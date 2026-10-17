Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

8 giờ sáng nay, Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI đã khai mạc trọng thể tại Hội trường Diên Hồng.

Trước đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI họp phiên trù bị và khai mạc vào sáng 17.10; dự kiến bế mạc ngày 21.11. Kỳ họp sẽ diễn ra trong 2 đợt: đợt 1 từ 17.10 - 14.11; đợt 2 từ 20.11 - 21.11 (dự phòng bế mạc ngày 23.11).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh ẢNH: QUOCHOI

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 43 dự án luật, nghị quyết. Điển hình như bộ luật Hình sự (sửa đổi), bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), luật Đất đai (sửa đổi), luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), luật Nhà ở (sửa đổi), luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Chứng khoán…

Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến tại kỳ họp này, xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 3 với 4 dự án luật, gồm bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), luật Giao dịch hàng hóa phái sinh và luật Phát triển công nghiệp văn hóa. Đồng thời, dự kiến 2 bộ trưởng trả lời chất vấn.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh ẢNH: QUOCHOI

Các đại biểu Quốc hội tại phiên trù bị sáng nay ẢNH: QUOCHOI

Các đại biểu Quốc hội tại phiên trù bị sáng nay ẢNH: QUOCHOI