Chủ tịch Hội đồng châu Âu thăm dự án metro số 3 Hà Nội

Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa bày tỏ phấn khởi khi được tận mắt chứng kiến thành quả hợp tác giữa Việt Nam và các đối tác châu Âu.

Ông António Costa khẳng định, các tuyến metro sẽ tạo ra một phương thức giao thông thuận tiện hơn, chi phí hợp lý hơn và thân thiện với môi trường hơn.

"Mỗi ngày, hàng nghìn người dân sẽ trực tiếp sử dụng hệ thống này và qua đó cảm nhận rõ ý nghĩa của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và EU", ông António Costa nói.

Tuyến metro số 3 nhận được nguồn hỗ trợ tài chính lớn từ Pháp, với hơn 500 triệu euro vốn ưu đãi do Kho bạc Pháp và Cơ quan Phát triển Pháp cung cấp. Dự án còn nhận được các khoản tài trợ quy mô lớn từ Ngân hàng Phát triển châu Á (khoảng 407,8 triệu USD) và EIB Global, một bộ phận toàn cầu của Ngân hàng Đầu tư châu Âu (141 triệu euro).

"Những nỗ lực chung với sự tham gia của EIB, các nước thành viên EU và phía Việt Nam sẽ mang lại kết quả thiết thực cho đời sống hằng ngày của người dân Hà Nội", Chủ tịch Hội đồng châu Âu nhấn mạnh.

