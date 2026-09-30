Nơi lưu giữ một nhân cách lớn của xứ Quảng

Dự án phát huy giá trị di tích Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng được triển khai từ năm 2017 trên diện tích hơn 3,43 ha, với tổng mức đầu tư hơn 56,5 tỉ đồng. Mục tiêu của dự án là bảo tồn nguyên trạng các giá trị của khu di tích gốc; đồng thời đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng, cảnh quan và các không gian phục vụ tham quan, nghiên cứu, tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của cụ Huỳnh Thúc Kháng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Anh Tuấn, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, nhìn nhận việc khánh thành dự án có ý nghĩa chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện sự tri ân, tôn vinh cụ Huỳnh Thúc Kháng - nhà chí sĩ yêu nước, đại trí thức của dân tộc, nguyên quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Ông Lê Ngọc Quang, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.Đà Nẵng, dâng hương tại Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng

Theo ông Tuấn, công trình không chỉ góp phần gìn giữ những dấu tích gắn với cuộc đời và quê hương cụ Huỳnh Thúc Kháng mà còn tạo thêm không gian để thế hệ hôm nay tìm hiểu về lịch sử, nhân cách và những đóng góp của cụ đối với đất nước. "Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng không chỉ là một công trình bảo tồn di tích mà còn là nơi kết nối quá khứ với hiện tại, giúp thế hệ hôm nay hiểu hơn về lịch sử, về những con người đã dành trọn cuộc đời cho đất nước", Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, TP.Đà Nẵng phối hợp các cơ quan T.Ư và tỉnh Quảng Ngãi tổ chức chuỗi hoạt động tưởng niệm, tri ân nhà yêu nước, nhà văn hóa lớn, người con ưu tú của xứ Quảng. Trọng tâm của chuỗi hoạt động là lễ kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng, diễn ra sáng 1.10 tại Nhà hát Trưng Vương (P.Hải Châu, TP.Đà Nẵng). Dịp này, TP.Đà Nẵng phát hành đặc biệt Bộ tem bưu chính kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng; tổ chức các triển lãm chuyên đề, trưng bày sách, tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp của cụ.

Nhiều tư liệu quý giá về thân thế, cuộc đời của chí sĩ Huỳnh Thúc Kháng đang được lưu giữ, trưng bày tại Nhà lưu niệm ở xã Thạnh Bình ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Trong đó, Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức triển lãm Cụ Huỳnh Thúc Kháng - Những dấu ấn còn mãi và chương trình Hành trình lịch sử với chủ đề "Huỳnh Thúc Kháng - Khí phách xứ Quảng". Triển lãm giới thiệu 72 hình ảnh, tư liệu được chọn lọc, tái hiện những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời và sự nghiệp của cụ Huỳnh Thúc Kháng qua 4 phần: Mạch nguồn chí lớn; Từ phong trào Duy Tân đến diễn đàn dân biểu; Tiếng Dân và khí tiết người làm báo; Một lòng phụng sự Tổ quốc. Triển lãm diễn ra từ ngày 25 - 29.9 tại Trường THCS Tam Kỳ, phân hiệu 2 (trước là Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng, P.Tam Kỳ); ngày 30.9 tại Trung tâm Hành chính TP.Đà Nẵng (số 24 Trần Phú, P.Hải Châu); từ ngày 1 - 8.10 tại Bảo tàng Đà Nẵng (31 Trần Phú, P.Hải Châu) và từ ngày 9 - 16.10 tại Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng (P.Thanh Khê).

Bên cạnh triển lãm, chương trình Hành trình lịch sử diễn ra từ 14 giờ 30 - 17 giờ ngày 28.9 tại Trường THCS Tam Kỳ, phân hiệu 2 giúp học sinh tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp và những dấu ấn của cụ Huỳnh Thúc Kháng.