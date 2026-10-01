Chủ tịch Quốc hội: 'Chúng ta cần những phẩm chất mà cụ Huỳnh Thúc Kháng đã nêu gương'

Sáng 1.10, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng. Tham dự lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Bí thư Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đại biểu nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.

Giá trị lớn cụ Huỳnh để lại là tinh thần đại đoàn kết

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định cụ Huỳnh Thúc Kháng là chí sĩ yêu nước tiêu biểu của dân tộc Việt Nam đầu thế kỷ 20, hội tụ lòng yêu nước, khí tiết, trí tuệ, bản lĩnh, tư duy độc lập và tinh thần canh tân. Theo Chủ tịch Quốc hội, cụ Huỳnh suốt đời tận trung với nước, tận tụy với dân, luôn đặt lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân lên trên hết.

"Điều làm cho tên tuổi của cụ Huỳnh Thúc Kháng sống mãi không chỉ là những đóng góp của cụ trong một giai đoạn lịch sử đặc biệt, mà chính là cách cụ sống, cách cụ lựa chọn và bản lĩnh, khí tiết trước những thử thách của thời cuộc", Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại lễ kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng ẢNH: HOÀNG SƠN

Chủ tịch Quốc hội dẫn lời Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Cụ Huỳnh Thúc Kháng là một người học hành rất rộng, chí khí rất bền, đạo đức rất cao. Cả đời cụ Huỳnh chỉ phấn đấu cho dân được tự do, nước được độc lập".

"Ở cụ, tri thức không tách rời trách nhiệm, bản lĩnh không tách rời đạo đức, quyền hạn không tách rời nghĩa vụ. Lòng yêu nước không dừng ở tình cảm mà được thể hiện bằng những lựa chọn và hành động cụ thể", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh phát triển, hội nhập quốc tế, tiến vào kỷ nguyên phát triển mới, Chủ tịch Quốc hội cho rằng những phẩm chất cụ Huỳnh từng nêu gương vẫn có ý nghĩa đối với hôm nay. "Trong bối cảnh đó, chúng ta cần những phẩm chất mà cụ Huỳnh Thúc Kháng đã nêu gương", ông nói.

Đó là lòng yêu nước để có động lực phụng sự; trí tuệ để nhìn xa, nghĩ lớn, hành động đúng; bản lĩnh để không dao động trước khó khăn, thách thức; liêm chính để giữ mình trước quyền lực và đặc quyền; tinh thần đổi mới và trách nhiệm với việc nước.

Một trong những giá trị lớn cụ Huỳnh Thúc Kháng để lại, theo Chủ tịch Quốc hội, là tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Bài học đó cần tiếp tục được kế thừa, phát huy, trong đó đoàn kết phải trở thành sức mạnh thực tế, thể hiện bằng sự thống nhất trong hành động và hiệu quả trong thực tiễn.

Từ tinh thần ấy, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tiếp tục khơi dậy trí tuệ Việt Nam, ý chí Việt Nam và khát vọng Việt Nam; biến nguồn lực con người thành sức mạnh phát triển, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thành động lực, biến khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc thành những chương trình, kế hoạch và kết quả cụ thể.

Chương trình nghệ thuật tái hiện cuộc đời, sự nghiệp và những dấu ấn của cụ Huỳnh Thúc Kháng, để lại nhiều cảm xúc tại lễ kỷ niệm ẢNH: HOÀNG SƠN

"Không chờ đợi, không bằng lòng, không ngại khó, không sợ thay đổi. Phải hành động quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, thực chất hơn", Chủ tịch Quốc hội nói.

Tinh thần cụ Huỳnh Thúc Kháng sẽ mãi mãi là nguồn sức mạnh

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang cho rằng, 150 năm kể từ ngày cụ Huỳnh Thúc Kháng ra đời, quê hương, đất nước đã thay đổi rất nhiều, song những giá trị cụ để lại vẫn còn nguyên sức sống.

"Cả cuộc đời cụ Huỳnh là minh chứng sống động cho lòng yêu nước, không chỉ thể hiện bằng tư tưởng mà bằng hành động, bằng sự dấn thân và trách nhiệm trước vận mệnh đất nước", Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nói.

Theo ông Lê Ngọc Quang, giá trị lớn nữa là tinh thần hiếu học, tư duy độc lập và khát vọng canh tân. Từ rất sớm, cụ Huỳnh và những người đồng chí hướng đã nhận ra rằng muốn đất nước thoát khỏi yếu hèn thì phải nâng cao dân trí, khơi dậy ý chí dân tộc và chăm lo đời sống của nhân dân.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng ẢNH: HOÀNG SƠN

Ông Quang cho rằng, tư tưởng khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh cần được tiếp nối bằng những nội hàm mới. Khai dân trí là phát triển giáo dục, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao và xã hội học tập.

Chấn dân khí là khơi dậy khát vọng vươn lên, tinh thần tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới. Hậu dân sinh là phát triển hướng tới con người, với chất lượng cuộc sống, sự hài lòng, niềm tin và hạnh phúc của nhân dân. "Đó cũng chính là cách thiết thực để chúng ta đưa tinh thần Duy Tân vào công cuộc kiến tạo một Đà Nẵng mới trong kỷ nguyên mới", ông Lê Ngọc Quang nói.

Giá trị thứ ba là tinh thần đại đoàn kết, liêm chính và một đời phục vụ nhân dân. Theo ông, cuộc đời cụ Huỳnh cho thấy trước lợi ích tối cao của đất nước, những khác biệt có thể được vượt qua. Việc cụ Huỳnh cộng sự cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ cách mạng là biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết, biết trân trọng những điểm tương đồng, đặt việc nước lên trên việc riêng và cùng hướng tới mục tiêu độc lập, tự do của dân tộc, ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng liên hệ những giá trị đó với không gian phát triển mới của thành phố. Địa giới có thể thay đổi, không gian phát triển có thể mở rộng, nhưng mạch nguồn văn hóa, lịch sử và khí chất xứ Quảng vẫn là một dòng chảy liên tục, ngày càng được bồi đắp.

Theo ông Lê Ngọc Quang, trong chặng đường mới, Đà Nẵng cần phát huy những điểm tương đồng, trân trọng sự khác biệt, cùng sẻ chia, cùng gánh vác sứ mệnh chung, đặt lợi ích của thành phố và cuộc sống của nhân dân lên trên hết.

Những tiết mục nghệ thuật khắc họa hình ảnh cụ Huỳnh Thúc Kháng, gợi nhắc những cống hiến của cụ đối với đất nước, quê hương ẢNH: HOÀNG SƠN

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 xây dựng Đà Nẵng hiện đại, giàu bản sắc, con người nhân văn, có chất lượng cuộc sống cao; tầm nhìn đến năm 2045 trở thành đô thị sinh thái, thông minh, trung tâm thương mại tự do, tài chính quốc tế, công nghiệp, logistics, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và thành phố du lịch đẳng cấp khu vực châu Á.

"Tinh thần yêu nước, khí tiết và khát vọng canh tân của cụ Huỳnh Thúc Kháng sẽ mãi mãi là nguồn sức mạnh tinh thần quý báu, tiếp thêm ý chí cho các thế hệ hôm nay và mai sau trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh.