợp pháp từ Guatemala vào Mexico. Tại Mexico, nhiên liệu được thay đổi để che giấu nguồn gốc và tránh sự phát hiện của cơ quan quản lý, sau đó được bán qua các công ty bình phong có liên hệ với ông Rocha Cantú.

Nghiêm trọng hơn, các bằng chứng bổ sung cũng chỉ ra rằng các công ty này còn tham gia vào việc mua bán và chuyển giao vũ khí cho các nhóm tội phạm hoạt động tại nhiều bang khác nhau của Mexico.

Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ đối mặt khủng hoảng kép

Các cáo buộc đối với ông Raúl Rocha Cantú xuất hiện vào thời điểm Miss Universe đang chìm trong khủng hoảng. Thời gian gần đây, cuộc thi đã trở thành tâm điểm của hàng loạt tranh cãi, từ những cáo buộc dàn xếp kết quả chấm thi, bất ổn tài chính, cho đến việc thay đổi lãnh đạo đột ngột.

Đặc biệt, cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 tại Bangkok (Thái Lan) đã vấp phải làn sóng chỉ trích lớn sau khi nhiều giám khảo công khai từ chức, cáo buộc có sự can thiệp trong việc chọn Hoa hậu Mexico Fátima Bosch lên ngôi. Các thí sinh đã tổ chức biểu tình hòa bình ở hậu trường, và nhiều đoạn phim trên mạng xã hội đã đặt ra nghi vấn lớn về tính minh bạch của cuộc thi.

Cho đến nay, cả MUO lẫn đại diện của ông Rocha Cantú đều chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào.

Giới quan sát nhận định, dù Miss Universe từng trải qua nhiều bê bối trong quá khứ, vụ truy tố hình sự nghiêm trọng này đối với ông Raúl Rocha Cantú đã đẩy danh tiếng vốn đã mong manh của tổ chức vào một tình thế chưa từng có.