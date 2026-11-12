Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sắp dự Đại hội đồng AIPA-47 tại Philippines

Nhận lời mời của Chủ tịch Hạ viện Philippines, Chủ tịch Đại hội đồng liên Nghị viện các nước ASEAN lần thứ 47 (AIPA-47) Faustino "Bojie" De Guzman Dy III, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Đại hội đồng AIPA-47 tại Manila, Philippines, từ ngày 17 - 18.11.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ẢNH: TTXVN

AIPA-47 có chủ đề "Nghị viện bảo đảm một ASEAN hòa bình, thịnh vượng và lấy người dân làm trung tâm". Tham dự Đại hội đồng có lãnh đạo các Nghị viện thành viên các nước ASEAN, Nghị viện các nước Quan sát viên AIPA, Ban Thư ký AIPA, Ban Thư ký ASEAN, cùng các khách mời và đối tác phát triển của AIPA.

Việc đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN và Chủ tịch Đại hội đồng liên Nghị viện các nước Đông Nam Á (AIPA) trong năm 2026 là cơ hội quan trọng để Philippines khẳng định vai trò dẫn dắt các nỗ lực của khu vực nhằm tăng cường sự gắn kết giữa hợp tác liên Chính phủ và hợp tác liên Nghị viện, qua đó phát huy sức mạnh tổng thể của ASEAN trong ứng phó với những thách thức khu vực và quốc tế.

Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình cho biết, thông qua hợp tác song phương và phối hợp tại AIPA, Việt Nam và Philippines không chỉ đóng góp vào việc tăng cường quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp mà còn góp phần xây dựng một nền ngoại giao nghị viện ASEAN ngày càng chủ động, thực chất, hiệu quả, gắn kết chặt chẽ hơn với tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN.