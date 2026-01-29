Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị

Chủ tịch Hội đồng châu Âu thăm dự án metro số 3 Hà Nội

Đậu Tiến Đạt - Tuấn Minh
29/01/2026 16:12 GMT+7

Sáng 29.1, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa đã ghé thăm đoạn ngầm của dự án metro Hà Nội số 3.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa bày tỏ phấn khởi khi được tận mắt chứng kiến thành quả hợp tác giữa Việt Nam và các đối tác châu Âu.

Ông António Costa khẳng định, các tuyến metro sẽ tạo ra một phương thức giao thông thuận tiện hơn, chi phí hợp lý hơn và thân thiện với môi trường hơn.

"Mỗi ngày, hàng nghìn người dân sẽ trực tiếp sử dụng hệ thống này và qua đó cảm nhận rõ ý nghĩa của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và EU", ông António Costa nói.

Tuyến metro số 3 nhận được nguồn hỗ trợ tài chính lớn từ Pháp, với hơn 500 triệu euro vốn ưu đãi do Kho bạc Pháp và Cơ quan Phát triển Pháp cung cấp. Dự án còn nhận được các khoản tài trợ quy mô lớn từ Ngân hàng Phát triển châu Á (khoảng 407,8 triệu USD) và EIB Global, một bộ phận toàn cầu của Ngân hàng Đầu tư châu Âu (141 triệu euro).

"Những nỗ lực chung với sự tham gia của EIB, các nước thành viên EU và phía Việt Nam sẽ mang lại kết quả thiết thực cho đời sống hằng ngày của người dân Hà Nội", Chủ tịch Hội đồng châu Âu nhấn mạnh.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu thăm dự án metro số 3 Hà Nội - Ảnh 1.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa trò chuyện với các kỹ sư tại dự án metro số 3 ở khu vực Văn Miếu - Quốc Tử Giám

ẢNH: TUẤN MINH

Chủ tịch Hội đồng châu Âu thăm dự án metro số 3 Hà Nội - Ảnh 2.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa tham quan các hạng mục thi công tại công trường đoạn ngầm của dự án metro Hà Nội số 3

ẢNH: TUẤN MINH

Chủ tịch Hội đồng châu Âu thăm dự án metro số 3 Hà Nội - Ảnh 3.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa nghe giới thiệu về dự án metro số 3. Tuyến đường sắt đô thị Hà Nội số 3 là một trong những dự án giao thông trọng điểm của Hà Nội nhằm góp phần giảm ùn tắc giao thông, cải thiện hệ thống vận tải công cộng và nâng cao chất lượng môi trường đô thị.

ẢNH: TUẤN MINH

Chủ tịch Hội đồng châu Âu thăm dự án metro số 3 Hà Nội - Ảnh 4.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa bày tỏ vui mừng khi được tận mắt chứng kiến thành quả hợp tác giữa Việt Nam và các đối tác châu Âu

ẢNH: TUẤN MINH

Chủ tịch Hội đồng châu Âu thăm dự án metro số 3 Hà Nội - Ảnh 5.

ẢNH: TUẤN MINH

ẢNH: TUẤN MINH

Chủ tịch Hội đồng châu Âu thăm dự án metro số 3 Hà Nội - Ảnh 6.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Trưởng phái đoàn EU tại Việt Nam Julien Guerrier

ẢNH: TUẤN MINH

Chủ tịch Hội đồng châu Âu thăm dự án metro số 3 Hà Nội - Ảnh 7.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm cùng robot đào hầm tuyến Nhổn - ga Hà Nội

ẢNH: TUẤN MINH

Chủ tịch Hội đồng châu Âu thăm dự án metro số 3 Hà Nội - Ảnh 8.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa với các đại biểu tại dự án metro tuyến số 3

ẢNH: TUẤN MINH



Khám phá thêm chủ đề

Metro số 3 Ngân hàng Đầu tư châu Âu CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CHÂU ÂU
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
