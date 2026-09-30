Tiếp nối tinh thần Huỳnh Thúc Kháng, tận hiến cho Tổ quốc và nhân dân

Chiều 30.9, Đoàn công tác Trung ương do ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, dẫn đầu đến dâng hoa, dâng hương tại Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng ở xã Thạnh Bình (TP.Đà Nẵng) nhân kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng (1.10.1876 - 1.10.2026).

Cùng dự lễ dâng hoa, dâng hương có ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.Đà Nẵng và lãnh đạo thành phố.

Đoàn công tác Trung ương do ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, dẫn đầu dâng hoa, dâng hương tại Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Trong không khí trang nghiêm, đoàn công tác thành kính dâng hoa, thắp hương tưởng niệm và dành phút mặc niệm bày tỏ lòng tri ân đối với cụ Huỳnh Thúc Kháng - nhà chí sĩ yêu nước, trí thức lớn của dân tộc, nguyên Quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa.

Tại nhà lưu niệm, đoàn công tác tham quan, tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp của cụ Huỳnh Thúc Kháng đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết dâng hương cụ Huỳnh Thúc Kháng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Viết trong sổ lưu niệm, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết nêu rõ nhân kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng, Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước thành kính dâng hương, dâng hoa, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và tưởng nhớ vô hạn đối với cụ - nhà chí sĩ yêu nước, trí thức lớn của dân tộc, tấm gương sáng ngời về khí tiết, nhân cách, trọn đời hết lòng vì nước, vì dân.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho hay được Quốc hội khóa 1 tín nhiệm giao trọng trách Bộ trưởng Bộ Nội vụ, được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt tin cậy giao Quyền Chủ tịch nước năm 1946 giữa lúc vận nước "ngàn cân treo sợi tóc", cụ Huỳnh Thúc Kháng đã vững vàng "dĩ bất biến, ứng vạn biến", cùng Chính phủ giữ vững chính quyền cách mạng non trẻ, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hoàn thành xuất sắc trọng trách được giao. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đời đời ghi nhớ, tri ân và tôn vinh công lao to lớn ấy.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết thắp hương tại mộ ông Huỳnh Văn Phương, thân sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

"Thế hệ hôm nay và mai sau nguyện học tập, noi gương và tiếp nối tinh thần Huỳnh Thúc Kháng - chí khí bền, đạo đức cao, tận hiến cho Tổ quốc và nhân dân; chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định.

Nhà lưu niệm Huỳnh Thúc Kháng là nơi lưu giữ nhiều tư liệu, hình ảnh, hiện vật gắn với cuộc đời và sự nghiệp của cụ Huỳnh. Đây là địa chỉ được nhiều người thăm viếng, qua đó góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lý tưởng và nhân cách cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết nghe thuyết minh về cuộc đời, sự nghiệp của cụ Huỳnh Thúc Kháng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Cụ Huỳnh Thúc Kháng sinh ngày 1.10.1876 tại làng Thạnh Bình, tổng Tiên Giang Thượng, huyện Hà Đông, phủ Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cũ (nay thuộc xã Thạnh Bình, thành phố Đà Nẵng).

Sinh ra trong một gia đình Nho học có truyền thống hiếu học và yêu nước, từ nhỏ cụ Huỳnh Thúc Kháng đã nổi tiếng thông minh, học giỏi.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết ghi sổ lưu niệm ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Năm 1900, cụ đỗ giải nguyên trong kỳ thi Hương, năm 1904 đỗ tiến sĩ nhưng không ra làm quan. Sau đó, cùng các sĩ phu tiến bộ khởi xướng phong trào Duy tân, hoạt động báo chí và tham gia sự nghiệp cách mạng, dành trọn cuộc đời cho đất nước và nhân dân.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết thăm hỏi cán bộ, nhân dân địa phương ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết (ở giữa) trồng cây lưu niệm tại Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng ẢNH: MẠNH CƯỜNG