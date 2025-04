Chiều 10.4, cộng đồng yêu sắc đẹp đổ dồn sự quan tâm đến buổi khởi động Miss Universe Vietnam 2025. Điểm nhấn đặc biệt của sự kiện là những khách mời quốc tế - bà Anne Jakrajutatip, Chủ tịch Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ, cùng đương kim Miss Universe 2024, người đẹp Victoria Kjær Theilvig. Hoa hậu Kỳ Duyên - đương kim Miss Universe Vietnam 2024 cùng nhiều gương mặt nổi bật trong giới giải trí Việt cũng tham dự.

Chủ tịch Hoa hậu Hoàn vũ “Việt Nam sẽ vào Top 5 toàn cầu”

Trong buổi Kick - Off, "dì Anne" đã bày tỏ sự ấn tượng sâu sắc với công tác tổ chức của đơn vị MUVN. Bà không ngần ngại dành lời khen ngợi: "Best production in the Miss Universe" (Sản xuất tốt nhất trong hệ thống Hoa hậu Hoàn vũ), khẳng định vị thế của Việt Nam là một trong những quốc gia có đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ hàng đầu thế giới.

Không chỉ dừng lại ở đó, nữ tỉ phú Thái Lan còn thể hiện sự kỳ vọng lớn lao vào đại diện Việt Nam tại đấu trường Miss Universe 2025, bày tỏ mong muốn Việt Nam sẽ có mặt trong Top 5 chung cuộc. Lời khẳng định này không chỉ là nguồn động viên to lớn cho ban tổ chức và các thí sinh mà còn cho thấy sự đánh giá cao của Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ đối với nhan sắc và tiềm năng của phụ nữ Việt Nam trên bản đồ sắc đẹp quốc tế.