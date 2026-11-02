Tăng cường gắn kết chiến lược Quốc hội Việt Nam - Lào

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào ngày càng đi vào chiều sâu.

Trong 10 tháng năm 2026, hai bên đã trao đổi khoảng hơn 100 đoàn, trong đó có 15 đoàn cấp cao. Nổi bật nhất là chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith (ngày 26 - 27.1.2026) và chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (ngày 5.2.2026). Hai chuyến thăm diễn ra sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tổ chức thành công Đại hội Đảng của mỗi nước. Việc lãnh đạo cao nhất của hai Đảng lựa chọn Việt Nam và Lào là nước đầu tiên đến thăm thể hiện tình cảm gắn bó thân thiết giữa những người đồng chí anh em, khẳng định sự nhất quán trong đường lối đối ngoại của Việt Nam và Lào, luôn dành ưu tiên cao nhất cho nhau và không ngừng vun đắp, phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào.

Về đầu tư, tính đến tháng 8.2026, Việt Nam tiếp tục là nhà đầu tư nước ngoài hàng đầu tại Lào với 301 dự án, tổng số vốn đăng ký hơn 7 tỉ USD, đứng thứ hai trong số các nước đầu tư tại Lào. Riêng trong 8 tháng năm 2026, Việt Nam có 21 dự án đầu tư mới với tổng vốn đăng ký gần 700 triệu USD, tăng gấp 4 lần so với năm 2025. Hợp tác quốc phòng - an ninh tiếp tục được mở rộng, là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ Việt Nam - Lào, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội ở mỗi nước. Hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng khác như giáo dục - đào tạo, văn hóa, giao lưu nhân dân, du lịch... đều ghi nhận những kết quả tích cực. Các địa phương, nhất là các tỉnh biên giới, duy trì thường xuyên các hoạt động giao lưu, qua đó tăng cường hiểu biết và gắn bó giữa nhân dân hai nước. Trên các diễn đàn hợp tác khu vực và quốc tế, hai nước Việt Nam - Lào luôn phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau, đặc biệt trong ASEAN và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mê Kông

Cùng với đà phát triển tốt đẹp của quan hệ hai Đảng, hai nước, hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào không ngừng được củng cố và phát triển. Hai bên đã duy trì hợp tác chặt chẽ, đồng bộ và hiệu quả trên kênh nghị viện, đóng góp quan trọng vào tổng thể quan hệ giữa hai nước. Đặc biệt, ngày 10.8.2021, Việt Nam chính thức bàn giao cho Lào công trình Tòa nhà Quốc hội mới sau 4 năm xây dựng. Đây là quà tặng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em. Công trình trở thành một trong những biểu tượng của mối quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt - Lào anh em.

Trên cơ sở nền tảng quan hệ tốt đẹp, chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân từ ngày 2 - 5.11 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng. Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của ông Sonexay Siphandone kể từ khi được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Lào ngày 5.10 vừa qua. Chuyến thăm là sự khẳng định về tình cảm sâu đậm, vững chắc của quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào.

Diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Lào bước vào giai đoạn phát triển mới với những mục tiêu, tầm nhìn mới, chuyến thăm cho thấy quyết tâm của lãnh đạo cấp cao hai nước đưa quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào phát triển ngày càng hiệu quả, bền vững, tiếp tục là tài sản chung quý báu của cả hai dân tộc và đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở cả khu vực và trên thế giới.

Đặc biệt, năm 2027, hai nước sẽ kỷ niệm những dấu mốc quan trọng: 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (5.9.1962 - 5.9.2027) và 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18.7.1977 - 18.7.2027). Trong bối cảnh đó, chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân là dịp để hai nước cùng trao đổi về những biện pháp chiến lược đưa quan hệ Việt Nam - Lào tiếp tục đi vào chiều sâu trong giai đoạn tiếp theo. Thông qua chuyến thăm lần này, hai bên tiếp tục khẳng định quyết tâm đưa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào phát triển thực chất, bền vững hơn, vì lợi ích của nhân dân hai nước.