Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM Bích Ngân chúc tác giả 'Vân không' tiếp tục... cô đơn

Sau 8 năm tập trung cho viết văn, nhà thơ Ngô Thanh Vân - Phó chủ tịch hội VHNT Gia Lai trở lại với thơ bằng tác phẩm Vân không (NXB Hội Nhà văn ấn hành). Chị đã có buổi giao lưu ra mắt sách cùng người cha nuôi là thi sĩ Lê Thuận Nghĩa với tập Vệt thiều quang (cũng do NXB Hội Nhà văn vừa ấn hành) sáng 28.9 tại TP.HCM.



NSƯT Hải Phượng (phải) và nghệ sĩ Lê Thuận Nghĩa biểu diễn tại buổi ra mắt sách Ảnh: QUỲNH TRÂN

Nhà thơ Ngô Thanh Vân trả lời câu hỏi của độc giả Ảnh: QUỲNH TRÂN

Nhà thơ Ngô Thanh Vân chia sẻ: "Đã 8 năm qua tôi chưa xuất bản tập thơ nào mà chỉ tập trung hoàn thành các tác phẩm văn xuôi. Khi đọc quá nhiều bài thơ hay của người cha yêu kính, tôi quyết định chọn lọc lại thành tuyển tập thơ Vệt thiều quang để mừng ngày sinh nhật 66 tuổi của ông. Và tôi cũng chọn ra 66 bài thơ của mình để làm quà tặng ông ở tuổi mới ý nghĩa. 'Dòng chảy tâm ngôn cha và con' chúng tôi qua 2 tác phẩm với màu xanh chủ đạo của bìa như tình cảm gia đình ấm áp...".

Vân không - cuộc hành hương bằng thơ qua những miền chông chênh của thân phận

Về ý nghĩa của tựa sách Vệt thiều quang, tác giả Lê Thuận Nghĩa cho biết: "Vệt thiều quang là dòng ánh sáng của tâm thức, hòa quyện bên ngoài cùng ánh sáng an lạc, an định, bắt đầu từ một vệt nhỏ để mở ra hành trình lớn, rộng mở".

Còn tại sao lại là Vân không? Nhà thơ Ngô Thanh Vân cho biết: "Trong đời sống tinh thần ai cũng từng đi qua tuyệt vọng, buồn chán và đau khổ, nhưng dù cho thế nào chăng nữa vẫn luôn nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm. Vân là tôi - và Vân cũng là mây. Tôi muốn mình là chùm mây bay nhẹ nhàng trên không trung, giữa đường dài vô định của vũ trụ nhưng vẫn luôn khao khát những gì tốt đẹp nhất".



Nhận xét về tập thơ của Ngô Thanh Vân, nhà phê bình Hoàng Đăng Khoa cho rằng: "Vân không là cuộc hành hương bằng thơ của Ngô Thanh Vân qua những miền chông chênh của thân phận và tình cảm, để rồi tìm gặp ít nhiều sự nhẹ nhõm của tâm hồn. Ở đó, có những câu thơ mang hơi thở đời thường - mái nhà, cánh đồng, buổi sáng cuối tuần; có những ám ảnh từ dịch bệnh, mất mát, chia xa và cũng có cả những giấc mơ tình yêu, những lời thì thầm trao nhận. Lời thơ dung dị chân mộc mà giàu nhạc tính, khi da diết trĩu nặng, khi thanh thoát bay bổng, như mây không cố định dạng hình".

Bìa 2 tác phẩm mới ra mắt Ảnh: QUỲNH TRÂN

Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM Trịnh Bích Ngân: "Cô đơn của người đàn bà, mà lại là người đàn bà làm thơ thì rất khó bước qua, lại thành trở bạn thành đồng hành với người cầm bút" Ảnh: QUỲNH TRÂN

Theo Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM Trịnh Bích Ngân: "So với những tập trước thì Vân không hôm nay của Ngô Thanh Vân khác nhiều lắm. Nhà thơ đã đi qua những chặng đường mà những người đàn bà không muốn đi qua. Luôn phải phải đối diện với nỗi cô đơn. Cô đơn của người đàn bà, mà lại là người đàn bà làm thơ thì rất khó bước qua nên cô đơn lại trở bạn thành đồng hành với người cầm bút. Tôi chúc Ngô Thanh Vân vẫn tiếp tục... cô đơn dày đặc hơn và sâu sắc để có những tập thơ mới hay hơn nữa".