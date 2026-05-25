Văn hóa

Đẩy nhanh dự án khu di tích Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng

Hoàng Sơn
25/05/2026 05:52 GMT+7

UBND TP.Đà Nẵng vừa cho biết lãnh đạo TP đã yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ dự án phát huy giá trị khu di tích Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng (tại thôn 1, xã Thạnh Bình; trước đây thuộc xã Tiên Cảnh, H.Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) nhằm kịp hoàn thành, đưa vào sử dụng phục vụ lễ kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh (1.10.1876 - 1.10.2026).

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng, dự án có tổng mức đầu tư gần 50 tỉ đồng, triển khai từ năm 2017. Giai đoạn đầu do UBND H.Tiên Phước (Quảng Nam cũ) thực hiện khoảng 12 tỉ đồng, sau đó chuyển giao cho các ban quản lý tiếp tục triển khai. Hiện hợp đồng thi công dự kiến hoàn thành vào ngày 31.8 tới, song chủ đầu tư đang yêu cầu đơn vị thi công phấn đấu hoàn thành trước ngày 31.7. Dự án gồm nhiều hạng mục bảo tồn và phát huy giá trị di tích quốc gia Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng (được công nhận vào năm 1990). Trong đó, khu di tích gốc được giữ nguyên hiện trạng, kết hợp tu bổ nhà chính, phục dựng nhà ngang, nhà cầu; cải tạo sân vườn, lối đi, hệ thống chiếu sáng, chống mối mọt và kè chống sạt lở.

Dự án cũng đầu tư nâng cấp tuyến đường chính dài khoảng 1 km vào khu di tích, mở rộng tuyến ĐH5 phía nam và xây dựng khu phát huy giá trị di tích rộng khoảng 17.500 m² với các hạng mục như bãi đỗ xe, công viên cây xanh, đồi chè và cảnh quan sinh thái... Hiện công tác giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn thành.

Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng là ngôi nhà cổ 3 gian 2 chái mang kiến trúc truyền thống vùng trung du Quảng Nam, nằm giữa khu vườn rộng khoảng 4.000 m² trồng chè và cây ăn trái bên tuyến đường Tiên Phước - Trà My, do thân sinh cụ Huỳnh xây dựng từ năm 1869. Đây cũng là nguồn gốc danh xưng "Mính Viên" (vườn chè) gắn với cụ Huỳnh. UBND xã Thạnh Bình cho biết đã kiến nghị UBND TP.Đà Nẵng hỗ trợ mở rộng không gian trưng bày về thân thế, sự nghiệp cụ Huỳnh Thúc Kháng và Báo Tiếng Dân; đồng thời đầu tư bảo tồn các nhà cổ tại Làng cổ Lộc Yên phục vụ phát triển du lịch.

Khánh thành công trình tôn tạo di tích Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng

Sau gần 7 tháng thi công, công trình tu bổ, tôn tạo di tích Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng đã được khánh thành, sẵn sàng đón khách tham quan. Di tích này sẽ là địa chỉ đỏ cho những người làm báo về nguồn, tìm hiểu lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam.

