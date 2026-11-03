Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh chuyến thăm chính thức nước ngoài đầu tiên của ông Sonexay Siphandone trên cương vị mới thể hiện sinh động sự gắn bó, tin cậy đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và hai Quốc hội Việt Nam - Lào, góp phần củng cố tin cậy chính trị, tăng cường hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp và thúc đẩy quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân cùng Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và phu nhân ẢNH: QUOCHOI.VN

Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc gìn giữ, vun đắp mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào; đồng thời bày tỏ cảm ơn sâu sắc trước sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của Lào đối với Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone khẳng định Lào luôn ghi nhớ, trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ chí nghĩa, chí tình của Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước ngày nay.

Hai Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam - Lào thời gian qua; nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, các văn kiện hợp tác song phương và Chiến lược hợp tác Việt Nam - Lào giai đoạn 2021 - 2030. Hai bên nhấn mạnh yêu cầu tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về truyền thống đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, nhất là đối với thế hệ trẻ hai nước.

Hai Chủ tịch Quốc hội đã trao đổi sâu rộng về công tác từ đầu nhiệm kỳ tới nay và trọng tâm nhiệm vụ năm 2027 của Quốc hội mỗi nước, đánh giá cao các kết quả hoạt động quan trọng mà Quốc hội mỗi bên đã đạt được thời gian qua trong công tác lập pháp, cụ thể hóa các chủ trương, định hướng và yêu cầu mới được xác định trong các văn kiện của Trung ương, đáp ứng những yêu cầu thực tiễn mới trong phát triển đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu ẢNH: QUOCHOI.VN

Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác giữa hai Quốc hội

Hai Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao kết quả phối hợp thời gian qua, nhất là việc duy trì trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; phối hợp tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế.



Hai bên nhấn mạnh hợp tác Quốc hội là một trụ cột quan trọng trong tổng thể quan hệ Việt Nam - Lào với vai trò củng cố nền tảng pháp lý, giám sát việc thực hiện thỏa thuận cấp cao, góp phần cụ thể hóa các chủ trương, định hướng và thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, hỗ trợ nhau cùng phát triển.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục đẩy mạnh hợp tác giữa hai Quốc hội; tăng cường trao đổi kinh nghiệm xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, tổ chức bộ máy nhà nước, hoạt động của chính quyền địa phương, cũng như công tác giám sát việc thực hiện các thỏa thuận cấp cao và các chương trình, dự án trọng điểm giữa hai nước; đẩy mạnh hợp tác trong chuyển đổi số, xây dựng Quốc hội điện tử, ứng dụng công nghệ mới trong hoạt động nghị viện.

Hai bên cũng nhất trí rà soát Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội hai nước đã ký tháng 5.2022, cập nhật các nội dung hợp tác phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới để xem xét ký trong năm 2027.

Hai Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh tiếp tục tăng cường phối hợp giám sát, đồng hành cùng Chính phủ hai nước triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã ký kết; tạo chuyển biến mạnh mẽ, đột phá trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, tương xứng với tiềm năng và quan hệ chính trị đặc biệt giữa hai nước; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước mở rộng hoạt động đầu tư, kinh doanh, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án hợp tác, nhất là trong các lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược đối với kết nối hai nền kinh tế; nâng cao hiệu quả hợp tác giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, khoa học - công nghệ, y tế, văn hóa và giao lưu nhân dân; tiếp tục quan tâm đào tạo cán bộ, sinh viên Lào tại Việt Nam, qua đó góp phần củng cố nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ hai nước.

Hai lãnh đạo nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế và các cơ chế phù hợp khác; tăng cường trao đổi thông tin, tham vấn lập trường về những vấn đề cùng quan tâm, đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới; phối hợp thúc đẩy các hoạt động gặp gỡ, trao đổi giữa lãnh đạo cấp cao ba Đảng và giữa lãnh đạo Quốc hội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia, góp phần tăng cường đoàn kết, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Đoàn đại biểu cấp cao Lào dự khán phiên họp toàn thể tại hội trường kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI ẢNH: QUOCHOI.VN

Hai Chủ tịch Quốc hội nhất trí phối hợp chuẩn bị tốt các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào vào năm 2027. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo động lực thúc đẩy hợp tác giữa hai Quốc hội ngày càng sâu sắc, thực chất, hiệu quả, góp phần triển khai hiệu quả các thỏa thuận giữa hai Đảng, hai Nhà nước.

Sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Sonexay Siphandone và đoàn đại biểu cấp cao Lào đã dự khán phiên họp của kỳ họp thứ 2, Quốc hội Việt Nam khóa XVI.