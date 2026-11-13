Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga đọc thơ Bác Hồ trước Quốc hội Việt Nam

Sáng 13.11, nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko đã có bài phát biểu trước phiên họp toàn thể Quốc hội Việt Nam.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko phát biểu trước phiên họp toàn thể Quốc hội Việt Nam ẢNH: QUOCHOI.VN

Mở đầu bài phát biểu, bà Valentina Matviyenko nói rất vui mừng được một lần nữa đến thăm Việt Nam, đồng thời gửi lời chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ được tổ chức vào 18.11 tới.

"Điều này thật có ý nghĩa, bởi tại Liên bang Nga cũng có ngày lễ Ngày Thống nhất dân tộc Nga, vừa được kỷ niệm cách đây không lâu, vào 4.11", bà Valentina Matviyenko chia sẻ, và cho đây là minh chứng sinh động về sự gắn kết trong vận mệnh lịch sử giữa Nga và Việt Nam.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga nhắc về Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã đặt nền móng cho tình hữu nghị lâu năm giữa hai quốc gia, không chỉ sở hữu tài năng lãnh đạo kiệt xuất mà còn có một tâm hồn thơ ca tinh tế.

Bà Valentina Matviyenko dẫn lại những câu thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên", đã mô tả chính xác nhất bản chất kiên cường của nhân dân Việt Nam anh hùng.

Vẫn theo Valentina Matviyenko, Nga và Việt Nam luôn duy trì đối thoại chính trị thường xuyên ở cấp cao và cấp cao nhất. Sự kiện trọng tâm của năm nay là chuyến thăm cấp nhà nước tới Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Tổng thống Nga và các văn kiện quan trọng trong lĩnh vực năng lượng, giáo dục và hợp tác khoa học đã được ký kết.

Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thăm Hội đồng Liên bang Nga. Đây là vinh dự lớn đối với các nghị sĩ Nga.

Tình hữu nghị ngày càng bền chặt, mang lại thịnh vượng

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga cũng điểm lại những lĩnh vực mà Nga và Việt Nam đang phát triển quan hệ hợp tác và đạt được những kết quả đáng kể.

Bà Valentina Matviyenko bày tỏ tin tưởng hai nước sẽ cùng nhau đạt được những thành tựu mới

ẢNH: QUOCHOI.VN

Hiện nay, quan hệ liên nghị viện đang được tích cực mở rộng và ngày càng đi vào chiều sâu.

Hợp tác kinh tế, thương mại đang trên đà phát triển tốt. Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đã tăng 6% và vượt mốc 6 tỉ USD. Trong nửa đầu năm nay, con số này tiếp tục tăng thêm 14%.

Hai nước cũng đang từng bước chuyển sang thanh toán bằng đồng nội tệ trong các giao dịch tài chính, đồng thời thiết lập các kênh hợp tác tín dụng, ngân hàng đáng tin cậy.

Một cấu phần quan trọng khác trong quan hệ kinh tế song phương chính là đầu tư. Các liên doanh trong lĩnh vực dầu khí, phức hợp nông - công nghiệp và các ngành khác đang hoạt động hiệu quả.

Ngoài ra, có hơn 3.000 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại Nga. Hơn 500 thỏa thuận đang có hiệu lực giữa các tổ chức khoa học và giáo dục của hai nước.

Hợp tác trong lĩnh vực văn hóa cũng đang phát triển tích cực. Lượng khách du lịch đang tăng trưởng ổn định. Năm 2025, Việt Nam đã đón gần 700.000 lượt khách Nga và chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, con số này đã vượt quá 800.000 lượt.

"Theo thời gian, tình hữu nghị của chúng ta sẽ ngày càng bền chặt, mang lại sự thịnh vượng cho hàng triệu công dân Nga và Việt Nam", bà Valentina Matviyenko nói, bày tỏ tin tưởng hai nước sẽ tiếp tục bước đi trên con đường đúng đắn và cùng nhau đạt được những thành tựu mới.