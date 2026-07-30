Làm sâu sắc hơn quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai Trưởng ban Tổ chức T.Ư của hai Đảng, nhấn mạnh công tác tổ chức, xây dựng Đảng và quản lý cán bộ có ý nghĩa "then chốt" của "then chốt" đối với sự nghiệp cách mạng của mỗi Đảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị trong thời gian tới, hai Ban Tổ chức T.Ư tiếp tục phát huy truyền thống quan hệ đoàn kết đặc biệt, phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai Thỏa thuận hợp tác giữa hai Ban Tổ chức T.Ư giai đoạn 2026 - 2031; đẩy mạnh trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm lý luận và thực tiễn về công tác xây dựng Đảng, đưa quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, lãnh đạo Đảng, Nhà nước VN luôn quan tâm tạo điều kiện, ủng hộ để hai Ban Tổ chức T.Ư, cũng như Bộ Nội vụ VN tăng cường quan hệ hợp tác, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trên các lĩnh vực mà hai bên quan tâm, nhất là trong bối cảnh VN vừa tiến hành sơ kết một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và Lào vừa triển khai việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy ở T.Ư, tái lập cấp xã.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Trưởng ban Tổ chức T.Ư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Sisay Leudetmounsone ảnh: TTXVN

Chiều cùng ngày, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Sisay Leudetmounsone nhân dịp sang thăm và làm việc tại VN.

Tại cuộc tiếp, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao chuyến thăm và làm việc tại VN của Trưởng ban Tổ chức T.Ư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, góp phần cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng, hai Nhà nước và làm sâu sắc hơn quan hệ đặc biệt VN - Lào.

Trưởng ban Tổ chức T.Ư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thông báo với Thủ tướng mục đích chuyến thăm làm việc với Ban Tổ chức T.Ư Đảng Cộng sản VN và Bộ Nội vụ VN lần này của Đoàn, nhất là kết quả cuộc hội đàm rất thực chất, hiệu quả giữa hai Trưởng ban Tổ chức T.Ư của hai Đảng và giữa Ban Tổ chức T.Ư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Bộ Nội vụ VN.

Thủ tướng bày tỏ vui mừng và đánh giá cao về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt VN - Lào tiếp tục phát triển mạnh mẽ, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực trong thời gian qua, biểu dương những kết quả hợp tác đạt được giữa Bộ Nội vụ Lào trước đây, cũng như giữa Ban Tổ chức T.Ư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào hiện nay và Bộ Nội vụ VN. Thủ tướng đánh giá cao hai cơ quan đã ký mới Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2030, thể hiện sự chủ động, linh hoạt của hai bên trong việc điều chỉnh, hoàn thiện cơ chế phối hợp phù hợp với những thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cơ quan liên quan.

Trao đổi sâu về tình hình tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV ở VN, nhất là kết quả một năm vận hành mô hình chính quyền 3 cấp, Thủ tướng đề nghị hai cơ quan trong thời gian tới tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tập trung triển khai một số nhiệm vụ: duy trì công tác trao đổi đoàn các cấp; triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác đã thống nhất tại Bản ghi nhớ hợp tác mà hai bên vừa ký kết; tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm; chia sẻ các mô hình, sáng kiến và kinh nghiệm thực tiễn trong xây dựng tổ chức bộ máy, quản lý nhà nước và phát triển nền công vụ hiện đại. Hai bên phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là trong khuôn khổ hợp tác ASEAN về lĩnh vực công vụ.