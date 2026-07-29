Đến năm 2130, Việt Nam thành nước xã hội chủ nghĩa phát triển trình độ cao

Sáng 29.7, tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị đã trình bày chuyên đề "Nghị quyết về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam".

Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị ẢNH: GIA HÂN

Theo ông Nguyễn Thanh Nghị, Trung ương Đảng đã thống nhất, từ nền kinh tế kém phát triển, nước ta đã vươn lên trở thành nền kinh tế năng động, phát triển nhanh với quy mô GDP tăng trưởng vượt bậc. Năm 2025, quy mô GDP đứng thứ 32 thế giới, thứ tư ASEAN và Việt Nam nằm trong nhóm 15 quốc gia có quy mô thương mại lớn nhất thế giới; thu nhập bình quân đầu người tăng đáng kể, chính thức trở thành nước có thu nhập trung bình cao năm 2025.

Tuy nhiên, Trung ương Đảng nhìn nhận quá trình đổi mới mô hình phát triển đất nước còn chậm. Đổi mới quản trị quốc gia chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển.

Trong khi đó, thế giới đang trải qua những thay đổi mang tính thời đại. Sự phát triển đột phá của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang tác động sâu sắc đến mô hình phát triển, tạo ra nhiều thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức lớn đan xen.

Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương cho biết, Nghị quyết về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam đề ra 5 quan điểm chỉ đạo.

Trong đó, thể hiện các nguyên tắc nền tảng trong đổi mới mô hình phát triển, đó là thực hiện nhất quán "bốn kiên định"; bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối, trực tiếp của Đảng; phát huy vai trò kiến tạo phát triển của Nhà nước...

Đổi mới mô hình phát triển đất nước, đó là đổi mới phương thức tổ chức, quản trị và vận hành quốc gia để tạo năng lực phát triển mới và xác định nội hàm của mô hình phát triển mới - Mô hình phát triển Việt Nam tự cường, sáng tạo, nhân văn, bền vững và hội nhập, mô hình lấy con người là trung tâm, mục tiêu, động lực và chủ thể phát triển.

Đến 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, vững bước đi lên xã hội chủ nghĩa

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị cho biết, Trung ương Đảng đã thống nhất các mục tiêu đến năm 2030, hoàn thành các nền tảng cho mô hình phát triển mới trên các lĩnh vực, phù hợp với trình độ phát triển của nước thu nhập trung bình cao, có công nghiệp hiện đại.

Mục tiêu đến năm 2035, hoàn thành cơ bản quá trình chuyển sang mô hình phát triển Việt Nam tự cường, sáng tạo, nhân văn, bền vững và hội nhập; các mô hình thành phần được hình thành đồng bộ.

Mục tiêu đến năm 2045, mô hình phát triển Việt Nam tự cường, sáng tạo, nhân văn, bền vững và hội nhập và các mô hình thành phần được vận hành đồng bộ, hài hòa, hiệu quả.

Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao, vững bước đi lên xã hội chủ nghĩa. Kinh tế phát triển dựa trên tri thức, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, xanh, tuần hoàn, tự chủ chiến lược và hội nhập sâu rộng; làm chủ được các công nghệ chiến lược quan trọng.

Định hướng tầm nhìn đến năm 2130, Việt Nam trở thành quốc gia xã hội chủ nghĩa phát triển trình độ cao, văn minh, hiện đại, bản sắc, có năng lực sáng tạo và sức sống trường tồn; là một trong những nền kinh tế xanh, sáng tạo, trung tâm sản xuất thông minh hàng đầu châu Á.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tham dự hội nghị ẢNH: GIA HÂN

Tầm nhìn giai đoạn này đề ra Việt Nam có vị thế quan trọng trong trật tự toàn cầu về tri thức, công nghệ, kinh tế, quốc phòng, an ninh; xã hội văn minh, thịnh vượng, công bằng, bao trùm, hạnh phúc; văn hóa bản sắc, con người phát triển toàn diện; đủ năng lực thích ứng với mọi thay đổi và có đóng góp xứng đáng cho nhân loại.

Phát triển các tập đoàn kinh tế biển quy mô lớn

Tại hội nghị, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị cũng đã trình bày Nghị quyết về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh.

Ông Nguyễn Thanh Nghị cho biết, biển được định vị là một trong những động lực chiến lược thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, trở thành không gian tăng trưởng mới, nơi hình thành các cực tăng trưởng, ngành kinh tế và động lực phát triển mới.

Các lĩnh vực được ưu tiên đầu tư gồm kinh tế hàng hải hiện đại, kinh tế biển xanh, logistics biển, năng lượng tái tạo ngoài khơi, khai thác bền vững khoáng sản biển, nuôi biển công nghiệp, đô thị biển, công nghiệp công nghệ cao ven biển, công nghệ sinh học biển và các ngành kinh tế đại dương mới.

Nghị quyết cũng đề ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp lớn, trong đó có huy động, phát huy và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; phát triển mạnh doanh nghiệp biển, nhất là các tập đoàn, tổng công ty quy mô lớn; phát triển đồng bộ hạ tầng, mở rộng không gian phát triển quốc gia, hình thành các trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia và khu vực...